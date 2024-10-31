減肥｜下半身肥胖與荷爾蒙有關？醫生教吃這些食物瘦臀部、大腿

隨著現代人生活型態改變，下半身肥胖已成為許多人困擾的問題。



台灣健康主播鄭凱云主持的網路節目《如果云知道》，特別邀請到台灣減重醫師陳君琳分享改善下半身肥胖的撇步。陳醫師不僅擁有豐富的減重經驗，自己也曾是個體重高達88公斤的「過來人」，透過調整荷爾蒙與代謝，成功甩掉身上多餘的脂肪。

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代謝與荷爾蒙息息相關

陳君琳表示，下半身比別人來得寬大，除了可能與遺傳或長時間錯誤姿勢有關，也與荷爾蒙息息相關。大家可能有觀察到，男生和女生如果產生肥胖，身材看起來會不太一樣。男生通常是「蘋果型」身材，容易胖在肚子周圍；女生則比較偏向「梨子型」身材，脂肪容易堆積在臀部和大腿。

女性荷爾蒙影響下半身線條

造成男女身材差異的最大原因，就在於兩性荷爾蒙的不同，尤其是女性荷爾蒙雌激素的影響。陳君琳解釋，女性原本的身材就偏向葫蘆型，可能是為了生育，骨盆比較寬大的緣故。但如果下半身的脂肪特別難減，甚至與家族的人相比都顯得特別寬大，就有可能是荷爾蒙失調所致。

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雌激素與黃體酮要平衡

女性身上最重要的兩種荷爾蒙，一個是雌激素，另一個則是與之抗衡、維持平衡的黃體酮。陳君琳形容，這兩者就像是陰與陽，雌激素會讓情緒起伏，黃體酮則能讓情緒平靜。如果失去平衡，不僅會讓人容易焦慮，更明顯的是會導致脂肪容易堆積在下半身。

那麼，生活中有哪些狀況可能會造成荷爾蒙失衡呢？陳君琳表示，雌激素太多可能與代謝不良有關。雌激素主要是在肝臟被代謝，有些人代謝雌激素的能力比較強，有些人則比較弱。如果代謝不了，雌激素就可能會累積在體內。另外，接觸太多環境荷爾蒙，像是塑化劑等，也可能讓環境荷爾蒙累積在體內。

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多攝取十字花科蔬菜護肝

為了幫助肝臟代謝，陳君琳建議多吃有辛辣味的蔬菜，像是十字花科的椰菜花、芥蘭、白蘿蔔等，都有保護肝臟的功效。此外，B雜、維生素、礦物質、胺基酸、蛋白質等營養素，也都可以幫助肝臟代謝酒精、藥物、塑化劑，讓肝臟執行更好的解毒任務。

找到紓壓管道很重要

女性荷爾蒙通常要到更年期的40幾、50歲才會突然下降，但黃體酮卻會在30幾歲就開始下降。所以在這段期間，自然就會出現相對不足的現象。雖然年齡無法改變，但可以改善壓力。陳君琳解釋，性荷爾蒙其實都是在同一個工廠的生產線上製造，當長期處於高壓狀態時，黃體酮的原料就會被消耗掉，自然就做不出來，含量也會愈來愈少。因此，建議要找到自己的紓壓管道。

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除了做荷爾蒙檢測，也可以透過一些簡單的自我判別方式，確認是否有荷爾蒙失調的問題。陳君琳提到，除了下半身肥胖外，經前症候群也是常見的徵兆，例如在月經來潮前會出現情緒起伏、嘴饞、水腫、頭痛等狀況，都意味著可能有荷爾蒙失調的問題。此外，像是乳房或婦科相關的腫瘤，如肌瘤、朱古力囊腫、乳房纖維囊腫，甚至是癌症，也都與雌激素失衡有關。

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