失眠｜睡得多不等於睡得好？醫揭4大常見失眠類型這樣做緩解焦慮

焦慮、失眠是現代人常見文明病，失眠原因包括內在與外在因素，焦慮與失眠常會互相影響，很多人以為睡的時間夠多就是睡好。



醫師表示，睡醒後仍感覺不舒爽、疲累，就是1種失眠表現；另外，年長者大腦或身體退化、有慢性疾病、血液循環差，也都與焦慮、失眠有正相關。

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失眠原因可分原發性與次發性 醫師剖析常見失眠類型

台灣佳藝診所院長張加憲醫師表示，失眠成因包括原發性和次發性因素，「原發性因素」來自於身體荷爾蒙分泌不足，本身偏焦慮體質，與基因遺傳有關；「次發性因素」原因廣泛，除了服用藥物、工作壓力、家庭壓力或追求完美的人格，其他像是產後照顧小孩的婦女、職業女性等，都是焦慮失眠的導火線之一。常見失眠類型有：

▸入睡困難型：通常上床後輾轉超過30分鐘仍無法入睡。

▸無法熟睡型：一整夜睡睡醒醒的淺眠狀態。

▸睡眠中斷型：入睡後不久醒來即無法再入睡。

▸清晨清醒型：天未亮便醒來且多夢。



台灣張加憲醫師說明，「睡著」不等同是「睡得好」，睡幾個小時不重要，有些人認為自己有睡到7、8個小時就好，但睡醒卻沒有煥然一新、精神飽滿，反而感覺很累、沒有睡飽，很可能睡前帶著焦慮感入睡，加上睡覺時頭腦仍在運轉，並未獲得真正休息。

晚上睡眠品質差往往延伸出來的身體反應，例如脾氣暴躁、心悸、頭痛，甚至蕁麻疹頻繁發作，若感覺無法控制自己的生理和精神狀態，甚至已影響到日常生活，建議盡快就醫診治。

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大腦缺氧恐影響睡眠品質 改善血液循環助緩解焦慮失眠

臨床上針對失眠改善，台灣張加憲醫師強調，藥物其實僅佔50%輔助效果，勿過分依賴，以免劑量愈來愈重。通常會先建議回家練習冥想、學著放鬆、聽輕音樂，將家裡燈光調整到柔和氛圍，但很多時候患者往往無法順利辦到，醫師可能會開立鎮靜效果的藥物幫助患者。

焦慮失眠的好發族群，常見有更年期女性、作息日夜顛倒的上班族、工作壓力大，家庭關係緊張，以及血液循環不良、患有慢性疾病的長者，尤其位於長照中心的老人家無法明確表達，久躺導致壓瘡、皮膚不適或器官功能下降，都容易造成晚上無法好好睡眠。台灣張加憲醫師解釋，血液循環如同呼吸一般，當大腦細胞沒有足夠氧氣，身體自然無法得到充足良好休息。

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失眠先別依賴安眠藥 銀杏葉萃取物對改善焦慮失眠有益

台灣張加憲醫師補充提到，罹患慢性病的長者，因為血液循環不佳，容易導致焦慮不適，透過熱敷、電療有助於改善循環，但效果有限，如果自身能活動，建議多動；從保養層面來說，服用保健食品如銀杏葉相關產品等，也有助改善血液循環，進而達到減少焦慮、失眠的幫助。

台灣早晨藥局吳瑋聖藥師表示，通常焦慮起因於氣血不足，導致情緒障礙的出現，如果能增進血液循環，就可以促進血流，心情變得愉悅，晚上也會比較好睡。藥局遇到不少飽受失眠困擾的民眾，希望服用安眠藥來解決，然而安眠藥成癮性高，長久依賴容易產生抗藥性。通常會建議民眾先從銀杏葉萃取物成分如循利寧或芝麻素入手，對改善焦慮失眠有幫助，其他像是魚油有助打通血路、增加血清素，也能緩解焦慮情緒。

外國研究顯示，銀杏葉萃取物有多重功效，能促進大腦血液循環、提升記憶力和認知功能，也有助於緩解焦慮及有益心臟健康。如果末梢血液循環不佳，服用銀杏萃取物，能輔助血流通透性達到緩解手麻腳麻，並能舒張腦血管的平滑肌，進而增加血流量，來改善頭暈、暈眩症狀。

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睡前遠離手機幫助入睡 可適時補充營養素與銀杏萃取物

台灣吳瑋聖藥師解釋，循利寧含有銀杏葉萃取物，主要的活性成分包含類黃酮和內酯類，作用在於能改善血液循環，增加血氧供應，特別對於腦部和末梢血液循環有顯著影響，如改善手腳冰冷和緩解頭痛，進而增強體力和活動能力。此外，銀杏萃取物的抗氧特性有助清除體內自由基，減少氧化壓力，保護細胞免受損傷，進而預防失智症狀。

台灣吳瑋聖藥師曾遇到不少民眾因為末梢循環不良，經建議後服用循利寧而改善，頭暈、眩暈頻率也減少，連帶心情舒緩穩定，焦慮感也消失。不過，併服阿斯匹靈或抗凝血藥物等恐與銀杏萃取物產生藥性的交互作用，服用前應先諮詢專業人員如醫師或藥師再服用，以確保用藥安全。

台灣張加憲醫師提醒，平時適度運動，維持良好血液循環，規律作息，睡前選擇能讓自己放鬆的方式，例如喝1杯溫牛奶或小酌紅酒，都有助改善焦慮失眠狀況。台灣吳瑋聖藥師則建議睡前30分鐘別看手機，平時多攝取富含纖維質的蔬果和EPA、DHA不飽和脂肪酸等食物，以及補充銀杏萃取物成分，都有幫助。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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