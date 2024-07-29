阿叔洗地意外解鎖超狂藝術才華 靠水槍射走污垢竟能畫出這些作品
撰文：狂丸研究所
出版：更新：
有些人的才華就像是被上了鎖，只要找到鑰匙，才華就會爆發。
例如這位名叫Sam Ward的老哥，他只不過是用水槍清洗了一下地面，沒想到就這樣找到了「流量密碼」：一邊洗地一邊畫畫。
點圖放大看更多Sam Ward的作品：
+42
簡單來說就是用水槍在地面上畫出圖案，有些複雜的圖案可以先用粉筆在地面畫好，然後水槍一射，地面原本的顏色就露出來了。
同時也和周圍沉澱多年的路面形成反差，留下一道清潔後的痕跡，線條也就算是被畫出來了。
據介紹，這種玩法還是他照顧孩子時候覺醒的，當時他給孩子買了一盒粉筆，準備讓孩子去外面玩，但在玩之前他需要用水槍把場地清理乾淨。然後這活兒他幹著幹著就跑偏了，就這麼沉迷上了畫畫。
【延伸閱讀】意外「療癒」紀錄片：徹底清潔積滿20年雀屎公廁 到處蛆蟲鴿屍
點圖放大瀏覽：
+17
巨大渡輪又如何清洗？（點圖放大瀏覽）：
+6
這種操作讓他獲得了一定的人氣，甚至接到了一些合作，總感覺像是那種莫名其妙找到了好工作的故事。
而身為強迫症的我，雖然也想試試這種畫畫方式，但看著只清潔了一半的地面，還是有點難受啊！
【相關圖輯】美遊戲主播14年無執房 直播打掃驚見數百蛆蟲蠕動
點圖放大瀏覽：
+7
15個紙皮箱神改造教學 床頭櫃可有埋櫃桶 DIY圓凳方便招呼朋友疫情下太無聊 意大利狂男一年內從零開始苦練出41種另類新技能現實版Minecraft 7日內用積木起好兩層高別墅 間隔門窗位置任揀日本發明「機械化曱甴」 可幫人類做家務搬重物 算否虐待惹熱議6條超難邏輯IQ題 誠實說謊村、暴徒內戰極燒腦 附簡單易明解答【切勿模仿】真空乒乓波大炮破壞力有幾勁？豬手開窿 西瓜爆炸可以將自己縮細住入去嘅東京微縮世界樂園 超像真場景藏驚人機關奇妙透明生物大集合：洞穴蝸牛連個殼都通透 玻璃鰻魚直頭隱咗形
【本文獲「狂丸研究所」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】