美女都叫什麼英文名？最多網民選一「A字頭」名字：沒看過醜的！
撰文：聯合新聞網
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你的英文名字是什麼呢？
一名網友表示，曾有新聞報道指女生英文名字若取「Rebecca」，通常都很兇，讓他好奇反問：「女生取什麼英文名字，通常都很正？」
貼文一出後，引起廣大網友熱議。
叫這些英文名通常都是美女？點圖放大看看網民的討論：
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這名網友在PTT以「女生取什麼英文名字通常很正？」為題，指出新聞報道說「叫Rebecca的女生通常很兇」，剛好身邊有個女生朋友就叫做Rebecca，個性很潑辣但外貌姣好，讓他驚呼好像有點準。同時也好奇：
那女生取什麼英文名字通常都很正？
貼文一出後，最多網友點名「Amber」，紛紛表示：
「Amber真的正」
「Amber沒看過醜的」
「Amber，但都不好惹」
「Amber！你只問正不正，沒有性格好不好」
此外，也有部分網友點名其他英文名字，紛紛回應：
「Sabrina」
「Jennifer」
「Irene」
「Jessica」
「Lisa」
「Phoebe」
「Catherine！沒有之一」
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