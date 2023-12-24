圖片IQ題｜你能在方格內再畫一個比其他星星都要大的五角星嗎？

撰文：趣味數學題
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圖形裏的趣味數學題，你敢來嗎？

第1道題是澳洲「高考題」，來看看會做不？

兩個50分硬幣都是正十二邊型，它們平衡地放在桌上，並放在一起，求夾角X是多少度……

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