遊日必備｜遇上天災唔會慌！居日本台人推薦「1款APP」有中文資訊

日本石川縣能登地方月初發生規模7.6強震及多起餘震，香港人愛赴日本旅遊，因此在當地遭遇天災需要能即時掌握狀況以確保人身安全。



一名在日本生活的台灣人就推薦一款日本官方APP應用程式「SAFETY TIPS」，建議赴日旅客可以下載參考👇👇👇

臉書粉專「艾妮塔+饅頭．北海道鄉下走跳」發文表示，1日石川縣和富山縣發生地震，日本當局發佈大海嘯警報。她一下班就收到警報，除了希望在日本的台灣人可以平安無事外，也呼籲赴日旅遊的民眾可以下載「SAFETY TIPS」APP，有提供繁體中文版的災害警報訊息，「也許會比較安心」。

根據日本觀光局網站資料顯示，「SAFETY TIPS」是外國旅客專用的推播通知資訊警戒應用程式，相關警報包括地震、海嘯、氣象、火山噴發、中暑等，可用語言包括英語、日語、韓語、中文（繁簡體）、越南語、西班牙語、葡萄牙語、泰語、印尼語、塔加路語、黎巴嫩語、高棉語、緬甸語與蒙古語等15種語言。

該程式提供疏散處理流程圖表，準確告知使用者在目前狀況下應採取的災難應變行動，也有災害應急會話功能，讓使用者可以向周遭民眾獲取即時資訊，亦包含災害相關實用資訊的網站連結。

「SAFETY TIPS」APP有災害應急會話功能，讓使用者可以向周遭民眾獲取即時資訊👇👇👇

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】