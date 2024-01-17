東京景點2024｜teamLab新館／柯南30周年展／千客萬來等6大推薦

東京景點2024推薦！踏入2024年，東京那座深受港人熱愛的日本城市，繼續有新景點陸續落成，讓人再訪東京，也不會生厭。當中包括以光、影帶來視覺衝擊的「teamLab無界：森大廈數字藝術美術館」、有24小時足湯任泡的購物好去處——「千客萬來」以及東京迪士尼海洋的全新園區——「Fantasy Springs」等 。即睇各大新景點的地址、開幕日期等資訊！



teamLab無界：森大廈數字藝術美術館（圖片來源：teamLab）

另外，《香港01》「好食玩飛」記者為大家搜羅了東京高評分酒店，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，讓你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

連載30周年記念 名探偵柯南展（圖片來源：IG@conan.a0504-2）

東京景點2024推薦！

東京景點2024【1】teamLab無界：森大廈數字藝術美術館 —— 逾萬呎的teamLab最新展館

到過香港的teamLab仍意猶未盡？2月後快到搬遷到麻布台之丘的「teamLab無界：森大廈數字藝術美術館」吧！該teamLab展館搬遷前面積經已達107,640 平方呎（相當於1個多足球場），讓大家盡情打卡、欣賞作品。而在新場館中，館方製作了以「認知中的存在」為主題的全新作品群，繼續透過光、影效果為大家帶來視覺衝擊。

teamLab無界：森大廈數字藝術美術館

地址：日本東京都港區麻布台1-6-19麻布台之丘Garden Plaza B B1

開幕日期：2024年2月9日

開放時間：10：00 - 21：00



東京景點2024【2】森林極光與東京雲海 —— 夜遊霧景日式庭園！

東京椿山莊酒店的極光與雲海展今年載譽歸來。即日至2024年2月7日期間，酒店會再次在庭園加入燈光與煙霧效果，讓大家在市區仍能欣賞到「極光」與七彩的「霧景」，猶如投身仙境。預算較高的朋友，更可以到酒店的餐廳，在高處欣賞演出。

森林極光與東京雲海

地址：日本東京都文京區關口2-10-8東京椿山莊酒店庭園

日期：即日至2024年2月7日

演出時間：19:00、19:30、20;00、20:30、21:00、21:30、22:00



東京景點2024【3】連載30周年記念 名探偵柯南展 —— 柯南迷必去！

作為許多人童年回憶的漫畫作品——《名探偵柯南》不經不覺已誕生30年。池袋的「Sunshine City」（太陽城）於即日至2024年2月25日期間，將會舉辦《連載30周年記念 名探偵柯南展》，讓大家親睹柯南作者——青山剛昌的筆跡、與柯南雕像合照以及將柯南的精品買回家。

連載30周年記念 名探偵柯南展

地址：日本東京都豐島區東池袋3丁目1-3「Sunshine City」（太陽城）4樓展示廳A

日期：即日至2024年2月25日

開放時間：10：00 - 17：00



東京景點2024【4】千客萬來 —— 有24小時任泡足湯的購物好去處

為豐富豐洲市場的玩樂體驗，萬葉俱樂部株式會社正在豐洲市場旁建立綜合娛樂設施「千客萬來」。「千客萬來」以江戶前風格設計，集美食、購物、溫泉於一身，更有著24小時開放的免費足湯。「千客萬來」將會於2024年2月1日開幕，詳情可參閱下文：

東京景點2024【5】Fantasy Springs —— 飛進《小飛俠》的夢幻國度

東京迪士尼海洋在疫情後首個新園區「Fantasy Springs」（夢幻之泉）將於2024年6月6日開幕。闖進夢幻之泉，大家可以探索《小飛俠》、《魔雪奇緣》以及《魔髮奇緣》的世界，發掘更多他們的故事。更多關於夢幻之泉的資訊，可參閱下文：

東京景點2024【6】SHIBUYA AXSH —— 具垂直庭園的澀谷新商場

澀谷是東京的購物熱點，即將在2024年上半年迎來再多一座新商業大樓——「SHIBUYA AXSH」。樓宇設有「交叉」的設計，寓意人與人之間的連結，亦帶有「握手」之意。大樓樓高23層，有4層為商場。當中1、2樓特別以垂直庭園為設計，讓大家一邊購物，一邊有著置身於大自然的輕鬆感覺。

SHIBUYA AXSH

地址：日本東京都澀谷區澀谷2-100

開幕日期：2024年上半年

開放時間：待公佈



2023年開業的日本新景點：

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