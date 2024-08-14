小人國版巴黎奧運！日本微縮模型大師再展神級創意 五線譜上跨欄
撰文：日本設計小站
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一組創意，獲30萬網友按讚！這組「小人國版」巴黎奧運出自日本「造假」藝術家第一人田中達也！
在巴黎奧運的賽場上，運動員們都在做自己最大的努力，而田中達也為了記錄這些偉大瞬間，也展現出了他天馬行空的想像力。
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耳機變成了擊劍裝備、樂譜化作了跨欄賽道、多士變成了體操墊，而五顏六色的吸管則構成了泳池。
田中達也作為炙手可熱的知名的微型平面攝影師，自2011年起他每天都會在《Miniature Calendar》（微型日曆）上更新自己的作品。
至今，他已經創作了超過6000幅作品，這些作品把日常生活的物品變成了各種有趣的情境或虛擬場景。
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不僅如此，田中達也會根據時下熱點進行創作，像是2020年的疫情系列、2021年的東京奧運系列等。
在這次的巴黎奧運系列中，他延續了這項傳統，把大家熟悉的物品轉化為各種奧運專案場景，從體操到游泳，從擊劍到跨欄，甚至還有新加入的霹靂舞，每個場景都讓人驚嘆他的創意。
儘管田中達也已經在社群媒體上分享創作超過13年，但每次他的新作品總是能帶給粉絲們新的驚喜與感動，不少人甚至受到他的啟發，開始自己動手用日常生活物品創作，所以他在很多粉絲的心裡都是無冕的腦洞之王！
那大家覺得田中達也這次的巴黎奧運系列怎麼樣呢？
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