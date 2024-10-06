你真係識瞓覺嗎「未必需要瞓8小時」找出睡眠週期一瞓醒精神百倍

睡眠佔據了人類一生幾乎三分之一的時間，在睡眠的過程中，大腦和身體都能達到放鬆及休息，睡眠對於身體也相當重要；好的睡眠狀態可以讓人感到神采奕奕、精力旺盛，不好的睡眠狀態，則會讓人感到精神不濟、昏昏沉沉。



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你或許聽過「每天要睡8小時」這句話，但有些人儘管睡滿了8小時，還是覺得沒睡飽，有些人明明只睡了兩、三個小時卻覺得相當有精神。根據睡眠專家的解釋，睡眠有一定的定律及週期，能找到適合自己的睡眠週期，才能達到睡眠的最佳效果。

睡眠分為五階段

國際睡眠醫學將睡眠階段分為五階段，分別為入睡期、淺睡期、熟睡期、深睡期、快速動眼期。五個階段又可稱為一個睡眠週期，一個週期的時間大約為90至120分鐘。若睡完一個完整週期才起床，精神就會比較好，如果在睡眠週期中醒來，則會感到精神不濟。

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睡眠佔據了我們人生幾乎三分之一的時間，在睡眠的過程中，大腦和身體都能達到放鬆及休息，睡眠對於身體也相當重要，好的睡眠狀態可以讓人感到神采奕奕、精力旺盛，不好的睡眠狀態，則會讓人感到精神不濟、昏昏沉沉。

許多人普遍會以90分鐘為一個週期，也就是如果在沒有鬧鐘和外界打擾的情況下，會在1.5小時、3小時、4.5小時、6小時以此類推的時間醒來，通常比較有精神。睡眠週期也會因人而異，有些人的睡眠週期為2小時，也有3小時或4小時等不同，建議你認真記錄自己的睡眠時間以及精神狀況，就能找出對的睡眠週期，來讓睡眠達到最佳效果。

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世紀天才達文西 每日只睡兩小時

網路流傳另一種名為「達文西睡眠法」，義大利16世紀知名畫家達文西（Leonardo da Vinci）每隔四個小時，他會小睡15到20分鐘，一天累積下來總共睡2個小時左右，剩下的時間都拿來創作，看不出這位世紀天才的疲態。

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這種睡眠方法又稱為「多階段睡眠」（Polyphasic sleep），是一種將人類習慣的單次睡眠過程分散成多個睡眠周期進行，以達成減少總睡眠時間的睡眠方式；雖然有很多人實測，似乎不太適用於所有人。心理學家彼得‧伍茲奈克（Piotr Wozniak）認為，多階段睡眠沒有任何科學根據，因為人類的大腦根本無法適應「多次睡眠」的模式；腦電波和其他生理指標的研究，也都顯示人類身體構造比較傾向一個整塊的睡眠時間。

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