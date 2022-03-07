UFC｜Khabib入選UFC名人堂　重看29勝不敗之姿退役的遺憾

昨日，UFC宣布來自俄羅斯的前UFC中量級不敗冠軍Khabib Nurmagomedov，入選2022年的UFC名人堂。且讓我們一同回顧一下，Khabib 29勝不敗的MMA生涯。



「UFC名人堂典禮」自2003年成立，其後在每逢7月的「UFC年度國際格鬥周」期間都會舉行盛大的引薦儀式。昨日，UFC宣佈來自俄羅斯達吉斯坦的不敗前冠軍Khabib Nurmagomedov入選2022年度「UFC名人堂」的「現代翼」。同時，Khabib便出席了在T-Mobile場館舉行的UFC 272的發佈會。

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提起Khabib，大家一定會想起他強大的摔抱、地面控制能力，雖然他只衛冕了三次冠軍，但他的實力仍然受到廣泛認同，更有人認為他是近年最具宰制力的冠軍之一，甚至是最優秀的MMA拳手亦不為過。

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Khabib Nurmagomedov於1988年出生在其時尚由蘇聯統治的「達吉斯坦蘇維埃社會主義自治共和國」（Dagestan ASSR）。他父親Abdulmanap Nurmagomedov本身是一位出色的桑搏(Sambo)選手，自Khabib 八歲就開始指導他訓練搏擊技巧。在Khabib進入職業生涯後，Abdulmanap 也一直擔任他的主教練。在父親的引導底下，奠定了他的MMA冠軍之路。

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Khabib在2012年以16勝0敗的戰績，正式加盟UFC。其後，他轉到美國加利福尼亞州聖約瑟的American Kickboxing Academy（AKA）進行比賽訓練，使他深受英語粉絲的喜愛。他與前冠軍Cain Velasquez、Daniel Cormier和Luke Rockhold等的UFC明星級選手建立親厚的關係。

一路過關斬將連勝9場後，Khabib終於在在2018年獲得挑戰輕量級冠軍的機會。他在UFC 223比賽中擊敗了Al Iaquinta，贏得了空缺的冠軍頭銜，並在對Conor McGregor、Dustin Poirier和Justin Gaethje的三次衛冕中取得了壓倒性的優勢。當中Khabib跟Conor 在UFC 229的恩怨情仇及「大混戰」毋庸置疑是UFC史上最經典的事件之一，至今仍是不少格鬥愛好者茶餘飯後的談資。

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可是，Khabib的冠軍之路並沒有一直延續下去。在2020年7月，Khabib的父親因COVID-19的併發症而去世，未能繼續協助Khabib達成30戰全勝的目標。Khabib一直苦苦忍耐喪父之痛，最後在父親不在身邊下在UFC 254中擊敗Justin Gaethje，把勝利獻給天上的父親。

賽後訪問中，他再次感謝父親為自己帶來的一切。他又透露母親曾不允許他在沒有父親的情況下出賽，但Khabib 卻表示要親自完成這場最後的比賽來獻給父親。語畢，Khabib 便宣告這場是他最後一場的UFC 比賽，他將從此引退，以29-0的成績退出。儘管UFC主席Dana White多次試圖說服Khabib，但終在2021年3月承認了Khabib的退役。

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退役後，Khabib一直以教練的身份參與在MMA運動當中，早前他便在UFC 272為表弟Umar Nurmagomedov和Tagir Ulanbekov的擔任角落教練。此外，Khabib更投身成為MMA比賽推廣人，在2020年花100萬美元買下俄羅斯MMA比賽「Gorilla Fighting Championship」，更名成為屬於自己的MMA格鬥品牌「Eagle Fighting Championship」。EFC近年大展拳腳，一舉與前UFC選手Kevin Lee及Diego Sanchez等簽約，亦在今年初正式登陸美國，於邁阿密舉辦首場海外賽事。

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