【掃腰／払腰】冰曲賽場直接摔暈對手　球手被重罰停賽3年

冰上曲棍球大打出手並非新鮮事，但直接用大摔把對方摔暈則很少見。法國馬格努斯聯賽在三月時就出現過。

當時球隊Amiens 以4-3勝出，Amiens的球員Holden Anderson跟對方球員有所爭執，然後以一記「掃腰」把對方摔倒及擊暈在地。事件發生後 Anderson即時被球隊停賽，及後宣布需要停賽3年。

（來源：https://www.youtube.com/watch?v=ZMHQEuJLJI8）

（來源：https://www.youtube.com/watch?v=0e6T2QdmwQc）

過去冰上曲棍球就算有打架事件發生，因為大多都是用拳打，嚴重受傷的情況較不常見。但直接被摔倒在地，就算身上有護甲，衝擊力亦會傷及頸椎或內臟，尤其對方可能未學過受身技巧，十分危險。因此如非在允許使用摔技的比賽，不要隨便嘗試。

掃腰

掃腰（はらいごし／払腰）是柔道投技中的很基本的腰技，英文稱作譯音Harai Goshi或Sweeping hip throw，是一招用腳掃起對方的投技。掃腰雖然是很基礎的柔道腰技，不過它不但使用方便，而且能夠與其他招式配合；加上，掃腰能將受方背部摔於地面，在柔道比賽中有望贏得一本，所以掃腰是不少選手的得意技。

在MMA比賽等無道袍的場合，掃腰由於使用方便，固此頗為常見，而選手多會如「掃卷進」般自己倒下，因為不但可以藉體重造成更大傷害，還可以壓制對手。無道袍的比賽下，選手可以改為使用underhook或是繞着對方頸部來控制對手。更甚者，可以一擊擊暈對手：

+ 5 + 4 + 3

在Cory Devela vs. Joe Riggs的這場比賽上，Devela在糾纏、橫移時使用掃腰，並借自己的體重攻擊對手，使Riggs受傷而被迫降服。這種情況雖然較為罕見，不過可以看出掃腰是十分有效的摔技。

掃腰在使用上有很大變化，而且很多時候都是配合其他招式作連絡技，例如各種足技或腰技。

