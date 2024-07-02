中年瑜伽教練疫下決定進修學士課程　相隔30年再讀書圓大學夢

年過50的鍾蓮思（Kim）在距離會考30多年後，再度重返校園讀書，重拾當年的大學夢。她分享當年會考分數差2積分就可考入大學，中五畢業後在任職文員時卻遇上1997金融風暴被裁員，其後發現自己愛做瑜伽，遂當上一名瑜伽教練。平淡的生活因4年前的疫情而改變，疫情讓其健身房的生意受挫，為了不白白浪費時間，她決定藉此機會報讀港大專業進修學院國際學院的運動教練學課程，「再着返我個passion(熱情)，我覺得我需要讀書」，望能取得學術背景，可更好地教客人甚至其他教練。



事隔多年再讀書並非易事，鍾蓮思平日甚少用電腦的Microsoft Office軟件，難以跟上電子教學。她透露自己在最開始讀時，第一份功課因不懂使用PowerPoint簡報而只得50多分，讓她頗感挫敗；在努力學習電腦課程後，終可克服此難關，第二份功課就分數急升至90幾分，箇中的滿足感讓她至今難忘。



她在今年2月獲紐卡素諾森比亞大學頒授運動教練學理學士學位，並以一級榮譽畢業。求學期間屢次獲獎學金，讀書和「上莊」的體驗讓她愛上學校；她勉勵年歲漸長而仍想重返校園的人士，年齡不是問題，「機會一直擺喺前面，係唔會遲，你一定要有決心，去勇往直前、去搵你啱嘅道路。」



新冠疫情期間健身房生意差 決重返校園

年逾50歲的鍾蓮思早年曾任文員，但因1997金融風暴被裁員後，在機緣巧合下發現自己對瑜伽、健身的興趣，便開始入行成為一名瑜伽教練。新冠疫情爆發致健身房生意受挫，為了不虛耗光陰，她決定藉此契機重返校園，「再着返我個passion，我覺得我需要讀書。」

愛好讀書會考差2分入大學 任職教練期間覺與時代脫軌

她說本身十分愛學習，30年前會考成績差2分便可考入大學，但當時家中經濟負擔重，只好早早投身職場幫補家計，未有繼續尋找其他途徑讀書。直至逾30年後的今天，在擔任瑜伽教練多年後，她了解到一直只顧工作，卻未有更新思維、知識，多年來只用舊有的資訊、知識去教客人健身，這讓她頓感與時代脫軌，一直萌生要再讀書的念頭，最終在疫情期間重返校園，盼能取得運動教練學的學術背景，有助更好地教客人健身知識。

鍾蓮思在2021年的9月開始入讀香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院的高級文憑課程，原本要讀兩年才能銜接上港大專業進修學院國際學院的英國大學課程，但因她成績優秀，在讀了一年後，便以4分滿分的GPA（成績平均績點）和工作經驗，修讀紐卡素諾森比亞大學的運動教練學課程，期間6次獲獎學金近10萬元，今年2月以3.8的GPA一級榮譽畢業。

逾30年無再讀書難跟上電子學習 不懂用PowerPoint匯報感挫折

事隔多年在回歸校園並不是易事，學校的教學模式都早已由紙筆教學改成電子學習，電腦的Microsoft Office軟件，如Word文件、PowerPoint簡報等可謂現時上課必備的工具。鍾蓮思說，以前讀書時從未接觸過這些軟件，平日亦甚少用到，所以在求學時都遇到不少用電腦的挫折。

她分享最開始修讀高級文憑時，在Practical Sport Skill Training（實用運動技能培訓）課程中，本來她對課堂内容十分有信心，覺得課堂匯報的分數應是不低，但最後竟得50分左右，讓她大失所望。

在了解後，始知原來問題出在簡報軟件運用上，「嗰個PowerPoint我唔識去運用，PowerPoint其實係要少文字嘅」，但她因不知道PowerPoint上有notes的功能，可將準備演講的内容加入其中，作匯報時的「貓紙」之用，因而就將所有要講的内容全都放上簡報上，最後被老師扣了相當多的分數。

鍾蓮思現在連剪片都已十分熟練，更開設了個人的YouTube頻道講環保等議題，望能發展自媒體發掘更多人生可能性。（陳葦慈攝）

努力學習終攻剋電腦難題 功課由50分進步至90分覺滿足

面對電腦使用的難題，鍾蓮思一直嘗試努力解決，透過外出報讀電腦課程、向老師、同學求教，終努力克服此問題，下一份功課更獲得90多分，這讓她頗有成功感和滿足感，她自豪道：「慢慢慢慢其實克服咗，而家我覺得好熟嗰啲，玩剪片都冇問題，Adobe嗰啲難唔倒我。」

難忘課堂教授新知識：我嗰陣覺得哇，好特別

回顧這2年半的求學之旅，她認為過程是開心的，更學到讓她為之震撼的知識，譬如當中有一科是講發掘天才運動員、理解他們的心理狀態、如何訓練他們的體能等，因她日常的工作較少接觸到這一領域，所以在聽到這些新知識後感到十分雀躍，「我嗰陣覺得哇，好特別」，直至現在仍歷歷在目。

校園生活十分多姿多彩，除了學習外，她更有「上莊」，是國際學院的學生會莊員之一，在任期内有機會嘗試舉辦不同活動，如聖誕派對、派復活蛋等活動，這些都讓她重拾青春校園的感覺。

勉勵學子年齡非問題 重要的是求學熱誠和決心

與莘莘學子一樣，鍾蓮思在再次求學之初亦會經歷不少挫折和沮喪，但她將這些視之為挑戰，努力想方設法去跨過這些難題。她勉勵年歲漸長而仍想重返校園的人士，年齡不是問題，最重要的求學的熱誠，以及勇往直前的決心，「機會一直擺喺前面，係唔會遲，你一定要有決心，去勇往直前、去搵你啱嘅道路。」