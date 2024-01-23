深圳灣口岸交通4種方法！年三十至初四通宵開放　轉車北上有優惠

深圳灣口岸交通！深圳灣口岸是香港接壤深圳南山區的陸路口岸，亦是首個實行「一地兩檢」的中港口岸。大家抵達口岸後，在同一座旅檢大樓內，已能一拼完成出、入境手續，相當便捷。2024年農曆新年年三十至年初四（2月9日至13日），深圳灣口岸更會24小時開放。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了4大該口岸的交通方式，最平只需$10.3，部份巴士路線更設有轉乘優惠，減省大家北上的旅費。



深圳灣口岸（余俊亮攝）

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【2024年1月更新】

為疏導新春期間預計出現的龐大跨境人潮，深圳灣口岸將於2024年農曆新年年三十至年初四（2月9日至13日）期間24小時開放。大家凌晨北上深圳或南下香港，不用再單靠皇崗口岸，夜深時來往福田區、南山區、寶安區將更為方便。

深圳灣口岸農曆新年年三十至年初四（2月9日至13日）期間會晝夜開放（余俊亮攝）

而為配合口岸通宵開放，城巴正向運輸署申請開辦全新通宵巴士路線——NB3及NB3X線，於年三十至年初四期間分別由屯門市中心以及屯門碼頭來往深圳灣口岸。大家深夜北上，也不用怕沒有巴士前往口岸。

深圳灣口岸農曆新年年三十至年初四（2月9日至13日）期間會晝夜開放（盧翊銘攝）

城巴亦表示，2條新路綫的服務時間、收費會於運輸署批准開辦後公佈。此外，城巴上述日子會安排後備巴士停泊口岸，當人多時會即時投入服務。

城巴年三十至年初四（2月9日至13日）會安排後備巴士停泊口岸，當人多時會即時投入服務。（余睿菁攝）

【2023年11月更新】

深圳灣口岸4大交通方法+開放時間

連接香港以及深圳的深圳灣口岸是客運、貨運兩用的口岸，大家只要持有身份證、回鄉證等旅遊證件，便可以過關。不過要留意，口岸一般情況下只有貨運通道會24小時運作，旅客通道只會於每日06:30 - 00:00期間開放。若深夜前往深圳又怕來不及過關，應改用其他口岸北上。

而大家過關後，可以在深方口岸乘搭巴士前往南頭古城、深圳歡樂海岸、南山書城等南山區的各大景點，詳情可參閱下文：

深圳灣口岸交通方法【1】專營巴士

深圳灣口岸總站（盧翊銘攝）

新大嶼山巴士以及城巴一共設有7條路線接載大家由新界西的元朗區及屯門區前往口岸，相關路線的大部份班次都以裝有行李架的巴士行駛，適合帶備大型行李北上的朋友乘搭。而由港島、九龍、新界東乘車前往屯門區轉乘城巴的深圳灣口岸路線，可享有$1.5的轉乘優惠（詳請可參閱城巴官方網站）。各路線的營辦商、總站、主要途經地區、車費如下：

嶼巴B2線

路線：元朗站 ↔ 深圳灣口岸

主要途經地區：屏山、洪水橋、藍地

車費：$14.4



嶼巴B2P線

路線：天水圍（天慈邨）↔ 深圳灣口岸

主要途經地區：天水圍市中心

車費：$10.3



嶼巴B2X線（只於週六、日及公眾假期服務）

路線：天水圍（天耀邨）↔深圳灣口岸

主要途經地區：天水圍市中心

車費：$10.3



城巴B3線

路線：屯門碼頭 ↔ 深圳灣口岸

主要途經地區：屯門市中心

車費：$14.7



城巴B3A線

路線：山景邨 ↔ 深圳灣口岸

主要途經地區：兆康、虎地

車費：$14.7



城巴B3Ｍ線

路線：山景邨 ↔ 深圳灣口岸

主要途經地區：兆康、虎地

車費：$14.7



城巴B3X線

路線：屯門市中心 ↔ 深圳灣口岸

主要途經地區：紅橋

車費：$14.7



深圳灣口岸交通方法【2】專綫小巴

專綫小巴（HK01攝）

天水圍有1條專綫小巴路線提供來往深圳灣口岸的服務，不過，專綫小巴沒有行李架，未必適合攜帶大型行李的朋友乘搭。專綫小巴的詳情如下：

專綫小巴618綫

路線：天恩邨 ↔ 深圳灣口岸

主要途經地區：天水圍市中心、廈村

車費：$13.1



深圳灣口岸交通方法【3】直通車

直通車（圖片來源：縱橫遊）

在香港島、九龍或新界東出發的朋友，若不想在市區不斷轉車才能登上到口岸的專營巴士或小巴，可以選搭直接在市區開出並直達口岸的直通車。

環島旅運（圖片來源：環島中港通）

直通車由中港通、環島旅運、永東直巴等非專營巴士營辦商以配備行李存放處的巴士營運，設有路線來往港、九、新界多區。要留意！非專營巴士的路線、班次較專營巴士不固定，為免影響行程，大家應留意營辦商於官方網站上的班次、停站位置等最新資訊。直通車的營辦商、設上客站的地區如下：

環島旅運（圖片來源：環島中港通）

環島旅運：

設上客站的地區：太子、旺角、油麻地、尖沙咀、上環、中環、灣仔及銅鑼灣



（圖片來源：永東旅行社）

永東直巴：

設上客站的地區：海洋公園、鑽石山、油麻地、觀塘



中港通：

設上客站的地區：將軍澳、觀塘、油塘、牛頭角



深圳灣口岸交通方法【4】的士

乘搭市區的士（「紅的」）或新界的士（「綠的」）均能前往深圳灣口岸。由於新界的士的收費較市區的士便宜，大家若由天水圍、屯門、大埔或馬鞍山等新界地區出發，可乘搭新界的士以減低旅費。