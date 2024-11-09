每日搖晃身體15分鐘輕鬆減磅？日本名醫自創「殭屍操」減肥法爆紅

超慢跑熱潮褪去？日本爆紅的殭屍操成為瘦身界的新寵兒！



據說只要堅持10天，就能明顯感受到內臟脂肪的減少。不少明星和網紅都在社群媒體上熱烈推薦，讓殭屍操迅速成為最新的減肥熱潮。今天將帶你深入了解甚麼是殭屍操、它的減肥功效、詳細步驟以及注意事項，幫助你輕鬆達到理想的身材。

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日本名醫親授熱爆殭屍操減肥法（pexels@Andres Ayrton；01製圖）

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殭屍操是甚麼？

殭屍操，顧名思義，就是模仿殭屍動作的一種有氧運動，透過誇張的肢體動作來達到鍛煉效果。這項運動起源於日本名醫池谷敏郎，就連日本明星中川翔子也曾在社交媒體上大力推薦：「這種運動不僅有趣，還能輕鬆燃燒卡路里！」

殭屍操的動作看似搞笑，但實際上需要全身的協調性，能全面鍛煉到全身的肌肉群，瘦身效率也比近期熱門的「超慢跑」更高，因此大受歡迎。

殭屍操減肥功效

殭屍操的最大功效在於它能高效燃燒內臟脂肪。內臟脂肪是最難減掉的脂肪之一，但透過高強度的殭屍操，可以快速提升心率，從而加速脂肪燃燒。

此外，這項運動還能改善體態，增強核心肌群，讓身體線條更為緊實。很多參與者都反映，10天後就能明顯感受到腹部變得更平坦，體態更為輕盈。這是因為殭屍操在短時間內能達到高效的全身鍛煉效果，快速燃燒卡路里。

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殭屍操步驟

要進行殭屍操減肥運動，你只需每天花15分鐘即可，並透過1分鐘的擺動+30秒的休息，一天做3次來訓練。當在進行殭屍體操時，血液循環會加速活化，製造出能夠修復及擴張血管的一氧化氮（NO），因此能夠有效預防三高以及提升瘦身效果。

首先，雙腳打開與肩同寬，雙臂僵硬地伸直前方，模仿殭屍的經典姿勢。然後，開始慢跑，並搭配殭屍甩手動作，這可以鍛煉肩膀和腰部肌肉。

殭屍操注意事項

1. 充分熱身：運動前一定要進行充分的熱身，避免肌肉拉傷。

2. 運動後拉伸：每次運動後進行5分鐘的腹部拉伸，可以放鬆肌肉，防止運動傷害。

3. 補充蛋白質：運動後補充適量的蛋白質，有助於肌肉修復和內臟脂肪的減少。

4. 均衡飲食和作息：保持均衡的飲食和良好的作息習慣，是達到持久瘦身效果的關鍵。



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