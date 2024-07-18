可不可熟成紅茶風波｜店員網數4種最乞人憎西客　這樣做會被無視

在服務業工作的人，最討厭的事就是遇到西客。



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有在手搖店就職的網友，在Dcard以「手搖員工最煩的客人」為題發文，分享她心目中最討人厭的幾類客人，引起不少網友的共鳴。

一種做法或直接被店員無視 點圖放大看原文全文及其他同行留言：

台式飲料店員網數4種乞人憎西客 這樣做會被店員無視（01製圖）

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第一種是喜歡說「我在其他分店都可以這樣」的客人。

有的客人會說自己在別的分店可以直接拿提袋，或是用膠樽當環保杯，提出種種不合理的要求，讓原PO和同事直言這是「西客慣用招數」。

第二種是不理店員著急點餐的客人。

有時店員分身乏術，無法即時幫客人點單，會請客人稍等一下，但就是會有客人硬要直接點餐，讓原PO只能一再重覆「麻煩等一下唷」。

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第三種是插隊的客人。

原PO說自己遇到插隊者都會示意他們去後面排隊，如果有死活不去排隊的插隊仔，原PO就會直接跳過他。

對於那些不想排隊，氣噗噗走掉的人，原PO表示「慢走不送」。

第四種是提出一堆亂七八糟要求的客人。

原PO表示自己遇過拿出十個環保杯要她幫忙洗過再裝飲料的人、要求把1000ml環保杯裝滿冰塊的人、要求去冰加三顆冰塊的人、點鮮奶茶要求奶多的人，讓她直呼「這麼多要求不會自己做喔」。

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文章引發了不少網友的共鳴：

「第一個我之前在藥妝店上班也常常遇到。我直接跟客人說請問是哪家店呢？公司不允許的事情我幫您檢舉，客人就閉嘴了」

「第2項真的太中肯了，硬要點餐是哪套啦，櫃枱是有店員了嗎？」



也有人分享自己遇過的西客：

「有那種點餐完，跟他確認過，結果做好拿給他的時候他說自己只點X杯」

「還有只是路過沒消費，來要冰塊或水的人。要喝水不會去便利店買」

「結完帳才說要用環保杯or折價卷的」

「遇過打烊鐵門拉剩一個縫還鑽進來想點飲料的客人」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】