瘋傳台北中學畢業生「棟篤笑式致詞」2日吸112萬點閱 老師也讚爆
撰文：TVBS新聞網
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台北市私立東山高中畢業生代表林奕廷，短短5分鐘的致詞在網路上瞬間爆紅，才2日吸引112萬點閱。
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連在場老師也說，不只畢業生感動到落淚，連他都認為是聽過最棒致詞，尤其鼓勵大家追夢這一點，是真的很不錯。
合理的要求叫訓練，不合理的要求叫磨練，謝謝東山高中三年來的，磨練，唉不是我說的喔，我的稿是訓練。
跳脫畢業致詞傳統框架，以詼諧有趣的方式帶動氣氛，台下不時傳來一片笑聲，他就是今年台北私立東山高中，畢業生代表林奕廷，這段影片2日內在網路上，吸引112萬點閱、討論。
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通常畢業典禮會給人一種很有點官腔、就是大家不會很想聽的那種感覺，但是我想說我想去參加，這個畢業生代表徵選，我就要用我的風格表現給大家看。
從中學到高中待了6年時間，要離開心理滿滿的感觸，為了不留遺憾，即便身為分科生也要上台，前後光寫稿練習到通過老師審核，花一個多月時間，尤其這段話要大家勇敢追夢。
你以為的失敗其實只是考試後的訂正，因為訂正完同樣的題目就不會再錯了，所以我把失敗定義為，沒有堅持到最後的認輸。
短短五分鐘的致詞，相當振奮人心，連在場老師也說，這是自己聽過最棒的畢業致詞。
東山高中老師「瘋狂理查」坦言：「我自己也覺得說，一些追求夢想的內容，我覺得真的很不錯。」老師分享，林同學求學間比較調皮，常來生教組報到，不過對自己很有想法，並非大家想像中的壞學生。
林奕廷事後受訪時指：「我想鼓勵大家的是，自己有什麼想做的事情就去做，不要有後悔，不管成功還是失敗，把它放在人生的尺度來看的話，其實都不算什麼。」
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