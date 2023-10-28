日本滑雪場推薦｜12個滑雪地方 適合初哥高手家庭｜附費用交通

說到冬天讓人第一個反應到的畫面應該是下雪吧，那再接下來想到的肯定就是滑雪了！



香港位於亞熱帶氣候，即使是冬天也很難見到雪。但不用擔心！香港人最喜歡去旅遊的國家——日本可沒有這個問題！這邊幫大家整理了12間位於日本各地的滑雪場，北海道、關東到關西地區都有，接下來就跟小編一起看看吧！

北海道滑雪推薦

1. 日本國設南富良野滑雪場

日本國設南富良野滑雪場位在北海道的中心地帶，交通稍微偏遠，搭乘電車從札幌出發需3小時；自駕需2.5小時，如果可以的話建議在附近住上一晚。

這裡的優點是滑雪場的雪質十分優良！甚至被當地人稱為「阿斯匹靈雪」，也就是我們常說的「粉雪」，指這裡雪的質地是粉狀且鬆軟的。而且由於是政府公營的場地，在收費方面也會比私人俱樂部來得便宜。

這邊共設有5條雪道，最長的雪道長1.5公里，坡度會稍微適合推薦給至少初—中級的旅客喔！

交通方式：

從札幌出發：札幌站 ➜（石勝線） ➜新得站 ➜（根室本線） ➜幾寅站

從旭川出發：旭川站 ➜（富良野線） ➜富良野 ➜（根室本線） ➜幾寅站



滑雪纜車吊椅票價：

1回券：大人 200円；小孩 100円

11回券：大人 2,000円；小孩 1,000円

4小時券：大人 1,500円；小孩 1,000円

8小時券：大人 2,500円；小孩 1,500円



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2. 北海道神居滑雪場

北海道神居滑雪場位在旭川附近，是北海道北部最大的雪場，如果從旭川車站出發只需40分鐘便可抵達；從札幌則需1.5小時。

這邊跟其他雪場比起來人較少一些，而且由於位在北海道偏內陸的關係，導致水氣較少，便有著乾燥且品質好的粉雪喔！

這裡共有25條雪道，不論是新手或是高手都很適合來這裡滑雪。

交通方式：

從旭川出發可搭乘滑雪公車，單程700日幣，約40分鐘抵達，建議前一晚可以選擇在旭川有滑雪公車停靠的酒店。



滑雪纜車吊椅票價：

一日券：成人 3,800円；敬老 3,200円；兒童 1,800円

4小時券：成人 3,300円；敬老 2,900円；兒童 1,600円

※敬老票適用於60歲以上人士、兒童票適用於小學生及12歲以下兒童、學齡前兒童免費



3. 藻岩山滑雪場

藻岩山滑雪場位在札幌市附近，從札幌是搭乘地鐵轉巴士出發大約需30-40分鐘內可抵達，自駕則只需要20分鐘。

場內共有10條雪道，從適合家庭同遊的「家庭雪區」到最大斜度33度的「動感滑雪道」都有具備，另外還有著2.5公里以上以初學者為對象的「觀光道路滑雪道」和在森林裡滑行的「林間滑雪道」等不同滑雪道，且場內過半的雪道都可以在夜間滑行，也就是說可以一邊滑雪一邊欣賞札幌的夜景，這個體驗別的地方應該很難再找到了吧！

交通方式：

札幌市營地下鐵•南北線的真駒內站搭乘「じょうてつバス」路線巴士，約15分鐘即可抵達。



滑雪纜車吊椅票價：

一回券：大人（中學以上）400円；小孩（小學以下）300円

12回券：大人（中學以上）4,000円；小孩（小學以下）3,000円

3小時券：2,900円

5小時券：大人（中學以上）3,500円；小孩（小學以下）2,900円

7小時券：大人（中學以上）4,100円；小孩（小學以下）2,900円

夜間16點券：2,200円

夜間18點券：1,600円

60歲敬老票：2,800円

70歲敬老票：1,800円

1+1親子票：5,600円（1張成人+1張兒童5小時票）

2+1親子票：8,400円（2張成人+1張兒童5小時票）

※僅提供現金付款



東北滑雪推薦

4. 安比高原滑雪場

安比高原滑雪場是東北地區佔地最大的滑雪場，從盛岡站搭電車出發約1小時可抵達。

這邊的特色是擁有10多台的人工造雪機，再加上地理位置緯度偏高，因此這邊的雪季可以比北海道還要長！且設有21條雪道，多種的選擇也非常適合不同程度的旅客們來滑雪，不論是想體驗滑雪的新手或是想挑戰的老手都很適合呢！

交通方式：

仙台機場→（仙台空港アクセス線）→仙台車站→（東北新幹線）→盛岡車站→（ANA皇冠假日酒店接駁巴士）→安比高原滑雪場



票價：

黑卡：一日30,000円

金卡：一日9,000円

藍卡：成人（中學以上）一日7,000円；二日13,500円；三日20,000円

※小學生或以下免費



三種票比較：

黑卡：所有纜車（優先搭乘纜車）、使用山頂畫廊咖啡廳、快速通道、美食廣場優先通道&座位

金卡：所有纜車（優先搭乘纜車）、使用山頂畫廊咖啡廳

藍卡：所有纜車



5. 藏王溫泉滑雪場

藏王溫泉滑雪場位於山形縣，是日本六大溫泉滑雪場之一，從山形站搭巴士出發需40分鐘左右。

這邊最有特色的是冬季的樹冰奇景，「樹冰」是由空氣中的水滴在樹木周邊結冰形成，結冰後聳立的巨大樹影常常被人誤會成雪怪呢！

除了樹冰奇景外，這裡的第二特色當然是溫泉了，藏王的溫泉含有硫磺，據說可以有效改善肌肉疼痛、慢性皮膚病、高膽固醇和高血壓，甚至還可以養顏美容，滑雪完在這住上一天再順便泡個溫泉，簡直是人生一大享受~

這邊共有15個區域、26條雪道、最長雪道長9 km，也是一個很多元的滑雪場，不論新手老手都很推薦！

交通方式：

從仙台站出發：搭乘快速巴士直達滑雪場

從仙台機場站出發：搭乘冬季限定的快速巴士可直達滑雪場

從山形站出發：搭乘快速巴士可直達滑雪場



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關東滑雪推薦

6. GALA湯澤滑雪場

GALA湯澤滑雪場位於東京的近郊，搭乘新幹線的話只需1小時，一出站直接抵達滑雪場。

在周末時還特地開設中文櫃台，有中文的服務人員直接為各位服務，不需要擔心語言不通的問題。

這邊共設有16條雪道，最長的雪道長2.5公里。

交通方式：

從東京車站搭乘上越新幹線到GALA湯澤站即抵達，或搭至越後湯澤站轉乘免費接駁巴士。



滑雪纜車吊椅票價：

一日券：大人 6,000円；小孩 3,000円

二日券：大人 9,000円；小孩 4,500円

半日券：大人 4,800円；小孩 2,400円（上午券可使用至13:00，下午券11:30開始使用）

※網路購票大人可省400円，小孩可省200円



7. 舞子滑雪渡假村

舞子滑雪渡假村是新潟縣最大的滑雪場，交通上也十分方便，從東京出發搭乘新幹線到越後湯澤站後，就有免費接駁車可以直達滑雪場囉~

比較特別的是這邊除了白天之外，連晚上也可以滑雪，在晚上時會特別開放夜間滑雪場，這個場地的雪道坡度平緩、寬度大，即使是新手也可以一起體驗看看夜間滑雪的魅力喔！

舞子滑雪場分為3個場地：舞子地區、長峰地區、奧添地地區，加起來共有26條雪道，最長的長達6公里，每一個區域都有各自的特點，難度也是非常多元，很推薦給各種程度的旅客來滑雪。

交通方式：

從東京車站搭乘上越新幹線到越後湯澤站，轉乘免費接駁巴士。



滑雪纜車吊椅票價：

一日券：大人 6,200円；小學生 3,300円；中學生或60歲以上 5,700円

二日券：大人 10,600円；小學生 6,000円；中學生或60歲以上 9,800円

三日券：大人 14,800円；小學生 8,500円；中學生或60歲以上 13,700円

5小時券：大人 5,700円；小學生 3,100円；中學生或60歲以上 5,200円

夜間券（16:00～20:00）：大人 1,500円；小學生 800円；中學生或60歲以上 1,200円



8. 輕井澤王子大飯店滑雪場

輕井澤王子大飯店滑雪場位在輕井澤車站及輕井澤王子購物廣場（outlet）附近，從東京出發只需1小時左右，出車站後有免費接駁車可直接抵達滑雪場。

除了交通之外住宿也很便利，如果選擇在這邊住上一晚的話，隔天也可以去逛逛旁邊的outlet、租一架單車騎到雲場池和舊輕井澤銀座通之類的地方逛逛。

這邊共設有10條雪道，其中5條都很適合初學者練習。

交通方式：

從東京車站搭乘北陸新幹線到輕井澤站後轉乘免費接駁巴士，或者步行10分鐘左右也可以抵達喔！



中部滑雪推薦

9. MEIHO 明寶滑雪場

明寶滑雪場是西日本最高級的滑雪場，交通可先預約免費接駁車在郡上八幡站搭乘，車程約1小時。

可以免費租借雪橇、雪上腳踏車等兒童設施，滑雪場共設有14條難度不一的雪道，80%以上都適合初學者，最長的一條雪道長達5公里，非常適合新手和有小孩的家庭前來。

10. Dynaland滑雪場

Dynaland滑雪場是西日本規模最大的滑雪場，與旁邊的高鷲Snow Park相連，加起來一共有32條雪道，最長的雪道長達3.2公里，是一個適合各種程度的旅客前來的滑雪場。

但缺點是搭乘大眾運輸時交通稍微不方便一些，還是建議在雪場附近找住宿可能會比較輕鬆一點喔~

交通方式：

從名古屋出發：搭乘JR特急飛驒號到高山站下車後，轉乘免費接駁巴士直達滑雪場、或每年都會開設從名古屋直達滑雪場的接駁巴士，也可以關注官網的消息喔。

從郡上八幡出發：可搭乘免費接駁車直達滑雪場。

※官方提供的免費接駁巴士皆須提早預約



滑雪纜車吊椅票價：

一日券平日：成人 4,700円；60歲以上 4,200円；中學生 3,700円；4歲~小學 2,200円

一日券假日：成人 5,500円；60歲以上 5,000円；中學生 4,500円；4歲~小學 2,200円

半日券平日：成人 3,700円；60歲以上 3,700円；中學生 3,200円；4歲~小學 2,200円

半日券假日：成人 4,500円；60歲以上 4,500円；中學生 4,000円；4歲~小學 2,200円

※下午券於11:30開始販售、12點開始可使用。



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關西滑雪推薦

11. 六甲山滑雪場

六甲山滑雪場位在神戶市內，從神戶市內搭乘電車僅需30-35分鐘即可抵達。

場內共設有3條雪道，每一條的坡度皆為平緩的類型，而且還有開設專門給外國人的滑雪課程，有英文口譯和中文文字解說，非常推薦給第一次滑雪的遊客！

交通方式：

JR大阪站→（神戶線）→六甲道站→轉搭16、106系統市內巴士→轉搭六甲纜車



門票：

一日券（9:00-16:30）：成人（中學以上）2,500円；3歲~小學：1,300円

夜間券（周末16:00-19:30）：成人（中學以上）3,000円；3歲~小學：1,800円

※此票已有含一張可無限次搭乘纜車的免費門票。



滑雪纜車吊椅票價：

一日券：平日 1,600円；假日 3,300円

1回券：250円

12回券：2,500円

3小時券：2,800円

※成人與兒童統一收費



12. 琵琶湖山谷滑雪場

琵琶湖山谷滑雪場位在滋賀縣，雖然距離市區沒有比六甲山滑雪場近，但也是一個交通十分便利的地點！從京都車站搭乘地鐵出發再轉巴士僅需50分鐘。在滑雪時還可以從高處眺望欣賞琵琶湖的美景，而且滑雪場還免費提供雪盆等兒童設施。

這邊共設有9條雪道，雖數量不多、每一條的長度也不比上面介紹的滑雪場來得長，但也是很適合各種程度的旅客，從初學者練習的寬敞雪道到高手使用的陡坡雪道都一應俱全。

交通方式：

大阪站➜（JR京都線）➜京都站➜（JR湖西線）➜志賀站➜搭乘琵琶湖滑雪場接駁巴士



一日纜車&滑雪纜車吊椅票價：

13歲以上：6,000円

7~12歲：4,500円

3~6歲：2,500円



下午纜車&滑雪纜車吊椅票價：

13歲以上：平日 4,300円；假日 5,300円

7~12歲：平日 3,000円；假日 3,500円

3~6歲：平日 2,000円；假日 2,000円



純纜車來回票價：

13歲以上：3,500円

7~12歲：1,500円

3~6歲：1,000円

※不包括滑雪纜車吊椅票



接下來就要開始準備迎接日本的雪季，看完這些介紹是不是該稍微安排一下出國體驗滑雪的時間呢？但要記住帶好防寒、防水的衣物和鞋子，因為雪融化後會讓身上的衣物濕掉，沒有做好保暖和防水的話，可能會因此著涼感冒，如果沒有防水的衣物的話也可以到滑雪場租借，不需要特地多花錢購買喔！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【日本滑雪場推薦】去日本滑雪啦！10間熱門滑雪場交通、票價一次看】