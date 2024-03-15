「噴血女物理治療師」爆紅 網民稱要排隊去掛號：誰幫忙把手打斷
撰文：ETtoday
出版：更新：
現代上班族因為久坐辦公室，常常會出現腰痠背痛的情況，但不專業的「按摩」恐怕會讓病情加重。
有網友早前貼出一名正妹物理治療師「米米」的照片，瞬間讓許多網民察覺身體痠痛情況，紛紛想要掛號報名治療。
點圖放大瀏覽米米照片：
+20
有網友在PTT表特板以「物理治療師」為題，PO出一張正妹物理治療師的照片，並問：「是不是該去做物理治療了？」
貼文瞬間被網民推爆：
「物理上被治療了」
「這醫院會暴動吧」
「這邊排隊幫忙把手打斷」
「不管她要治療啥，我相信她是對的」
【延伸閱讀】性感護士狂貼三點式辣照變網紅 遭粉絲性騷擾 一句令對方秒道歉（點圖放大瀏覽）：
+27
也有人說：
「是什麼矇蔽了我們的雙眼」
「道德在哪裡？尊嚴在哪裡？地址在哪裡？門診在哪裡」
「我要掛號」
「這哪間我也想去物理治療」
「我腰最近好像扭到了」
「看了照片突然腰酸腿麻，是該治療一下了」
「該物理治療一下了」
「上班穿這樣，真的假的啦？醫院福利也太好」
據了解，該名物理治療師綽號叫「米米」，IG追蹤人數為1.3萬人，經過粉專「神貓便利屋」於PTT分享後，2天內瞬間追蹤人數衝到3.4萬，截稿時已達6.9萬。
【相關圖輯】「全台最正護士地圖」出爐惹萬人暴動：後悔沒好好讀書做醫生（點圖放大瀏覽）：
+19
林襄「VR寫真」賣7萬台幣惹議 粉絲話超值 原來包呢項「福利」Pan Piano再挑戰極限 竟直接「裸下半身」彈琴 網民齊錯重點英國「索爆水泥工」兼職拍AV搵真銀 女粉絲心碎 她一句霸氣回應「手搖店之花」單憑一雙水汪汪大眼爆紅 當地人揭：藝人等級美貌「你追不到的女人」 韓國田徑女神上綜藝爆紅 激似aespa這成員無法崩壞的美貌！小惡魔偶像天羽希純考車牌肥佬 證件相反成焦點
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】