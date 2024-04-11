性感辣媽自爆接阿囡放學「衣着太刺激」　其他同學爸爸常借故咁做

台灣節目《阿姐萬歲》播出「學校社區變宮鬥現場」。



李愛綺平時穿著就比較性感，有時因為錄影，趕去學校接小孩都是全妝，穿得太辣，就會引起其他家長關愛的眼神，有的同學爸爸就一直找理由靠近她。

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李愛綺笑說現在學校家長花樣真很多，就比方女兒學校的英文話劇要演出小紅帽劇，一堆家長擠破頭要讓自己的女兒當「小紅帽」。

在討論角色的聚會上，老師說小紅帽角色吃重、台詞很多還要開場，還要會唱唱跳跳，有位媽媽就跳出來說：「女兒從小在英文環境中長大，家裡請的阿姨是菲律賓大學畢業的，所以說了一口流利的英語。」另位媽媽說：「女兒從小在維也納學表演。」

她聽了超傻眼，就問是學什麼？講了一堆她也聽不懂，就看到一群媽媽為了小紅帽擠破頭，還好女兒是自己選大野狼，就鬆了一口氣，後來擺不平小紅帽角色，只好抽籤決定，就只有「誇張」二字可以形容。

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PAUL第一次送小朋友上課時，校門口滿滿的保母車、Benz、BMW、愛快羅密歐什麼的都有，儼然是一個貴族世界！

最誇張的一次是剛開學的時候，車子門一打開，有司機、還有專人開門、撐傘，不誇張，全身都是名牌，正當眾人在看的時候，他一開口就是三字經XXX，馬上被看破手腳，把所有現場家長都嚇到。

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