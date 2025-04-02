觀瀾湖親子酒店10間｜房內有玩具/有廚房/開揚湖景/人均$73起

撰文：陳映蓉
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深圳觀瀾湖親子酒店推介2025！深圳觀瀾湖擁有反彈蹦床公園、盛悅鼎鴻保齡球館、海洋世界、冰雪體驗館等適合親子旅行的景點。《香港01》編輯部整合10間親子友善的深圳觀瀾湖酒店，部分酒店提供親子友善活動、泳池、兒童遊樂場等設施及體驗，人均只需$73起，小童更可以免費入住！

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深圳觀瀾湖親子酒店推介【1】深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）

深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）坐落於觀瀾湖國際休閑旅遊度假區，內有海洋世界、冰雪體驗館、高爾夫球場等，大人小朋友都可以玩得盡興！酒店客房巧妙融匯音樂創意裝潢和摩登中國元素，空間寬敞舒適。酒店亦提供超過160件來自全球知名藝人和音樂偶像的音樂收藏品，更提供親子同樂空間，有不少工作坊及體驗班可以參與！

深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）
房價：人均HK$375起（豪華大床房；17歲或以下不加床可免費入住）
地址：深圳龍華區觀瀾高爾夫大道9號
交通：福田口岸乘坐地鐵4號線到觀瀾湖站下車步轉乘免費穿梭巴士
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深圳觀瀾湖親子酒店推介【2】深圳觀瀾湖度假酒店（Mission Hills Resorts Shenzhen）

深圳觀瀾湖度假酒店（Mission Hills Resorts Shenzhen）位於龍華新區、觀瀾湖度假村內。觀瀾湖度假村內有免費接駁車到反彈蹦床公園、盛悅鼎鴻保齡球館、工藝坊、生態體育園、騎馬體驗等玩樂景點，小朋友在一個園區內都可以有排玩！酒店客房空間寬敞，採用時尚奢華格調，配備露台及浴缸，加上四面環繞著國際級高爾夫球場，採光度十足！

深圳觀瀾湖度假酒店（Mission Hills Resorts Shenzhen）
房價：人均HKD$370起（高級豪華雙床房；17歲或以下不加床可免費入住）
地址：深圳龍華新區觀瀾高爾夫大道1號
交通：福田口岸乘坐地鐵4號線到觀瀾湖站下車步轉乘免費穿梭巴士
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深圳觀瀾湖親子酒店推介【3】深圳觀瀾格蘭雲天國際酒店（Grand Skylight International Hotel Guanlan）

深圳觀瀾格蘭雲天國際酒店（Grand Skylight International Hotel Guanlan）於2011年開業，提供客房265間，客房面積由388呎起，部份客房窗戶面向觀瀾湖，可以欣賞到觀瀾湖的漂亮景觀，酒店配套有網球場、游泳池、健身房等等，鄰近觀瀾湖高爾夫球會、觀瀾版畫村、山水田園旅遊文化園，無論是留在酒店還是到周邊遊玩都非常方便！

深圳觀瀾格蘭雲天國際酒店（Grand Skylight International Hotel Guanlan）
房價：人均HK$247起（高級大床房；17歲或以下不加床可免費入住）
地址：深圳龍華區觀瀾大道環觀南路188號
交通：深圳地鐵竹村站步行約12分鐘
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深圳觀瀾湖親子酒店推介【4】深圳龍華温德姆花園酒店（Wyndham Garden Shenzhen Longhua）

深圳龍華温德姆花園酒店（Wyndham Garden Shenzhen Longhua）酒店開業於2020年，提供客房224間，客房面積由335呎起，特設智能親子房，適合親子入住。酒店設有室內游泳池、健身房、棋牌室、SPA等，而酒店附近有兩個商場及餐廳，能滿足吃喝玩樂基本需要。

深圳龍華温德姆花園酒店（Wyndham Garden Shenzhen Longhua）
房價：人均HK$220起（舒適大床房；12歲或以下不加床可免費入住）
地址：深圳龍華區觀瀾街道新瀾社區觀光路1309號鴻基新都7棟A101
交通：深圳地鐵長湖站車程9分鐘
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深圳觀瀾湖親子酒店推介【5】深圳龍華觀瀾亞朵X酒店（Atour X Hotel Shenzhen Dongmen Branch）

深圳龍華觀瀾亞朵X酒店（Atour X Hotel Shenzhen Dongmen Branch）於2021年開業，提供112間客房，酒店客房面積由248呎起，房型特設高級親子大床房，適合家長帶同孩子一起去度假。酒店距離觀瀾湖新城MH MALL、觀瀾湖運動公社、卡魯冰雪世界、觀瀾海洋世界車程約10分鐘，出門遊玩都非常方便。

深圳龍華觀瀾亞朵X酒店（Atour X Hotel Shenzhen Dongmen Branch）
房價：人均HK$140起（雅緻大床房；17歲或以下不加床可免費入住）
地址：深圳龍華區觀瀾街道君子布社區環觀南路10號
交通：深圳地鐵觀瀾湖站，轉乘B877路巴士，於銘可達物流園區下車。
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深圳觀瀾湖親子酒店推介【6】深圳觀瀾亞朵酒店（Atour Hotel Guanlan Shenzhen）

深圳觀瀾亞朵酒店（Atour Hotel Guanlan Shenzhen）於2019年開幕，坐落在觀瀾大道，鄰近觀瀾人民公園、觀瀾美術館、觀瀾老街公園等景點不到10分鐘車程，地理位置優越！酒店共有72間房，房間提供兒童設施、書籍及玩具，採用智能房間控制系統。酒店同時配備餐廳、洗熨烘乾自助洗衣房及超大閲讀會友書吧，絕對是親子出遊最佳選擇！

深圳觀瀾亞朵酒店（Atour Hotel Guanlan Shenzhen）
房價：人均HK$159起（雅緻大床房；17歲或以下不加床可免費入住）
地址：深圳龍華區觀瀾大道182號
交通：長湖站步行4分鐘
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深圳觀瀾湖親子酒店推介【7】深圳觀瀾高新園亞朵酒店（Aduo Hotel, Shenzhen Guanlan High-tech Park）

深圳觀瀾高新園亞朵酒店（Aduo Hotel, Shenzhen Guanlan High-tech Park）於2022年開幕，坐落在龍華區，附近有觀瀾濕地公園、深海海洋館、上圍藝術村、世紀廣場等景點。酒店擁有147間客房，房間採用優質床品，提供免費迷你吧、兒童桌上遊戲、兒童用品、兒童玩具等親子友善設施。酒店亦設有自助洗衣房、健身房、餐廳、圖書館等設施。

深圳觀瀾高新園亞朵酒店（Aduo Hotel, Shenzhen Guanlan High-tech Park）
房價：人均HK$172起（雅緻大床房；6歲或以下不加床可免費入住）
地址：深圳龍華區觀盛二路5號捷順科技中心C座C101號
交通：竹村站車程10分鐘
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深圳觀瀾湖親子酒店推介【8】深圳英威斯頓酒店（Investon Hotel Shenzhen）

深圳英威斯頓酒店（Investon Hotel Shenzhen）開業於2020年，提供119間客房，客房面積由378呎起，酒店主色調用上復古英倫綠色，房間裝修漂亮、高檔，雖然位於科技園區，附近吃喝選擇比較少，但勝在交通方便，距離觀瀾湖度假區僅10分鐘車程，更有巴士直達觀瀾湖新城和觀瀾湖地鐵口，帶小朋友出行都很方便！

深圳英威斯頓酒店（Investon Hotel Shenzhen）
房價：人均HK$起（高級豪華雙床房；10歲或以下不加床可免費入住；包早餐）
地址：深圳龍華區觀瀾街道新瀾社區觀光路1301-80號銀星智界二期3號樓101
交通：深圳長湖地鐵站車程約9分鐘
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深圳觀瀾湖親子酒店推介【9】Amigo米閣睡眠酒店（深圳龍華觀瀾店）（Amigo Sleep Hotel(Guanlan, Longhua District, Shenzhen）

Amigo米閣睡眠酒店（深圳龍華觀瀾店）（Amigo Sleep Hotel(Guanlan, Longhua District, Shenzhen)）於2021年開業，提供144間客房，客房有智能控制，設有投影機可觀賞電影，非常貼心！親子房間另提供兒童玩具及用品，適合家庭入住。酒店鄰近地鐵站、觀瀾湖新城、觀瀾湖旅遊度假區、觀瀾古墟、龍華壹方天地等景點，交通便利！

Amigo米閣睡眠酒店（深圳龍華觀瀾店）（Amigo Sleep Hotel(Guanlan, Longhua District, Shenzhen）
房價：人均HK$137起（清眠大床房；17歲或以下不加床可免費入住）
地址：深圳龍華區觀瀾街道新瀾觀光路1319-10號101
交通：深圳地鐵長湖站車程約10分鐘
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深圳觀瀾湖親子酒店推介【10】瑞瀾庭院·雲端巨幕輕居（深圳觀瀾大道茜坑地鐵站店）

瑞瀾庭院·雲端巨幕輕居（深圳觀瀾大道茜坑地鐵站店）於2024年全新開幕，來往地鐵站只需9分鐘步程，鄰近觀瀾美術館、深圳觀瀾古虛、深圳觀瀾海底世界、深圳歡跑國際卡丁車俱樂部等景點。酒店房間均為公寓式客房，配備小客廳、廚房、洗衣機、投影儀等設施，部分房型更提供影院立體環繞聲，非常適合一家人晚上看電影共度親子時光！

瑞瀾庭院·雲端巨幕輕居（深圳觀瀾大道茜坑地鐵站店）
房價：人均HK$73起（商務大床房；17歲或以下不加床可免費入住）
地址：深圳龍華區茜坑路2號一樓大堂, 龍華區, 深圳
交通：茜坑站步行9分鐘
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