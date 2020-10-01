【名家】萬籟聲：「神腿」杜心五首徒　將隱秘自然門傳揚四方

【武備志】曾經介紹過「五虎下江南」中的八卦掌傅振嵩，今天則要講述下另一員虎將的生平事蹟，他就是文武兼備的自然門第三代宗師、「神腿」杜心五傳人——萬籟聲。

延伸閱讀

【名家】顧汝章：習少林拳太極拳多門武術 以鐵砂掌聞名江湖

【名家】傅振嵩：將八卦掌傳遍南方 民國武術界的「虎將」

文武全才

萬籟聲（1903—1992），本名萬常青，出生於湖北省鄂州市。13歲那年，他隨身居中將軍銜的叔父萬廷獻，去到了北京讀書，並在17歲時考入了國立北京農業專門學校，即現今的中國農業大學。畢業後，萬籟聲留校擔任助教及講師，同時開展了自己的學武生涯。

其實早在上初中的時候，萬籟聲已經對武術產生了濃厚興趣，但因為家中長輩管教嚴厲，故一直未能拜師學藝。現在萬籟聲已經長大成人，加上又居住在臥虎藏龍的北京城，自然不會放棄任何投訪名師的機會。他先拜了「大槍劉」劉德寬（1826—1911，以大槍聞名，曾向楊露禪、董海川兩大巨擎請教拳法）之徒趙鑫州為師，學習了三年少林六合拳，為自己打下了紮實基礎。

拜師杜心五

期後萬籟聲拜會了自然門第二代掌門杜心五，原本杜心五並不想收他為徒，但在萬籟聲幾次登門造訪後，杜心五終被其誠意打動，正式成為了自然門的第三代傳人。傳說自然門創自一名姓徐的矮小道人，他參考莊子哲理，另闢蹊徑創出了與少林、武當兩大拳系與別不同的武術風格。由於這種武術以「自然」為最高修習原，故曰「自然門」。按萬籟聲形容，自然門的功夫包含了外功、內功、輕功、兵器及各種道家養生術，可謂統攝了不同流派的學問，乃傳統武術中的瑰寶。所以縱使萬籟聲後來學了很多武術，如劉百川的羅漢拳法、王榮標的通臂拳法等，但他對外始終以自然門人自居。

1926年，萬籟聲被國學老師鄧芷靈任命為中央民族大學校長，但不足兩年便下台。此後萬籟聲專注於武術事業，並在翌年年初於《北京晨報》上發表了數篇文章，旋即引起了武術界反響。1928年，萬籟聲出版了成名作《武術滙宗》，除了自然門武學外，書內還囊括了少林、武當、形意、八卦、太極、翻子、迷蹤等流派的技法。而萬籟聲這名號，亦是因為本書而確立。

1928年，萬籟聲到達了南京參加國術國考。精湛武技加上深厚的文化背景，令廣東省主席李濟深甚為賞識萬籟聲，特意聘請他到廣州，擔任兩廣國術館館長。時年25歲的萬籟聲，遂與傅振嵩、顧汝章、王少周（一說為李先五）、耿德海五位宗師聯袂南下傳藝，世稱「五虎下江南」。可惜的是，李濟深在同年三月下野，才剛剛成立的兩廣國術館宣布解散。此後，萬籟聲一直來往於上海、河南、武漢、廣西等地，致力為自然門開枝散葉。

抗日時期

抗日期間，萬籟聲得到師父杜心五支持，先後擔任重慶中央訓練團武術總教官、湖南國術訓練所所長、廣西大學體育部主任等職。及至中華人民共和國成立，恪守傳統的萬籟聲毅然改以行醫為業，然而這並不代表萬籟聲從此放棄武術。恰恰相反，他依舊堅持每日練武強身，並在私下收了一批徒弟。同時他又寫下了《自然拳法滙宗》、《中國傷科》、《原式太極拳圖解》等多部著作，為傳統武術及中醫學的發展作出不朽貢獻。

按照現存資料，萬籟聲在文革前後的歷史甚為不詳，其子萬士震亦很少講述父親在這段期間的生活狀況，只略略提過曾寄錢接濟父親。傳統的武人身份，加上當時的社會氛圍，可以估計萬籟聲這時應該頗為坎坷。

再度名振武術界

八十年代末，傳統文化開始重新復興，年逾古稀的萬籟聲重新公開授武，至今互聯網上仍能找到萬籟聲當年教拳時的片段：

堅毅不屈的武者氣魄，令萬籟聲再度名振武術界。1992年，萬籟聲九十歲大壽，有二千多名武術界同仁及學生弟子在福建凌雲宮為他賀壽，極盡光榮。同年8月8日，萬籟聲逝世，骨灰被安葬在故鄉湖北鄂州市。

自然門在武術界素來低調，杜心五亦曾明言他不會隨便收第二個徒弟。因此自然門能夠發展成之後的規模，門徒遍佈香港、日本、法國等地，萬籟聲實在是功不可沒。而他所著的《武術匯宗》，則是最早的國術百科全書之一。書中內容廣及各家拳法，還附有萬籟聲親身示範的圖像，實為後學大開放便之門。

萬籟聲晚年拳照（圖片擷取自https://bit.ly/34e4SZt）

相關文章

紙上談兵：國學大師的武術世界

【反曲刀】反刃設計如何加強砍擊威力 細數五種古代著名反曲刀

【詠春拳】江志強師傅教學合集 拑羊馬與八仙枱如何實際應用？

國術雜談．眼神｜內家拳常言之心意氣力 一切皆可由眼睛入手

【名家】顧汝章：習少林拳太極拳多門武術 以鐵砂掌聞名江湖