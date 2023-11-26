日本自駕注意｜停車場3小時16500円？達人教泊車要留意「這字眼」

許多人喜歡出國自駕遊，節省不少搭乘大眾交通運輸的時間。有網友在小紅書上分享，自己將車子停在日本東京上野一個收費停車場3小時，收費金額竟高達16500日圓。對此，Facebook專頁「日本省錢小站」整理許多日本停車場的收費陷阱。



網友分享，自己因未注意日本停車場的收費標準，在停了三小時後，竟收到16500日圓的收據。（seki@小紅書）

日本省錢小站分享，日本都市的收費停車場陷阱多多，應仔細觀察告示牌有無標註「最大料金」。他舉例，有一停車場收費標準寫：

最大料金：最大12時間1800円

基本料金：

8:00-23:00，30分／200円

23:00-8:00，60分／100円



意思為只有第一輪的12小時，最高收費為1800日圓，若超過「12小時」這時間，將會改成平常時段的收費標準，若想在此停車一天，收費金額不是1800x2=3600日圓，而是高達6600日圓（1,800+200x24=6,600）。

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日本省錢小站表示，不只規模較小的營運公司會刻意操作，許多大公司也為了不讓客人停太久，而使用「最大料金」制度。他分享，另一知名停車場公司的告示牌同樣標示「入庫後24時間以內，最大料金1500円」。

此種收費制度讓許多日本人也吃虧，常常有相關新聞報導。他透露，若想長時間停車且避免被坑錢，可檢查看板上有無「繰り返し（譯：重複）」或「くり返（譯：反覆）」等關鍵字，判斷最大料金能否重複計算。但省錢小站也提醒民眾，日文的表現方法較多，很可能會用否定句型強調不適用最大料金制度，還是需多多注意。

貼文一出，有不少網友分享過去在日本的停車經驗：

「東京、大阪，這兩個地方真的不適合租車啊」

「市中心停車真的要看清楚，不只錢，還有時間單位」

「我跟朋友停梅田的某大樓地下室，好像才二、三個小時，7千多日幣……」

「我也停過2.5小時，日幣3000多元」



也有網友解釋，停車收費較昂貴可減少私人車輛出行，建議大家在鬧區應改搭大眾運輸：

「這樣很正常，它就是不要你開車進市中心，減緩車流，搭大眾交通，想開車就多付一點代價」

「入庫不看有沒有上限，只好繳學費了」

「好驚人！鬧區建議搭地鐵」

「超可怕」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】