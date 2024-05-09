东京亲子游景点13选｜$32起去teamLab／乐园　附迪士尼门票优惠

东京亲子游景点2024｜说到亲子游，最理想是父母能够放松身心，孩子们能够快乐开心！东京凭着交通便利和众多景点优势，一直非常合适的地点。《香港01》「好食玩飞」频道为爸妈推荐13个东京亲子好去处，包括teamLab展览、艺术水族馆、主题乐园等选择，门票优惠最平人均$32，孩子還能免费！今次推介的最新合集，带娃必收藏！



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东京亲子游【1】东京迪士尼度假区

东京迪士尼度假区分为东京迪士尼乐园及东京迪士尼海洋2大园区，东京迪士尼乐园的主要角色为米奇、米妮、唐老鸭、高飞、布鲁托等，并设有7大区域，设有「灰姑娘」、「木偶奇遇记」、「小熊维尼猎蜜记」、「白雪公主」、「美女与野兽」等为主题的游乐设施。

至于东京迪士尼海洋的主要角色有达菲熊家族、小美人鱼、阿拉丁等，东京迪士尼海洋亦有7大区域，而围绕《魔雪奇缘》、《魔发奇缘》以及小飞侠3大人气动画主题的全新主题园区「Fantasy Springs」亦将在2024年6月6日正式开放！

东京迪士尼度假区

东京迪士尼乐园

成人：HK$399起／位（原价：HK$401）

小童：HK$238起／位（原价：HK$239）

学生：HK$334起／位（原价：HK$335）

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东京迪士尼海洋

成人：HK$399起／位（原价：HK$401）

小童：HK$238起／位（原价：HK$239）

学生：HK$334起／位（原价：HK$335）

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东京迪士尼度假区



地址：千叶县浦安市东京迪士尼度假区



交通：舞滨车站步行8分钟



东京亲子游【2】东京三丽鸥彩虹乐园

东京三丽鸥彩虹乐园位于东京近郊—多摩市，由东京市中心出发车程大约1小时。在东京三丽鸥彩虹乐园可以看到人气Sanrio角色主演的歌舞秀及巡游！除了有蛋黄哥乐园、Hello Kitty世界等主题区及电动游戏，更可以跟Melody、肉桂狗等卡通明星拍照打卡！

Sanrio乐园内部也设置了许多让小朋友能够参与的体验教室或是活动，无论大人定小朋友都啱玩！加上东京三丽鸥彩虹乐园是室内游乐场，就算当日天气不好都可以玩得尽兴！

东京三丽鸥彩虹乐园

票价：HK$168／位

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东京三丽鸥彩虹乐园



地址：东京都多摩市落合1-31



交通：多摩中心站步行5分钟



东京亲子游【3】SHIBUYA SKY东京涩谷SKY观景台

东京涩谷SKY观景台是位于涩谷Scramble Square内的顶楼展望观景台，229米高的观景台坐拥东京360度城市全景，在这里一家人合照打卡就最适合不过了！

观景台更有一整排的小吊床，可以看着天空休息聊天，在东侧迴廊也摆放了艺术展。在观景台欣赏完美景，也可以到Scramble Square百货公司内逛街和吃饭，Scramble Square内亦有不少特色餐厅值得到访！

东京涩谷SKY观景台

成人：HK$127／位

初中及高中生：HK$101／位（原价：HK$102）

3岁至12岁小童：门票目前仅限售票处购买

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东京涩谷SKY观景台



地址：东京都涩谷区涩谷二丁目24-12号



交通：涩谷站步行1分钟



东京亲子游【4】东京SKYTREE®晴空塔

东京SKYTREE®晴空塔是全世界最高的塔式建筑，整座建筑高达634米！东京晴空塔设有2个观景台，分别是350楼的天望甲板以及450楼的天望迴廊，可以360度俯瞰东京城景，更可以透过玻璃地板俯瞰脚下的景緻！

在晴空塔内亦有超过300间商店的「晴空街道(TOKYO Solamachi )」及「墨田水族馆」，无论大人定小朋友都绝对可以在这里逛上一整天！虽然墨田水族馆需要额外付费入场，但购买套票即可享有优惠！

东京SKYTREE®晴空塔

成人：HK$91起／位（原价：HK$107）

青年（12 - 17岁）：HK$70起／位（原价：HK$79）

小童（6 - 11岁）：HK$43起／位（原价：HK$48）

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东京SKYTREE®晴空塔



地址：东京都墨田区押上1丁目1-2



交通：押上站步行3分钟



东京亲子游【5】东京铁塔瞭望台

东京铁塔是日本的标誌性建筑，一场来到东京一定要去朝圣！东京铁塔高333米，塔内分别有150米（大展望台）及250米（顶楼展望台）瞭望台，能够俯瞰全东京市区及远眺富士山，更可以透过几何镜、LED 照明看到万花筒般的幻彩世界，小朋友一定睇得开心！除了可以打卡睇景外，东京铁塔内亦设有博物馆、餐厅和商店等设施，吃喝玩乐一应俱全！

东京铁塔瞭望台

大展望台：

成人：HK$61

高中生（16 - 18岁）：HK$51

学生（7 - 15岁）：HK$36

小童（4 - 6岁）：HK$25

顶楼展望台

成人：HK$142

高中生（16 - 18岁）：HK$132

学生（7 - 15岁）：HK$91

小童（4 - 6岁）：HK$61

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东京铁塔瞭望台



地址：东京都港区芝公园4‐2‐8



交通：赤雨桥站步行5分钟



东京亲子游【6】东京丰洲 teamLab Planets TOKYO 展览

位在江东区丰洲的「teamLab Planets TOKYO」是近年东京的新景点，「teamLab Planets TOKYO」更被评选为「东京7大最佳博物馆」！

「teamLab Planets TOKYO」分为3大展区，当中以Garden Area最受欢迎，採用了1.3万株兰花布置，结合镜射，有虚实交错的感觉；至于Water Area则可以赤脚进入，透过互动科技，与锦鲤碰撞时便会有花瓣在脚边盛开。超多亮点等你发掘！

东京丰洲 teamLab Planets TOKYO 展览

成人：HK$193起／位

青年（13 - 17岁）：HK$142起／位

小童（4 - 12岁）：HK$76起／位

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东京丰洲 teamLab Planets TOKYO 展览



地址：东京都江东区豊洲6-1-16



交通：丰洲站步行1分钟



东京亲子游【7】teamLab 无界：森大厦数字艺术美术馆

东京麻布台之丘的「teamLab 无界：森大厦数字艺术美术馆」升级后于2024年2月9日重新开幕！展览内有超过70件相互交错的艺术互动作品，打破传统美术馆概念，没有划出指定的看展路线，可以在展馆内自由穿梭。

当中最人气的展区为「泡泡宇宙」、「地形的记忆」、「花与人」、「黑浪」等，「彩绘工厂」展区更能够DIY描绘海洋生物，并创作成独一无二的徽章、毛巾、Ｔ恤、单肩包等，是个亲子游乐的好地方！

teamLab 无界：森大厦数字艺术美术馆

成人：HK$222起／位

青年（13 - 17岁）：HK$148起／位

小童（4 - 12岁）：HK$82起／位

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teamLab 无界：森大厦数字艺术美术馆



地址：东京都港区麻布台1-2-4 麻布台Hills



交通：神谷町站步行1分钟



东京亲子游【8】东京银座艺术水族馆

东京银座艺术水族馆的梦幻程度绝对比得上teamLab及NAKED！艺术水族馆结合了声光影效果及装置艺术，完全感觉走入了艺术展览！水族馆以金鱼为主角，拥有超过70种金鱼，连鱼缸及场地装饰都结合日本文化元素，彷如一件艺术品。馆内有「金鱼迴廊」、「金鱼瀑布」、「新金鱼品评」「灯笼宴」等11大主题展区，场面极具视觉震撼！

东京银座艺术水族馆

成人：$116／位

小童（0 - 12岁）：免费

（每位付费成人最多可免费携带2位小学以下小童入场）

三人同行优惠：$232／3位（原价：$348）

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东京银座艺术水族馆



地址：东京都中央区银座4-6-16 银座三越新馆8楼



交通：银座站步行1分钟



东京亲子好去处【9】阳光水族馆

阳光水族馆位于池袋太阳城顶楼，是日本首个都市型高层水族馆。水族馆虽然不算大，但馆内有多达750种、37,000隻海獭、海狮、企鹅、水母等动物，更可以在透明环状水池无死角看海狮游泳！另外亦推荐看看「水母空间」，带有弧度的观景窗及水母隧道，搭配灯光照射，十分疗癒！

阳光水族馆

成人：$132起／位

青年（6 - 15岁）：$66起／位

小童（4 - 5岁）：$40起／位

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阳光水族馆



地址：东京都丰岛区东池袋3-1 太阳城World import Mart 大楼顶楼



交通：池袋站步行10分钟



东京亲子好去处【10】东京台场购物广场小童光影游乐场

东京台场购物广场小童光影游乐场是一个专为小孩子设计，结合光影设计与多感官体验的室内游乐场，游乐场内有不少互动装置，包括AR沙盘游戏「SAND PARTY！」、数字纸相扑「APER RIKISHI」、数字互动游戏「NUMBER SPLASH」等，一定能够让小朋友玩得不亦乐乎！

东京台场购物广场小童光影游乐场

成人：$35／位（原价：$50）

青年（13 - 17岁）：$46／位（原价：$51）

小童（4 - 12岁）：$56／位（原价：$66）

婴儿（2 - 3岁）：$46／位（原价：$51）

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东京台场购物广场小童光影游乐场



地址：东京都江东区青海1-1-10Diver City东京Plaza5F



交通：台场站步行5分钟



东京亲子好去处【11】东京便便博物馆

全球第一个以便便为主题的体验型博物馆「东京便便博物馆」，馆内分为便便拍照区、便便资讯区和互动区。博物馆将便便变成色彩缤纷的可爱佈置，包括便便波波池、悬空便便等，亦设有互动装置，用脚踩投射在地上的便便就会爆开，更可以在屏幕上挑战空手夺便便！除了可以购买大量便便纪念品及大玩便便设施，在入场时工作人员更会送上专属的「便便棒」，真是非常有趣的体验！

东京便便博物馆

成人：$101／位

青年（13 - 17岁）：$76／位

小童（4 - 12岁）：$56／位

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东京便便博物馆



地址：东京都江东区青海1-1-10 DiverCity Tokyo Plaza2楼



交通：台场站步行5分钟



东京亲子好去处【12】东京 Small Worlds Tokyo 迷你世界博物馆

世界最大的室内型迷你世界「东京 Small Worlds Tokyo 迷你世界博物馆」，面积达7,000平方米，设有6大展区，除了有「世界小镇」、「关西国际机场」、「宇宙中心」、「日本魅力」展区外，更有动漫迷必朝圣的「美少女战士」及「新世纪福音战士」展区！将经典人物与场景变成迷你模型，带你进入真实版的动漫世界！此外，馆内亦可以体验最新的 3D 扫描模型製作技术，打造迷你版的个人模型带回家！

东京 Small Worlds Tokyo 迷你世界博物馆

成人：$137／位

青年（12 - 17岁）：$96／位

小童（4 - 11岁）：$76／位

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东京 Small Worlds Tokyo 迷你世界博物馆



地址：东京都江东区有明1-3-33号有明物流中心



交通：有明网球之森站步行3分钟



东京亲子好去处【13】国立科学博物馆

位于上野公园的「国立科学博物馆」是日本最大的科学博物馆，拥有超过25,000件展品！馆内有宇宙与地球生物相关展览，以及以日本列岛的构成及自然为主的特展，展出了忠犬八公、知名的熊猫标本、陨石碎片、恐龙化石等。馆内亦设有360度剧场，圆顶剧院内部设有3D影像，有无缝球形影像及声音环绕，全方位观看动画电影，在游戏中学习！

国立科学博物馆

成人：$32／位

（0-17岁及65岁以上人士免费）

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国立科学博物馆



地址：东京都台东区上野公园7-20



交通：上野站步行5分钟



（全文完）