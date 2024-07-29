阿叔洗地意外解鎖超狂藝術才華　靠水槍射走污垢竟能畫出這些作品

有些人的才華就像是被上了鎖，只要找到鑰匙，才華就會爆發。



例如這位名叫Sam Ward的老哥，他只不過是用水槍清洗了一下地面，沒想到就這樣找到了「流量密碼」：一邊洗地一邊畫畫。

Sam Ward的作品（IG@powerwashingart_official）

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簡單來說就是用水槍在地面上畫出圖案，有些複雜的圖案可以先用粉筆在地面畫好，然後水槍一射，地面原本的顏色就露出來了。

同時也和周圍沉澱多年的路面形成反差，留下一道清潔後的痕跡，線條也就算是被畫出來了。

據介紹，這種玩法還是他照顧孩子時候覺醒的，當時他給孩子買了一盒粉筆，準備讓孩子去外面玩，但在玩之前他需要用水槍把場地清理乾淨。然後這活兒他幹著幹著就跑偏了，就這麼沉迷上了畫畫。

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巨大渡輪又如何清洗？（點圖放大瀏覽）：

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這種操作讓他獲得了一定的人氣，甚至接到了一些合作，總感覺像是那種莫名其妙找到了好工作的故事。

而身為強迫症的我，雖然也想試試這種畫畫方式，但看著只清潔了一半的地面，還是有點難受啊！

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