減肥｜以為不吃澱粉能快速減磅？5個瘦身錯誤習慣害你難控制體重

你是否曾經努力減肥卻遲遲不見成效？



或許你無意中養成了一些讓人意想不到的壞習慣！根據研究，熬夜一個月的影響竟然等同於喝下56瓶可樂的熱量。這聽起來是不是讓人瞠目結舌？以下我們將揭露五個常見的減肥壞習慣，這些習慣可能正在悄悄地破壞你的瘦身大計。快跟著我們一起來看看，如何改掉這些壞習慣，讓你的減肥之路更順利。

每次減肥總是失敗？5大阻礙你瘦身壞習慣你要知！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5個令你難瘦下來的減肥錯誤習慣（pexels@Photo By:Kaboompics.com；01製圖）

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1. 熬夜

熬夜不僅讓你隔天無精打采，還會對你的減肥計畫造成重大打擊。當你長期睡眠不足時，體內控制食慾的荷爾蒙會失去平衡，導致你更容易感到飢餓，尤其是對高熱量零食的渴望會激增。

此外，熬夜常伴隨著宵夜，這些額外的卡路里無疑會讓你難以甩掉多餘脂肪。試著制定規律的作息時間，讓身體獲得足夠的休息，不僅能提升精神狀態，也能促進新陳代謝，讓減肥事半功倍。

2. 不吃澱粉

許多人在減肥期間選擇完全不吃澱粉，認為這能快速減重。事實上，這樣的做法可能適得其反。澱粉類食物是身體的重要能量來源，完全排除它們可能導致能量不足，讓你在運動時無法發揮最佳狀態。

此外，缺乏澱粉還可能引發頭暈、無力等問題。更糟的是，當你終於忍不住開始攝取澱粉時，極有可能會因為身體的補償效應而吃得更多。選擇全穀物等健康的澱粉來源，均衡飲食，才能持久減肥。

3. 愛喝湯

愛喝湯的人往往忽略了湯中的熱量，尤其是奶油湯或濃湯，這些湯品可能含有大量的脂肪和鈉，對減肥非常不利。即使是看似健康的蔬菜湯，如果搭配過多的鹽或油，也會讓你在不知不覺中攝取多餘的熱量。

此外，湯的液體形式讓人感覺不像是在進食，容易喝過量。建議選擇清湯，並控制鹽和油的用量，以減少不必要的熱量攝取。這樣，你才能在享受湯品的同時，維持健康的體重。

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4. 水喝太少

水是人體不可或缺的元素，但許多人在減肥過程中卻忽視了它的重要性。當你水分攝取不足時，身體可能會誤將口渴當作飢餓，促使你進食更多。

此外，水對於促進新陳代謝和幫助身體排毒至關重要。如果每天喝的水不夠，這些功能就無法正常運作，減肥效果自然大打折扣。確保每天攝取足夠的水分，不僅能幫助控制食慾，還能讓你感到更加清爽和有活力。

5. 情緒化飲食

當壓力來襲或心情不佳時，很多人會不自覺地訴諸食物尋求安慰，這就是所謂的情緒化飲食。這種情況下，選擇的食物往往是不健康的高熱量零食，這不僅無法解決情緒問題，還會讓體重增加。

要打破這個惡性循環，首先需要學會識別情緒觸發點，並尋找其他的抒壓方式，例如運動、寫日記或與朋友談心。通過更健康的方式管理情緒，你可以避免不必要的熱量攝取，讓減肥之路更加順利。

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