內地酒店客房畫作太詭異　住客嚇破膽投訴　倫敦有康熙床頭相伴眠

撰文：外灘
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酒店藝術品，是錦上添花還是畫蛇添足？

最近，一則住客被酒店藝術品嚇到的新聞引起了MISS的注意。

住客因客房中懸掛着的一幅人物正在大笑的畫作印刷品，令她產生了不舒服的情緒，隨後她向酒店投訴並在網上吐槽，引起了網友熱議。👇👇👇

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但值得一提的是，在事情發酵之後，這間酒店目前已經撤下了所有客房的畫作。

其實，MISS在住酒店時也有過類似情況的發生，而在與周圍朋友討論後發現，原來被酒店藝術品影響住宿體驗、心情的情況並不少見。作為酒店設計的一部分，藝術品如何能為空間起到錦上添花的作用，也是一門學問。

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客人投訴畫作　酒店：立即撤換

8月23日，一女子入住江西南昌格林縵旅酒店，進入房間後，她覺得牆上的藝術畫作看得不太舒服，隨後，聯繫酒店前台，要求換房，但被告知所有房間均為同類畫作，只能作罷。

該女子將此事發佈於網絡平台上，引起熱議。MISS也因此關注到了這一事件。

據瞭解，該女子所入住的格林縵旅酒店共96間房，定價在兩百至六百元人民幣不等，所有客房設計統一，均以奶白色為基調，鋪設金黃色地毯，牀頭的畫作印刷品也均出自同一人之手，即當代油畫藝術領軍人物之一岳敏君。

岳敏君筆下的人物通常服飾簡單，以寸頭男性居多，且都有一個統一的特點——大笑。他借「笑臉人」的形象表達笑容之下被掩蓋的諷刺、憤怒、悲傷等種種情緒與態度，一度引起爭議。

雖説藝術品都是藝術家自我的個性表達，但這樣的畫作被放置於酒店客房中時，仍然會更容易引起負面情緒。

MISS以「藝術」為關鍵詞搜索了該酒店在某OTA平台上的客人入住評價，共有四條相關。其中有兩人表示了對畫作的疑惑與不滿，有一人評價「裝修很有藝術，看中了那幅畫」，還有一個則是説，「看不懂」。

由此可見，每個人對於藝術的確存在審美偏差。有時候，對於酒店來説，或許「求穩」比「求新」更為可靠。

值得一提的是，8月25日，在該事件剛開始發酵時，酒店便迅速在官方微博上發佈聲明。聲明不僅表達了歉意，更表示「認真傾聽各方聲音，並立即採取撤換措施。」

發稿前，MISS打電話給酒店前台詢問後續，前台告訴我，房間內的所有畫作均已撤下，新購買的畫作正在途中。當MISS問到會換什麼主題的畫時，工作人員説，可能是山水畫一類，具體情況她也不是很清楚。

雖説格林縵旅是一個以江西本土發展為主的地域性品牌，但酒店能將承諾付諸行動，如此有擔當，不敷衍的態度仍值得所有酒店集團學習。

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被客房藝術品嚇到的情況並不少見

住的酒店多了，MISS自然也曾遇到過令人不安的客房。👇👇👇

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在維也納旅行時，MISS入住了Hotel Bristol的歌劇院套房，雖説正對維也納歌劇院的景緻無可挑剔，但它客房內掛着好幾副油畫人物像，還是讓人在起夜時，似乎感受到四周的目光而有些害怕。

MISS的朋友説，有次入住一個少數民族地區的奢華度假酒店，客房裏面擺放着與宗教信仰有關的藝術品，讓她這個對此一無所知的人覺得非常不適。

其實，這樣的情況並不是少數，尤其是國外，審美差異造就的不佳酒店入住體驗更是常見。

「天才小Jojo」在網上分享自己過年入住倫敦W時被窗邊超大的女孩海報嚇到，甚至躺牀上的時候也覺得她在盯着自己睡覺。整個入住體驗很不好。

國外所謂的「中式酒店」也同樣是「詭異」重災區，網友「古物青年説」曬出自己在倫敦旅行時入住的某神奇酒店，雙人牀中間直接懸掛了一幅康熙像，讓人哭笑不得。

客房藝術品應該怎麼挑

一間房的藝術品會被設計師、業主方、酒店管理方所左右，雖説各花入各眼，但既然是服務性行業，依然還是應該以住客為先。

MISS採訪了上海離畫廊主理人Absinthe，她自己也是不折不扣的酒店控，對酒店藝術品也頗有見地。

她分享了一些自己的看法。綜合各方來看，有幾點建議可以參考：

一、避免涉及宗教信仰。
二、選擇藝術畫時，青睞能傳遞愉悦、平靜能量的主題，避免過於具象誇張的表情與用色。客房畢竟還是供客人所休息的，打造的情緒氛圍與入住體驗息息相關。
三、牀頭上方懸掛一幅畫的做法並不建議，從安全角度考慮，假設畫掉下來的話，是很容易砸傷客人的。
三、儘量減少人像的出現。睡眼朦朧時起眼，不經意間看到一個隱隱約約的人像，難免在心理上感到衝擊性。
四、色系上與客房主基調所匹配。統一和諧的視覺效果也有利於培養正面情緒。

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酒店中有不少示為標杆的案例，比如南京麗思卡爾頓的客房，配色優雅，牀面背景選擇的抽象藝術品既與當地有鏈接，又充滿想象力。

深圳文華東方的牀頭簡潔清新，無任何藝術品點綴其中，讓牀成為唯一主角。

而上海柏悦、香港瑰麗也都是個中翹楚。最近新開業不久的西岸美高梅和深圳康萊德都突破了以往偏向於「書法」的收藏，更傾向於當下炙手可熱的當代藝術家。

拋開一些非常有個性的獨立設計酒店，大部分的酒店客房追求的還是温馨舒適，有家外之家的氛圍。

準確的來説，酒店客房對藝術品的配置並沒有墨守成規的所謂「原則」。所以有很多心照不宣的「原則」是基於「風水」二字之上，在中國酒店，尤其是港澳台地區的酒店，室內設計領域對「風水」一説是格外注意的。比如，在中國酒店客房的內部，鮮有看到「十二生肖」有關的藝術品，就是擔心動物元素的作品，會引起客人的禁忌。

總的來説，藝術品是客房設計的縮影，雖小卻仍然重要，有人會因為一件藝術品愛上這間房，也有人會因為一件藝術品而萌生負面情緒，利用好這樣的細節，才能讓住客體驗升級。

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