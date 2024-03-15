「噴血女物理治療師」爆紅　網民稱要排隊去掛號：誰幫忙把手打斷

現代上班族因為久坐辦公室，常常會出現腰痠背痛的情況，但不專業的「按摩」恐怕會讓病情加重。



有網友早前貼出一名正妹物理治療師「米米」的照片，瞬間讓許多網民察覺身體痠痛情況，紛紛想要掛號報名治療。

點圖放大瀏覽米米照片：

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有網友在PTT表特板以「物理治療師」為題，PO出一張正妹物理治療師的照片，並問：「是不是該去做物理治療了？」

貼文瞬間被網民推爆：

「物理上被治療了」

「這醫院會暴動吧」

「這邊排隊幫忙把手打斷」

「不管她要治療啥，我相信她是對的」

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也有人說：

「是什麼矇蔽了我們的雙眼」

「道德在哪裡？尊嚴在哪裡？地址在哪裡？門診在哪裡」

「我要掛號」

「這哪間我也想去物理治療」

「我腰最近好像扭到了」

「看了照片突然腰酸腿麻，是該治療一下了」

「該物理治療一下了」

「上班穿這樣，真的假的啦？醫院福利也太好」

據了解，該名物理治療師綽號叫「米米」，IG追蹤人數為1.3萬人，經過粉專「神貓便利屋」於PTT分享後，2天內瞬間追蹤人數衝到3.4萬，截稿時已達6.9萬。

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