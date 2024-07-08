中共百年黨慶「最美領誦員」憑強勁氣場一夕爆紅　3年後現況曝光

在2021年中共百年黨慶慶祝大會上，正妹學霸馮琳因長相甜美，被網友稱為「最美領誦員」。



今年從上海復旦大學碩士班畢業，日前她在社交台平上自曝已入職東方衛視，外界預料或接主持棒。

在2021年中共百年黨慶慶祝大會上，正妹學霸馮琳因長相甜美，被網友稱為「最美領誦員」。今年從上海復旦大學碩士班畢業，日前她在社交台平上自曝已入職東方衛視，外界預料或接主持棒。（微博@白鹿視頻）

在2021年中共百年黨慶慶祝大會上，正妹學霸馮琳因長相甜美，被網友稱為「最美領誦員」。今年從上海復旦大學碩士班畢業，日前她在社交台平上自曝已入職東方衛視，外界預料或接主持棒。（微博@白鹿視頻）

「校花等級」顏值 天安門朗誦後爆紅 點圖放大瀏覽：

+ 19

三年前中共百年黨慶在北京天安門廣場舉行慶祝活動，安排4名共青團成員帶領少年先鋒隊成員共同朗誦獻辭。

其中馮琳身高170公分，外型高挑加上長相甜美可人，有雙水汪汪大眼睛，領頌時鏗鏘有力，氣場十足，格外受到關注。

據悉當時她就讀於中國傳媒大學播音與主持藝術專業3年級，屬「校花」等級。

【同場加映】日本清純美女主播私下竟是Cosplay迷 神還原這角色獲網民激讚

【同場加映】日本清純美女主播私下竟是Cosplay迷 神還原這角色獲網民激讚

點圖放大瀏覽：

+ 28

據《澎拜新聞》報導，馮琳6日在社交平台自曝正式入職東方衛視，影片中講述自己一路走來的心路歷程，稱本科畢業時走出安全區，鼓起勇氣跨專業申請研究生院校，最終被復旦大學新聞學院錄取。

但完全陌生的文理融合課業也曾令她焦頭爛額，從未想過會學會程式設計，兩年讀研時間邊學習知識、邊實習工作，逐漸清晰了自己的方向。

據悉，馮琳早在2021年即與東方衛視初次結緣，參加《主播有新人》綜藝節目。

【同場加映】台美女記者瘋狂追問 惹怒受訪資深前輩爆紅 IG脫罩真面目曝光

【同場加映】台美女記者瘋狂追問 惹怒受訪資深前輩爆紅 IG脫罩真面目曝光

點圖放大瀏覽：

+ 16

今年6月28日晚，馮琳首次主持白玉蘭頒獎典禮，衝上微博熱搜，其穩健颱風贏得很多網友好評，儘管馮琳未透露東方衛視新職為何，預料此次入職或擔任主持人。

據公開資料，馮琳是浙江嘉興海鹽人，她曾以浙江省綜合分第2名被中國傳媒大學播音與主持專業取錄。

2022年馮琳又以82.8分的成績獲得推薦免試攻讀碩士學位研究生的資格，入讀復旦大學新媒體傳播專業型學位碩士。

今年6月，馮琳從復旦大學碩士研究生畢業，正式迎來新的人生起點。

【延伸閱讀】浙江大學美女畢業生「愛國致詞」激昂呼籲貢獻祖國 被爆已飛美國

【延伸閱讀】浙江大學美女畢業生「愛國致詞」激昂呼籲貢獻祖國 被爆已飛美國（微博＠浙江大學）

浙江大學正妹畢業生楊謹聞在畢典「愛國致詞」受到關注。（微博＠浙江大學）

浙江大學正妹畢業生楊謹聞在畢典「愛國致詞」受到關注。（微博＠浙江大學）

浙江大學正妹畢業生楊謹聞在畢典「愛國致詞」受到關注。（微博＠浙江大學）

點圖放大看楊謹聞的畢業致詞：

+ 14

延伸閱讀：

獎金最高268萬！28歲正妹欠債數千萬被法院懸賞 公告照片曝光網歪樓

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】