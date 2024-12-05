你的英文名字是什麼呢？



一名網友表示，曾有新聞報道指女生英文名字若取「Rebecca」，通常都很兇，讓他好奇反問：「女生取什麼英文名字，通常都很正？」

貼文一出後，引起廣大網友熱議。

美女都叫什麼英文名？最多網民選一「A字頭」名字：沒看過醜的！（01製圖）

叫這些英文名通常都是美女？點圖放大看看網民的討論：

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這名網友在PTT以「女生取什麼英文名字通常很正？」為題，指出新聞報道說「叫Rebecca的女生通常很兇」，剛好身邊有個女生朋友就叫做Rebecca，個性很潑辣但外貌姣好，讓他驚呼好像有點準。同時也好奇：

那女生取什麼英文名字通常都很正？

貼文一出後，最多網友點名「Amber」，紛紛表示：

「Amber真的正」

「Amber沒看過醜的」

「Amber，但都不好惹」

「Amber！你只問正不正，沒有性格好不好」



此外，也有部分網友點名其他英文名字，紛紛回應：

「Sabrina」

「Jennifer」

「Irene」

「Jessica」

「Lisa」

「Phoebe」

「Catherine！沒有之一」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】