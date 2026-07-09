東京新景點32大2026｜Sanrio期間限定酒店！9米高哥斯拉登陸羽田

東京新景點2026｜東京去幾次都不夠，但你還在逛那些舊景點嗎？東京的進化速度快到讓你跟不上！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了32大東京好玩新地標，包括即將舉行或開幕的「Hotel Floria」、「東京花見燈夜2026」、「東京皮克斯世界展」等，立即看以下清單！



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東京景點2026推薦！

東京新景點【1】Hotel Floria Sanrio專屬世界

風靡韓國的Sanrio角色互動展活動「Hotel Floria」將於7月15日限時登陸日本！以時尚可愛的酒店空間為概念，讓展覽者盡情探索人氣角色主題房間。展覽到處都有Sanrio角色設計圖，多個打卡位，現場更有多款人氣限量商品，Sanrio迷絕對不能錯過！

時間：2026年7月15日至2027年5月31日 10:00-20:00

地址：新宿東急歌舞伎町大樓4樓



東京新景點【2】小麥廣場 麵包主題親子樂園

「小麥廣場」是位於東京東久留米市「六仙公園」內的一個全新親子遊樂景點，於2025年正式開幕。 「小麥廣場」是一個以「麵包」為主題的兒童遊樂區，設有許多造型可愛的麵包主題玩具設施及互動器材，好玩又打卡able！

地址：東京都東久留米市中央町 3 丁目

交通：東久留米站步行18分鐘



東京新景點【3】東京舍人公園 賞花好去處

東京舍人公園是位於東京都足立區的舍人公園，是一座佔地約65公頃的都立綜合公園。園內種植了約1,000株、共24種櫻花，在每年4月中下旬，更會有5萬株藍色粉蝶花與櫻花同時綻放！不過目前已櫻花季結束，接下來夏天6至8月期間，園區會有繡球花海和初夏花卉。

地址：東京都足立區舍人公園1-1

交通：舍人公園站步行1分鐘



東京新景點【4】代官山Dior Bamboo Pavilion 禪系的法式優雅

Dior Bamboo Pavilion於2026年2月全新開幕，位於東京代官山，是一座融合日式禪風、法式優雅與永續概念的旗艦概念店。店外建築融合現代線條與傳統竹林元素，設有日式庭園、玻璃錦鯉池、Café Dior等奢華空間，宛如一座美術館，非常打卡able！

地址：東京都澀谷區猿樂町8-1

交通：代官山站步行5分鐘



東京新景點【5】HANEDA GODZILLA GLOBAL PROJECT 全球最大室內哥吉拉

「HANEDA GODZILLA GLOBAL PROJECT」（羽田哥吉拉全球計畫），於2025年12月登陸羽田機場！該計劃是由東寶株式會社、日本空港大樓株式會社及東京國際空港航廈株式會社三方共同策劃。以「哥吉拉迎接所有到訪日本的旅客，並在他們離開時為他們送行」為主題，在3樓的出發大廳將設有全球最大室內哥吉拉雕像，9米高的哥吉拉為你送行！

而2樓的抵達大廳也將展示在國際上獲得高度讚譽的電影《哥吉拉−1.0》中的哥吉拉立像，還有在資訊服務台上方的整面牆，將佈置巨幅的「歷代怪獸」圖像，讓剛抵達的旅客立刻感受到怪獸宇宙的震撼。

HANEDA GODZILLA GLOBAL PROJECT

地址：羽田機場第三航廈（T3）出入境口



東京新景點【6】TOFROM YAESU TOWER 藝術觀光商務綜合大樓

TOFROM YAESU TOWER位於東京車站八重洲口地區，預計於2026年竣工並在年內開放，建築高達51層、高約250米。這個大型綜合設施集結了辦公室、商業設施、劇場、醫療機構、巴士總站等多元功能，從商務到觀光一應俱全！

地庫樓層亦將開放「巴士總站東京八重洲」第二期區域，可直達日本各地及機場的便利性，對旅客來說是一大優勢！3至6樓則設有由PIA株式會社及株式會社Congres營運、約800個座位的劇場、音樂廳及會議室，預計將舉辦各類音樂演出、舞台表演等多元活動。

TOFROM YAESU TOWER

地址：東京都中央區八重洲一丁目9番他

交通：JR各線「東京」駅直達／東西線・銀座線或都營浅草線「日本橋」駅步行約3分鐘／銀座線「京橋」駅步行約7分鐘



東京新景點【7】TOKYO DREAM PARK 全新多功能劇場

東京2026年3月迎來由朝日電視台營運的全新大型娛樂設施——TOKYO DREAM PARK。建築有9層、地庫1層，共10層。集結了多功能大禮堂、劇場、活動空間、天台廣場、餐廳等設施，是名副其實的體驗型娛樂熱點！

設施的核心為擁有3,700個座位的大型多功能廳「SGC HALL有明」以及全新劇場「EX THEATER ARIAKE」。多功能廳於站立時可容納約5,000人，並配備頂級音響系統，是舉辦演唱會及現場活動的理想場地！

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此外，7樓設有多功能展覽會場「EX STUDIO7」，開幕期間將會舉辦史上最大規模的多啦A夢活動「100%多啦A夢＆朋友 in 東京」；而8樓的活動空間「EX STUDIO8」則迎來來自巴黎、頂級沉浸式數碼藝術劇場首次登陸日本，可盡情欣賞梵高等世界名畫，及享受極致的影像與音響體驗；6樓的天台花園「DREAM TERRACE」則可遠眺大海，非常適會前來約會！

TOKYO DREAM PARK

地址：東京都江東区有明3丁目3番8号

交通：「東京国際展示場駅」步行約5至9分鐘



東京新景點【8】MoN Takanawa: The Museum of Narratives 文化體驗館

位於高輪Gateway車站旁的綜合發展區「TAKANAWA GATEWAY CITY」，將於2026年3月28日，誕生一座引領城市文化創新的博物館「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」。設施以全新形式的日本文化「故事」為主題，讓來館者在體驗過程中發掘屬於自己的新價值。

館內由地庫3樓至地上6樓，並延伸至天台，構成立體空間。最大特色是每年有兩次特色主題，融合傳統藝能、漫畫與動畫、音樂、飲食當中。預計未來推出歌舞伎的新型態演出及數碼典藏技術，帶來傳統藝能的全新觀賞體驗。

MoN Takanawa: The Museum of Narratives

交通：從JR東日本高輪網關站直連檢票口步行約6分鐘／從都營地鐵淺草線泉嶽寺站A4出口步行約3分鐘



東京新景點【9】OIMACHI TRACKS 生活時尚商區

與大井町車站直接連接的大型綜合設施「OIMACHI TRACKS」，建築由辦公大樓及酒店、住宅大樓兩座建築組成，地上26層、地下3層，高度約115米，從「大井町駅」車站直達，十分便利！

至於商業區方面，「OIMACHI TRACKS SHOPS & RESTAURANTS」分布於1至5樓，約有81間店舖，特色是與空中步道及廣場相連的開放式設計，匯聚了美食、時尚、生活風格等多元元素。

OIMACHI TRACKS

地址： 東京都品川区広町2丁目1

交通：JR京浜東北線・東京臨海高速鉄道臨海線・東急大井町線「大井町駅」直達



東京新景點【10】BLUE FRONT SHIBAURA Fairmont Hotel首次進駐日本

位於東京都港區芝浦一丁目的「BLUE FRONT SHIBAURA」，以建設約230公尺高的南棟（S棟）和北棟（N棟）雙子塔為核心，雙子塔S棟於2025年開幕，其中1至3樓為購物與餐飲區，7至33樓以及35至42樓則由首次進駐日本的酒店品牌「Fairmont Hotel」構成，至於N棟預計於2030年度開幕。

BLUE FRONT SHIBAURA

地址：東京都港區芝浦 1-1-1

交通：JR東京單軌電車「濱松町」站南口步行7分鐘／從都營地下鐵大江戶線和淺草線大門站B2出口步行12分鐘／從百合海鷗號「日之出」站西口步行10分鐘



東京新景點【11】TOYOTA ARENA TOKYO 台場萬人場館

位於台場區域的江東區青海，在2025年開設了「TOYOTA ARENA TOKYO」。從臨海線東京電訊站以及新交通百合海鷗號青海站步行直達，地理位置可說是非常方便！設施為地下1層和地上6層，容納人數約為1萬人。除了有主場館外，還設有副場館、戶外籃球場，以及公園等設施。

TOYOTA ARENA TOKYO

地址：東京都江東區青海1丁目

交通：「青海」駅步行約4分鐘／「東京電訊」駅步行約5分鐘



東京新景點【12】JAPA VALLEY TOKYO 全新城市綜合空間

NOT A HOTEL創意顧問Pharrell Williams與NIGO將攜手推出全新城市綜合空間「JAPA VALLEY TOKYO」！JAPA VALLEY TOKYO預計將坐落於2026年下半年啟用的「有樂町公園」內，並預計2027年開幕。裡面除了有KAWS創作的大型臥姿COMPANION雕塑，亦將會以日本清酒為核心設置共享空間，並提供藝術、飲食、時尚等主題快閃店。

JAPA VALLEY TOKYO

地址：東京都千代田區的「有樂町公園」內

交通：有樂町站步行



東京新景點【13】Ginza Sony Park 定期主題展覽

Ginza Sony Park前身為Sony Building，自2018年起分階段改建為「Ginza Sony Park」，並於2025年1月年正式開幕！Ginza Sony Park為一座地上5樓、地下4樓的建築體，以「空白」為核心元素，定期舉辦不同的主題的展覽、快閃店及活動。

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Ginza Sony Park

地址：東京都中央區銀座5-3-1

交通：銀座站直達



東京新景點【14】原宿QUEST 日本最大NIKE旗艦店

原宿QUEST是位於原宿的複合式商業設施，於1988年首次開業，並於2025年春季以「Re: HARAJUKU CULTURE」的新概念重新開業。除了有原宿風格的特色商店進駐，原宿QUEST也加入了文化元素，提供藝術展覽、設計活動、快閃品牌與大型快閃展演等空間。值得留意的是，日本最大NIKE旗艦店也進駐原宿 QUEST，成為不少潮人必去的熱點之一！

原宿QUEST

地址：東京都澀谷區神宮前1-13-12

交通：JR原宿站步行3分鐘



東京新景點【15】PokéPark寶可夢樂園 逾600隻Pokémon任你捉

Pokémon（寶可夢公司）宣布，PokéPark KANTO（關東寶可夢公園）將於2026年初盛大開幕！坐落於東京Yomiuriland（讀賣樂園），佔地超過26,000平方公尺，分為城市和森林2部份，聚集超過600隻Pokémon任你捉！樂園成為全球首個戶外寶可夢主題樂園。

PokéPark KANTO

地址：東京都稻城市矢野口4015-1

交通：從「新宿站」乘搭小田急線至「讀賣樂園前站」下車，換乘巴士至「讀賣樂園」站，總車程約50分鐘



東京新景點【16】Chiikawa Park 進駐池袋Sunshine City Annex

Chiikawa Park在池袋Sunshine City Annex正式開幕！「哥布林關進監獄」園區重現了Chiikawa、小八、兔兔及巨人Ode因偷吃了大磨菇被哥布林關進監獄的場景；更推岀了195款周邊產品，有各個角色的鎖匙扣、公仔、頭飾、手提袋、T-shirt、衛衣、書包、文具、環保袋、餐具、毛巾等。即買飛進場🥰

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Chiikawa Park

地址：東京都豐島區東池袋3-3-5 陽光城別館B1F、1F

交通：池袋駅35號岀口步行約8分鐘



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東京新景點【17】高輪 GATEWAY CITY 未來感高科技街區

由JR東日本所主導開發的新街區「高輪 GATEWAY CITY」，總建築面積有約845,000平方米，街區有1.6公里長，以人行步道串連高輪Gateway車站前廣場、芝浦港南區、三田等周邊地區。

「高輪 GATEWAY CITY」部份將於2025年3月27日開幕，有部份設施則將於2026年春季陸續開幕，以後去東京食玩買又多個選擇！街區將以打造「具有未來感、新商務模式的高科技友善城市」為目標，引入約50台智慧機器人進行清潔、物流、送餐等服務，相當有科技感。

此外，「高輪 GATEWAY CITY」共有5棟大規模的大樓，當中THE LINKPILLAR 1 North大樓將成為東京全新綠色地標，人氣酒店JW萬豪亦將在這裡建立東京第一間分店。而大樓的28、29樓更有佔地約2,000坪的空中植物園，亦將進駐具有獨棟建築風格的特色餐廳與咖啡廳，讓旅客享受與植物共融的舒適空間。另外，在THE LINKPILLAR 2將設立築堤美術館，展示日本邁向現代化的歷史。

高輪 GATEWAY CITY

地址：東京都港區高輪

交通：高輪 Gateway站步行約6分鐘



東京新景點【18】Snoopy博物館 由Snoopy嘴巴走進博物館

Snoopy博物館位於東京町田市的史努比博物館已於今年2月翻新開幕！喜歡史努比的粉絲切勿錯過！經翻新後，遊客現時可由Snoopy的嘴巴走進博物館，而館內最具人氣的巨型史努比像也全新升級，新設了聲光演出「Snoopy，覺醒」，令視覺效果更震撼！

此外，博物館商店也有全新165款原創週邊商品，包括博物館限定的Snoopy毛公仔、刺繡毛巾、漫畫彩繪側孭袋、T恤等，還有用作手信的餅乾、朱古力禮盒都相當有特色！

日本東京SNOOPY MUSEUM TOKYO

成人：HK$98／位

學生票（初中至高中生）：HK$44／位

小童（4-12歲）：HK$22／位

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日本東京SNOOPY MUSEUM TOKYO

地址：日本東京都町田市鶴間3-1-1

交通：南町田Gran Berry Park站步行約5分鐘



東京新景點【19】ecute秋葉原 MARVEL POP UP STORE

秋葉原車站經過整修之後，於2025年春季開設了全新站內商業設施「ecute 秋葉原」，是繼東京、上野、橫濱與有樂町等15個車站後，第16個有ecute商場進駐的車站！有20家品牌加入站內，集結購物、美食、手信等一應俱全的商店，例如麵包店、便當店、拉麵店，更有MARVEL POP UP STORE。此外，連接秋葉原車站亦令前往各景點，或轉乘到其他地方時更方便。

ecute 秋葉原

地址：東京都千代田區神田佐久間町1-21

交通：位於秋葉原站內



東京景點【20】IMMERSIVE FORT TOKYO 沉浸式劇場體驗

IMMERSIVE FORT TOKYO於2024年3月全新開幕，主打沉浸式劇場體驗。樂園內共設有12種遊樂設施，包括恐怖、懸疑、日本人氣動漫作品等主題體驗，例如：《今際之國的有栖》、《名偵探福爾摩斯》、《東京卍復仇者》等，從「觀眾」化身為「當事人」親歷電影、動漫和遊戲世界中的事件，每一項設施都超有真實感！樂園內亦有不同動漫的周邊產品以及主題餐廳，吃喝玩樂一站式體驗！

IMMERSIVE FORT TOKYO

成人：HK$238／位起

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IMMERSIVE FORT TOKYO

地址：東京都江東區青海1-3-15

交通：青海站步行1分鐘



東京景點【21】東京華納兄弟哈利波特影城 全球最大亞洲首座

東京華納兄弟哈利波特影城是亞洲第一座亦是全球最大的哈利波特影城，主打互動型體驗。園區內重現了不少經典場景，例如：九又四分之三月台、斜角巷、霍格華茲大廳、移動樓梯、動態肖像畫、《怪獸與牠們的產地》等。

此外，樂園內亦可以了解電影製作過程、看到電影的服裝及道具、品嘗哈利波特主題的特色餐點等。要更投入於這場魔法旅行，建議提前進入影城周邊商店購買巫師袍與魔杖，化身為真正的巫師穿越各個經典情節！

東京華納兄弟哈利波特影城

成人：HK$342／位

青年（12 - 17歲）：HK$283／位

小童（4 - 11歲）：HK$203／位

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東京華納兄弟哈利波特影城

地址：東京都練馬區早宮3丁目58

交通：豐島園站步行2分鐘



東京景點【22】東京迪士尼度假區 安娜與愛莎的冰雪之旅

東京迪士尼度假區東京迪士尼海洋的全新主題園區「Fantasy Springs」將在2024年6月6日正式開放，圍繞《魔雪奇緣》、《魔髮奇緣》以及小飛俠3大主題，推出兩個水上遊樂設施「安娜與愛莎的冰雪之旅」、「樂佩的天燈節」，以及「小飛俠夢幻島歷險記」、「奇妙仙子妙妙小車」共四項新遊樂設施，更有冰雪奇緣城堡、魔法奇緣高塔、彼得潘夢幻島等還原度極高的經典建築！

東京迪士尼度假區／東京迪士尼海洋

成人：HK$465起／位

學生（12 - 17歲）：HK$385起／位

小童（4 - 11歲）：HK$277起／位

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東京迪士尼度假區

地址：千葉縣浦安市東京迪士尼度假區

交通：舞濱車站步行8分鐘



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東京景點【23】teamLab 無界：森大廈數字藝術美術館 逾70件互動作品

東京麻布台之丘的teamLab 無界：森大廈數字藝術美術館升級後於2024年2月9日重新開幕！展覽內有超過70件相互交錯的藝術互動作品，打破傳統美術館概念，沒有劃出指定的看展路線，可以在展館內自由穿梭。

當中最人氣的展區為「泡泡宇宙」、「地形的記憶」、「花與人」、「黑浪」等，「彩繪工廠」展區更能夠DIY描繪海洋生物，並創作成獨一無二的徽章、毛巾、Ｔ恤、單肩包等，是個遊樂的好地方！

teamLab 無界：森大廈數字藝術美術館

成人：HK$204起／位

青年（13 - 17歲）：HK$143起／位

小童（4 - 12歲）：HK$77起／位

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teamLab 無界：森大廈數字藝術美術館

地址：東京都港區麻布台1-2-4 麻布台Hills

交通：神谷町站步行1分鐘



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東京景點【24】RED° TOKYO TOWER 綜合體驗遊樂園

RED° TOKYO TOWER 是位於東京鐵塔、2022年全新開幕的綜合體驗遊樂設施。樂園分為3大區域，3樓的「INSPIRATION ZONE」為跨時代主題娛樂區，有「PAC-MAN」、「快打旋風」等復古遊戲機台，2024年4月更開放全新遊戲「機器人大戰」；4樓的「ATTRACTION ZONE」則有超過20個結合AR及VR的體驗設施，例如：AR閃避球體驗、數位節奏遊戲、VR 射擊體驗等；5樓的「ULTIMATE ZONE」則有全尺寸電動賽車模擬器、高科技 PC 遊戲的電競競技場、XR技術的運動場等遊戲，亦設有輕食飲品及酒吧。

RED° TOKYO TOWER

成人：HK$238起／位（原價：HK$243）

青年（16 - 18歲）：HK$198起／位（原價：HK$203）

小童（6 - 15歲）：HK$129起／位（原價：HK$134）

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RED° TOKYO TOWER

地址：東京都港區芝公園4-2-8 TOKYO TOWER Foot Town 1F、3F-5F

交通：赤羽橋站步行5分鐘



東京景點【25】東京迷你世界博物館 全球最大室內迷你世界

東京迷你世界博物館是世界最大的室內迷你世界，除了有「世界小鎮」、「關西國際機場」、「宇宙中心」、「日本魅力」展區外，更有動漫迷必朝聖的「美少女戰士」及「新世紀福音戰士」展區！將經典人物與場景變成迷你模型，帶你進入真實版的動漫世界！此外，館內亦可以體驗最新的 3D 掃描模型製作技術，可以打造專屬於你的迷你版模型！

東京迷你世界博物館

成人：HK$143起／位

青年（12 - 17歲）：HK$$94起／位

小童（4 - 11歲）：HK$84起／位

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東京迷你世界博物館

地址：東京都江東區有明1-3-33號有明物流中心

交通：有明網球之森站步行3分鐘



東京景點【26】東京銀座藝術水族館 光影裝置11大主題展區

東京銀座藝術水族館結合了聲光影效果及裝置藝術，以金魚為主角，展示了超過70種金魚，連魚缸及場地裝飾都結合日本文化元素，仿如一件藝術品。館內有「金魚迴廊」、「金魚瀑布」、「新金魚品評」「燈籠宴」等11大主題展區，場面極具視覺震撼！

東京銀座藝術水族館

成人：HK$145／位

小童（0 - 12歲）：免費

（每位付費成人最多可免費攜帶2位小學以下小童入場）

三人同行優惠：HK$290／3位（原價：HK$435）

東京銀座藝術水族館

地址：東京都中央區銀座4-6-16 銀座三越新館8樓

交通：銀座站步行1分鐘



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東京景點【27】山種美術館 逾1,800件日本畫家作品

山種美術館於1966年已經開幕，收藏了超過1,800件由日本畫家所創作的近代及現代作品，包括浮世繪、江戶繪畫及西畫等。山種美術館沒有常設展區，每年會舉辦大約5個不同主題的季節展。館內1樓大廳的Cafe椿，提供青山老字號日式點心店「菊家」，製作各個展覽作品命名的日式點心，外觀和味道都非常精緻！另外，還有原創週邊商店，可購買只有在這裡才能買到的限定商品。

山種美術館展覽

成人：HK$69／位

大學生及高中生：HK$25／位

（國中生以下免費入場）

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山種美術館

地址：東京都澀谷區廣尾3-12-36

交通：惠比壽站步行10分鐘



東京景點【28】淺草相撲部屋 相撲體驗餐廳

淺草相撲部屋是2024年1月全新開幕的相撲專用餐廳，除了可以享用正宗雞肉相撲火鍋和日本料理套餐，餐廳內的中央位置更有正規土俵，可以了解相撲歷史之餘，每日更有三場相撲表演，可以一邊享用料理一邊欣賞前相撲手帶來的精彩表演！此外，亦可以與前相撲力士一起體驗相撲，每位顧客更可以與前相撲選手在擂台上合照及收到原創紀念品！

淺草相撲部屋

成人：HK$794起／位

小童（0 - 11歲）：HK$595起／位

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淺草相撲部屋

地址：東京都台東區淺草 2-10-12 1樓

交通：淺草站步行2分鐘



東京景點【29】東急廣場原宿「原角」 7層百貨大樓

東急PLAZA原宿HARAKADO是於2024年4月17日全新開幕的百貨公司，樓高7層的百貨公司擁有75家特色商店，包括「JO MALONE LONDON」的全球最大旗艦店、Moleskine文具雜貨店，DIOR亦計劃將在秋季開幕。百貨公司內更有室內浴場及桑拿、超過3000種雜誌及服裝店的自由空間「COVER」、創意綠色空間等，頂層花園更可以飽覽整個原宿區風景！肚子餓了有涮涮鍋、人氣壽司店、居酒屋及燒肉等美食等著大家，想簡單填飽肚子還可以選擇墨西哥Taco、熱狗、咖啡店等輕食！

東急廣場原宿「原角」

地址：日本東京都澀谷區神宮前神宮前6-31-21



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東京景點【30】東急歌舞伎町塔 48層娛樂美食街

東急歌舞伎町塔是2023年4月全新開幕的超大型複合式設施大樓，樓高48層，集結了美食街、戲院、夜店、密室逃脫、展演空間等娛樂設施，亦有以《刀劍神域》為主題的互動式體驗設施「SWORD ART ONLINE ANOMALY QUEST」、電子遊戲場「namco TOKYO」；美食街則以新宿歌舞伎町街景為概念設計，打卡able之餘更有超多美食選擇！

東急歌舞伎町塔

地址：東京都新宿區歌舞伎町1-29-1

交通：西武新宿站步行3分鐘



東京景點【31】SHIBUYA AXSH 垂直庭園購物熱點

澀谷是東京的購物熱點，於2024年7月8日，迎來了一座新商業大樓——「SHIBUYA AXSH」。樓宇設有「交叉」的設計，寓意人與人之間的連結，亦帶有「握手」之意。大樓樓高23層，有4層為商場。當中1、2樓特別以垂直庭園為設計，讓大家一邊購物，一邊有著置身於大自然的輕鬆感覺。

SHIBUYA AXSH

地址：日本東京都澀谷區澀谷2-100



東京景點【32】東京豐洲「千客萬來」萬葉俱樂部 生活百貨

萬葉俱樂部株式會社在豐洲市場旁建立綜合娛樂設施「千客萬來」萬葉俱樂部。「千客萬來」於2024年2月1日開幕，以江戶前風格設計，集美食、購物、溫泉於一身，溫泉區分為收費溫泉服務及以及免費的足浴服務，足湯更有絕美海景睇！「千客萬來」另外亦有商場部分，有超過100間店舖進駐，生活百貨、小物精品、美食廣場等一應俱全，更可以品嘗到地道魚生飯、玉子燒、鯛魚燒等日本美食！

東京豐洲「千客萬來」萬葉俱樂部（温泉足浴＋1杯飲品）

成人：HK$174起／位

小童（7 - 12歲）：HK$117起／位

幼兒（3 - 6歲）：HK$88起／位

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東京豐洲「千客萬來」萬葉俱樂部

地址：日本東京都江東區豐洲6-101-1

交通：市場前站步行4分鐘



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