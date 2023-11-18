日本旅遊陷阱｜酒店官網訂房額滿/其他網有房？網民指別信1類網站

撰文：聯合新聞網
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除了跟團出遊，不少人也會選擇自由行。近日有網友想在日本東京一家酒店的官方網站訂房時，發現已客滿，但其他訂房網站顯示還有空房，他仔細研究才驚覺背後有「內幕」。文章一出便引起共鳴，釣出不少過來人，有人更直言「千萬不要相信日本的英文版網站」。

一名外國網友發文表示，計劃新年時入住東京的酒店，查看酒店官網時，卻發現訂不到房間。弔詭的是，從其他訂房網站可知還有空房。原PO仔細研究，才發現原來該酒店的英文版官網根本沒有更新。他因此建議大家選擇日文版官網，再使用Google翻譯。

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該篇文章引發共鳴，不少網友表示類似情形常見：

「日本很多線上預訂或票務系統都會這樣，英文版網站會說已售完，日文版網站則顯示還未完售」
「記得多年前去東京JOYPOLIS，但從英文版網站只會看到部分優惠券，而日文版網站可以看到所有的優惠」
「千萬不要相信日本的英文版網站」
「不只是網站跟APP，餐廳的英文版菜單的餐點選項也比較少」
「沒錯！填網站上的表單也是一樣，一定要改成用日文版的才能順利遞交」
「日文版網站 + Google翻譯 > 官方英文版網站」

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有網友更直指日本沒進步：

「我覺得原因在於日本人的技術不夠好」
「感覺日本停滯在2000年」
「在日本生活就像同時處在1980年和2050年的時空」
「就好像他們領先其他國家現代化之後，就停在那裡了」
「如果是2005年的話，日本算先進，但現在感覺他們已經困在那裡15-20年了」

然而，也有人認為是資源分配的問題：

「以英語為母語的人在日本只佔一小部分」
「我猜是因為英文版網站的流量表現不值得他們付出太多成本」
「以公司的角度來看，如果只有10%的客戶關心，還會投入大量資源製作英文版網站嗎？」
「從網站管理的角度來看，如果日文版網站的更新已經需要投入很多資源，其實不值得再另外耗費成本處理英文版網站。就像日本亞馬遜（Amazon JP）的英文版網站其實也是讓機器直接翻譯，連擁有超多資源的亞馬遜也知道維護英文版網站沒有太大意義」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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