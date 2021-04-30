柔道事件反思：兒童學習武術的五大安全指標｜任培豪

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-04-30 13:11

早前，台中市發生一則令人痛心的柔道事件，一名7歲男童被教練及學長不當訓練，導致腦部受創陷入昏迷。任培豪長年推廣兒童防身術，特此撰文分享幾個重要的指標，告訴大家怎麼挑選一個合格的訓練場所，讓孩子學得安心安全、也讓父母放心託付。 文／武林文創 創辦人任培豪（培根老師） （文章獲作者授權轉載，文章圖片由編輯擬定）

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近日引發廣大家長關注的柔道事件，令人既氣憤又痛心，我長年推廣兒童防身術，深知父母讓孩子學習武術，是基於多大的託付、信任與期許，未料年僅七歲的孩子，卻被不適任的教練，以如此方式對待，令人憤慨！

隨著家長對於孩子的期望越來越高，更加關注健康與安全問題，因此帶著孩子去運動或是讓孩子學習一門武術以因應日常防身，已是時下父母普遍的選擇。

教養觀念不斷翻轉，家長開始接受孩子「不僅課業要顧，健康安全也要顧」的觀念，紛紛帶著孩子嘗試各種運動類型的課程。

即便平時悉心呵護，但父母總不可能隨時保護孩子，擔心孩子在校園遭到欺負、霸凌，所以讓孩子來到武術教室學防身、練體魄成為新選擇，但是家長是否真的知道該如何挑選一個適合的學習空間呢？

筆者身為一個專業的兒童武術教練，在此分享幾個重要的指標，告訴大家怎麼挑選一個合格的訓練場所，讓孩子學得安心安全、也讓父母放心託付。

（圖片擷取自：武林文創原文）

▍一、協會、補習班、運動場館大不同，選擇前要看清楚！

不論是近年在社區風起的小型健身運動中心，或是已經在各社區深耕許久的跆拳道、柔道各類型道館，還是緊鄰學校周邊的才藝補習班都會開設各種運動、武術課程，雖然課程名稱大同小異，但是以上這些機構本質上是不同的，所受到的法規制約與能夠提供給消費者的服務與權益也有所不同，因此挑選前一定要先了解這個機構的種類。（注1）

例如：「協會」屬於社團法人的民間機構，提供「會員服務」，因此並不適用補習班的法規；才藝補習班則受到「短期補習班管理規則」的規範與限制，所以報名與退費必須依照相關規定。如果你挑選的是運動健身房或小型運動訓練中心等「運動訓練業」，則是歸屬各地體育局的管轄。

不妥的莫過於，你很不巧選擇了一個「沒有立案」的場域，在沒有任何保障的前提之下，將學習安全置於莫大的風險之中。

因此當爸爸媽媽帶著孩子前往一個場館參觀時，首先第一步要確認的就是，這裡到底是屬於什麼類型的機構或場館，必須「合法立案」。

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▍二、專業空間很重要，安檢消防不可少！

很多人都有一個誤區，就是認為運動空間只要空曠、方便運動伸展就好，所以往往對於場地並沒有刻意要求，有一些教練在公園或公共空間「佔地為王」，就直接開始開班授課，或是隨意找一個空屋做了簡易裝潢就直接招生，這並不是很好做法，對消費者而言也是不妥的選擇。

部分教練便宜行事的經營方式，讓那些真正用心投資在場地設計規劃與添購合格器材的合法場館情何以堪？同時讓自己與孩子在訓練過程中，處於安全風險當中。

運動是一門專業，因此場地的安全當然也不容馬虎！

首先，運動場域在我國法規中，有一定的選址規範與限制。教室空間若是開在「緊急避難空間（防空洞）」是絕對不能夠作為營業場所的。

出入口是否有醒目標誌？是否通過消防安檢？當筆者發現有些運動場館竟然將「通過合格消防安檢」的證明做為優勢，就知道在台灣，對於運動場域的安全認知還有很大的成長空間。

不論是協會、訓練場館或是補習班，本就應該提供完整並且合格的消防安檢證明，以確保家長與孩子的安全保障。

同時，一個優良的訓練場地，更應該添購專業安全的軟墊，避免將危險器具放置在兒童身邊，更甚者能夠提供舒適、整潔並具備良好學習氛圍的優質環境，這才能足以成為家長與孩子挑選學習場所的首要考量。

孟母為了孩子的成長而三遷，你我又怎可以不慎重挑選學習環境呢？

▍三、兒童課程與大人不同，不能以大人的角度來評斷

就以筆者本身的專業來說，「兒童武術」就是必須以「兒童」的學習需求為出發點，來量身訂做適齡、適性的教學模式與課程設計！絕對不可能直接沿用對待成人的訓練方法來指導孩童！更何況教學過程中，一定要隨時留意評估孩童的身體素質、心理狀態，來調整授課強度。

一個專業的兒童武術老師要把指令口語、動作拆分、訓練強度等，調整成兒童適合且能理解的程度，這是一門專業的技術！絕對不是直接用成人的教材與訓練量直接套用在兒童身上。

這則柔道事件，最有爭議的地方，就是教練沒有重視孩子的學習狀況與適應狀態，硬是以大人能承受得起的訓練強度，來要求、對待這個孩子，而最後導致了遺憾。

挑選「專門設計給兒童的課程」是極為重要的關鍵！這對家長來說，的確很難立刻看出端倪。市面上有很多機構只是在課程名稱前冠上「兒童」兩字，就當成針對兒童的課程教學，這是非常不妥的，筆者建議家長可以用「三化一管」的原則來簡單評估該課程，是否有符合適合兒童學習的條件：

口語趨齡化： 教學過程中，老師在下達動作指令與管控孩童秩序時的訊息，是否為該年紀的孩子聽得懂的口語？

動作適性化： 複雜、困難的操作與動作，老師不會強迫兒童接受，而是會針對該年齡的學習狀況作出調整，或是融入遊戲的方法讓孩子領略。

系統SOP化： 課程進行時，是否節奏順暢並且目標清晰，不論是不是有突發狀況打斷進度，老師依然可以穩妥順暢的處理、穩當的持續授課？代表這課程已經系統化了。

課程管控： 孩子不像成人，在秩序的掌控、拿捏，以及對於孩子的應對上，老師應充分掌控教學現場，同時能滿足該課程的教學目標，這才是一個專業合格的兒童專屬課程。

▍四、教學建構在人與人之間的信任，挑對「老師」很重要

機構選擇了、場地合格了、課程也專業，下一步就是看「人」了。但是你我總不能都只憑「感覺」吧？筆者建議家長慎選一位獲得合格「兒童相關課程」師資認證的教練，並觀察其品德，作為重要的評估依據。

本次事件中的教練，或許在技術上與教學上都有豐富的經驗，但是在這次憾事中，他很明顯忽略了兒童本身的身體與心理狀態，以及孩子頻頻發出的求助訊號，另外，當他面對學員受傷的應急處理，絕對不合格。

一位專業素養合格、品德涵養優良的兒童武術或運動教練，不僅應該進修前述系統化的教學模組，更要懂得該年齡層的運動生理與心理狀況，同時應具備與兒童相處的技巧，無論從指導語氣上、肢體動作表現上，兒童教學模式與跟成人課程絕對不同。

這些教學專業都至關重要，否則筆者就不會花了這麼多年就讀相關科系、修教程、考證照，精進自己，提供孩子最好的兒童武術教學，所謂術業有專攻，一定要尊重有相關認證與專科畢業的老師。

倘若我們都能接受幼兒園老師與國小、國中、高中老師所需的專長領域不同，那麼武術、運動領域也應該如此。所以我們在為孩子挑選課程時，除了觀察老師的教學風格之外，也該了解老師的專業內容喔！

爸爸媽媽也可時常與孩子聊起上課內容，適時了解、掌握學習狀況，有助於衡量孩子在學習過程中是否保持快樂的心情、產生成就感，也就能得知老師的授課方式是否適合孩子。

因此，家長隨時與老師保持順暢良好的溝通交流，也是必要的參與及陪伴過程。

▍五、最基本的要求！場所保險絕對不可少

身為教室、場館經營者，必須給家長、學員最基本的保障，因此，最後提醒一個重要的安全指標－－選擇有投保「公共意外責任險」的場所。目前在國內，只要是合法的才藝補習班或是運動場館，都必須遵守法規定期保險。

真心希望，家長帶孩子到任何地方學習，都務必確認該場所的安全性及師資的專業度，而非以「價格便宜」、「免費」為首選，卻忽略了孩子的安全與權益。

最後再提醒一次，五大重要安全指標，保障您和孩子的權益！

1、慎選合法立案的場所。

2、該場所定期通過消防安全設備檢修申報。

3、該課程有完整教學系統或有品牌專業SOP的兒童專屬課程。

4、授課師資為相關專業科系畢業或領有專業教練證照。

5、該場所定期投保公共意外責任保險。

原文見於︰武林文創 Facebook

（注1）：事件發生於台中市，筆者為台灣居民。固文中提及法例部份或跟香港情況不同。

（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）

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