旅行注意｜日本搭電車勿做「這行為」　日博客提醒：最嚴重會被打

香港人瘋日本旅遊，每逢假期都會有出國潮，不過到了當地，有許多禮儀與規定不可不知。旅台日本部落客「日本人的歐吉桑」分享，在電車上打「視訊電話」，恐被日本人視為「挑釁行為」。



「日本人的歐吉桑」在Facebook分享，去日本旅遊要避免在電車上打「視訊電話」，尤其在東京跟大阪的電車上更要注意，因為這些行為被視為挑釁其他乘客，有些日本人可能會受不了而破口大罵，或者直接毆打對方。

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他指出，許多日本人能接受在電車裡面通話，因為通話內容可能很緊急或很重要，但99%的日本人不能接受在電車內打視訊電話，只要看到打視訊電話的人，不管通話者是老少、男女，都可能被找麻煩打架。

文章曝光後，許多網友回應：

「不管是捷運還是室內，我都很討厭用視訊電話或開擴音的行為」

「很多人把公共場所當自己家，超沒品的」

「台灣的捷運跟公車很多這種人」

「很多人逛街也開視訊，尤其做代購的都在直播，如果是觀光客店就算了，本地人的店也這樣」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】