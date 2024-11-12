一名網友早前在「爆料公社」上抱怨，一對母子在搭乘樂桃航空大阪往高雄的班機上，竟因無法連坐而選擇兩人同坐一位。



這導致前座的原po頻頻被踢椅背，不禁抱怨「花錢買座位很難嗎？」，認為母子這樣在機上的行為已嚴重影響到其他乘客。

母子搭廉航「二人硬擠同一座位」小孩目測已4、5歲 後續更離譜（01製圖）

小孩狂踢前方椅背 逼到有花錢選位的乘客要換位 點圖放大閱讀：

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原po發文表示，9月底搭乘樂桃航空大阪返回高雄的班機，後座的母子因為座位沒有劃在一起，母親便將未滿6歲的孩子抱在大腿上一起坐。

因為樂桃航空座位間距本就不大，孩子不時會踢椅背，讓坐在前座的原po被晃得頭很暈，猛一回頭才發現母子兩人竟同坐一張椅子。

原po說，聽到該名母親與隔壁鄰座的阿姨對話，才發現該名母親雖有幫孩子買票，但並未在上機前付費選位，所以「被迫」分開坐。

而一家四口中，只有小兒子離不開她，才會將兒子抱來一起坐。

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點圖放大看看空服員的爆料及國泰航空Premium Economy實際上包括什麼：

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阿姨還暗示，空服員還是會請兒子回自己的座位坐好，該名母親也回答，如果真的無法同坐，起飛那一段兒子要自己坐好。

該名母親在對話中還透露帶兒女外遊已非第一次，今年幾乎是每隔4個月就會全家外遊一趟，讓原po質疑，如果是經常飛行的乘客，應該不會不知道樂桃航空若非事前付費劃位，很難坐在一起。

原po不滿道，該名母親明知道孩子離不開自己，花錢買座位很難嗎？認為母子這樣在機上的行為已嚴重影響到其他乘客。

接著指出後座靠走道位的男乘客，因受不了孩子吵鬧而選擇跟對方換位，後來才發現男子與阿姨兩人也是母子，應該是已付費選位，讓原po忍不住詢問廣大網友：「如果是你會讓位嗎？」

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一個圖輯看清「國泰調後椅背風波」（點圖放大瀏覽）：

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網友見文紛紛表示：

「兩個坐在一起？沒有飛航安全問題嗎？」

「標準沒事都沒事，出事會來怪航空公司」

「如果中途遇到亂流，那就保佑囉」



也有人建議該名被批評的母親，之後能預先付費劃位再上機：

出國一定要劃自己喜歡的位置，劃位其實也沒多少錢，舒服才重要。

也有網友反批原po，不該曝光坐同位母子的背影照：

「沒必要把照片丟上來，大不了文字敘述，搞得自己是正義的一方」

「上網po照片要大家批評母子？怎麼不敢說航空公司放任母子影響飛安？」



但也有人認為原po已經很客氣，只po出背影照：

照片沒正面，這不影響當事人肖像權，已是保護當事人。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】