港珠澳大橋口岸交通攻略 11條巴士綫即日來回半價！A42綫增停口岸

【港珠澳大橋口岸交通｜港珠澳大橋交通】港珠澳大橋實施「三地三檢」，大家欲經大橋前往澳門或珠海，必須先在香港口岸辦理出境手續。除了的士，香港市區共有42條巴士及小巴路綫直達口岸，涵蓋全港18區。當中11條路綫更有即日來回半價優惠。既便捷，又著數！即睇口岸交通資訊！



港珠澳大橋香港口岸（圖片來源：香港綠色建築議會有限公司）

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港珠澳大橋（資料圖片）

港珠澳大橋口岸3大交通方法

港珠澳大橋連繫香港、澳門以及珠海3地，實施「三地三檢」。從市區乘搭不同交通工具抵達口岸並辦理出境手續後，大家可以乘搭金巴前往珠海或澳門的口岸入境。3地的口岸均24小時開放、金巴亦是24小時服務，即使在深夜，也不用怕沒有方法「過大海」。

港珠澳大橋口岸交通方法【1】專營巴士 —— 連繫18區！優惠最多

城巴、龍運、嶼巴一共有42條巴士路綫途經口岸或直接以口岸作總站。42條路綫的網絡覆蓋全港18區，不論在哪處出發亦相當方便。而城巴、龍運更設有即日來回、轉乘優惠，讓大家減少旅費。當中，來往口岸及欣澳站的城巴B5號綫最便宜，車費只需$6.1。大家乘搭港鐵至欣澳站後，可轉乘該綫往口岸。

港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處（資料圖片）

龍運A42號綫2024年1月起繞經口岸！水泉澳、小瀝源出發唔使再轉車

2024年1月15日起，來往黃泥頭與機場的龍運A42號綫，會繞經並加停口岸。大家從沙田區的小瀝源、水泉澳、顯田、田心出發前往口岸，更為便捷。

此外，龍運與城巴亦已於2023年12月分別開辦來往沙田（駿景園）以及機場的A46號綫與將軍澳（康城）以及機場的A28號綫。大家從火炭、大圍、秀茂坪、牛池灣等地出發，都能直達口岸。

由大嶼山前往港珠澳大橋口岸的巴士路綫：

嶼巴A35號綫：港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

嶼巴B4號綫：大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

城巴B5號綫：港珠澳大橋香港口岸 ↔ 欣澳站

嶼巴B6號綫：港珠澳大橋香港口岸 ↔ 滿東邨

嶼巴N35號綫：港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭



嶼巴B6號綫（資料圖片）

由港島前往港珠澳大橋口岸的巴士路綫：

城巴A10號綫：機場 ↔ 鴨脷洲（利樂街）

城巴A11號綫：機場 ↔ 北角碼頭

城巴A12號綫：機場 ↔ 小西灣（藍灣半島）

城巴A17號綫：機場 ↔ 深灣

城巴NA11號綫：港珠澳大橋香港口岸 ↔ 北角碼頭



港珠澳大橋香港口岸（資料圖片）

由九龍前往港珠澳大橋口岸的巴士路綫：

城巴A21號綫：機場 ↔ 紅磡站

城巴A22號綫：機場 ↔ 藍田站

城巴A23號綫：機場 ↔ 慈雲山（北）

城巴A25號綫：機場 ↔ 啟德

城巴A26號綫：機場 ↔ 油塘

城巴NA20號綫：港珠澳大橋香港口岸 ↔ 黃埔花園



港珠澳大橋香港口岸（資料圖片）

由新界前往港珠澳大橋口岸的巴士路綫：

城巴A10號綫：機場 ↔ 鴨脷洲（利樂街）

城巴A21號綫：機場 ↔ 紅磡站

城巴A28號綫：機場 ↔ 康城

城巴A29號綫：機場 ↔ 將軍澳（寶琳）

龍運A30號綫：機場 ↔ 梨木樹

龍運A31號綫：機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

龍運A33X號綫：機場 ↔ 屯門（富泰）

龍運A34號綫：機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

龍運A36號綫：機場 ↔ 錦上路站

龍運A37號綫：機場 ↔ 朗屏站

龍運A41號綫：機場 ↔ 碩門邨

龍運A42號綫：機場 ↔ 黃泥頭（2024年1月15日起增設）

龍運A41P號綫：機場 ↔ 烏溪沙站

龍運A43號綫：機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

龍運A46號綫：機場 ↔ 火炭（駿景園）

龍運A47X號綫：機場 ↔ 大埔（太和）

龍運NA31號綫：機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

龍運NA32號綫：機場 ↔ 葵涌邨

龍運NA33號綫：機場 ↔ 屯門（富泰）

龍運NA36號綫：機場 ↔ 錦上路站

龍運NA37號綫：機場 ↔ 天水圍市中心

龍運NA40號綫：機場 ↔ 烏溪沙站

龍運NA41號綫：機場 ↔ 水泉澳

龍運NA43號綫：機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

龍運NA47號綫：機場 ↔ 大埔（太和）



港珠澳大橋香港口岸（資料圖片）

部份路綫設即日來回優惠、轉乘優惠

而乘搭城巴A10、A11、A12、A17、A21、A22、A23、A25、A26、A28及A29號綫前往口岸或機場且使用八達通、電子支付方式繳費的朋友，回程時以同一方式繳費，車費將低至半價。

龍運巴士（資料圖片）

此外，乘搭城巴或龍運前往口岸的路綫前先乘搭指定路綫，可享有轉乘優惠，詳情可參閱城巴和九巴網站。

港珠澳大橋口岸交通方法【2】專綫小巴 —— 特設行李架

除了專營巴士，東涌亦有1條專綫小巴路線提供來往港珠澳大橋口岸的服務。與其他專綫小巴路綫不同，該路綫設有行李架，「拖篋」的旅客也適宜乘搭。專綫小巴的詳情如下：

專綫小巴901號綫（圖片來源：小巴薈）

專綫小巴901號綫

路線：港珠澳大橋香港口岸 ↺ 迎東邨

主要途經地區：東涌市中心、機場後勤區

車費：$8.4



港珠澳大橋口岸交通方法【3】的士 —— 3種的士都去到

乘搭市區的士（「紅的」）、新界的士（「綠的」）與大嶼山的士（「藍的」）均能前往深圳灣口岸。由於新界與大嶼山的士的收費較市區的士便宜，大家若由天水圍、屯門、大埔或馬鞍山等新界地區出發，可乘搭新界的士以減低旅費。而從東涌、竹篙灣、機場出發，乘搭大嶼山的士則更化算。

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