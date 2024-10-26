萬聖節「南瓜」不止是裝飾！營養師揭7大功效　男女多吃有好處

萬聖節在即，南瓜燈在此時最為常見，不過營養師分享，南瓜不只可以做裝飾，其還富含營養，是好處多多的高纖維澱粉，且不論男女，南瓜都有對應的好處，能幫助身體維持免疫力、更健康。



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「南瓜不是蔬菜，是高纖維澱粉。」台灣營養師高敏敏在臉書發文笑說，萬聖節可以不吃糖，但一定要吃可以裝飾、又營養的南瓜。她也一併曝光南瓜營養好處：

眼睛晶亮

南瓜富含β-胡蘿蔔素，可轉換成維生素A，幫助眼睛健康，維持昏暗光線中的視力，保護皮膚、黏膜的健康，提升對細菌的抵抗力。



攝護腺健康

礦物質鋅可抑制、延緩男性攝護腺肥大的問題，可保持攝護腺的健康。



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變漂亮

維生素C可促進真皮層的膠原蛋白生成，使皮膚保有彈性、不鬆垮，還能抵抗紫外線對皮膚的傷害，幫助淡化斑點。



保護心血管/防止中風

礦物質鉀可穩定血壓、預防心血管疾病，有維持電解質平衡、調節肌肉的功能，還可幫助利尿、消水腫。若是身體缺乏礦物質鉀，則會容易疲勞、心律不整。



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增強免疫力

維生素A、C、E 等等，可幫助抵抗細胞過度氧化、抗老化，還可加強保護力、增強免疫力。



改善敏弱肌

維生素A可維持皮膚、黏膜健康，還可以顧眼睛、幫助抗癌。若缺乏維生素A，則會出現掉髮、皮膚乾燥的情況。



排便順暢

南瓜含有豐富的膳食纖維，可幫助腸胃蠕動，且熱量低、高飽足感，是減脂人的好夥伴。



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台灣南瓜：

熱量 46kcal、膳食纖維 1.4g、β胡蘿蔔素2262ug、維生素A 4907I.U.、維生素C 3.4mg、維生素E 0.42mg、鋅 0.3mg



日本南瓜：

熱量80kcal、膳食纖維 3.1g、β胡蘿蔔素 3648ug、維生素A 6079.U.、維生素C 24mg、維生素E 0.55mg、鋅 0.2mg



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栗子南瓜：

熱量 79kcal、膳食纖維 3.3g、β胡蘿蔔素 1096ug、維生素A 1827I.U.、維生素C 13.7mg、維生素E 2.1mg、鋅 0.2mg



菊花南瓜：

熱量 72kcal、膳食纖維 2.2g、β胡蘿蔔素 919ug、維生素A 1531I.U.、維生素C 18.8mg、維生素E 1.37mg、鋅 0.5mg



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高敏敏建議，大家平時就可以多吃南瓜，它是屬於全穀雜糧類，可以取代部分精緻澱粉，幫助身體維持免疫力、更健康。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】