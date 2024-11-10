減肥｜錯誤瘦身方法釀嚴重後果！長年吞瀉藥成習慣終致腸道失能

每日都需吞下百顆瀉藥，才有辦法排便的日子你敢相信嗎？台灣47歲的陳小姐，持續了這樣的日子近30年，腸道的功能完全喪失。



台灣台中慈濟醫院大腸直腸外科主任邱建銘表示，面對症狀嚴重的病人，需要先解決他們的心理問題，才是生理的問題。在邱醫師的治療下，陳小姐恢復肛門肌肉自主功能後，再接受直腸盲腸吻合手術，耗時2個月，終於解決心頭大患。

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長年吞瀉藥成習慣 大腸失去蠕動功能

捧著花束回到門診感謝邱建銘主任的陳小姐直說：「邱醫師是我的再生父母！」今年8月，她從台北南下台中慈濟醫院看到邱主任時，卻是激動要求：「我要切大腸！」原來陳小姐追求苗條身材，從17歲就開始吃瀉藥，沒想到大腸逐漸失去功能，藥量愈吃愈重，竟然得每天吞百顆瀉藥及使用18顆灌腸甘油球，才能腹瀉。邱建銘從大腸造影發現，陳小姐的大腸已無結腸袋，失去正常蠕動功能。

陳小姐忍受痛苦循環30年，已嚴重影響生活品質與心理健康，甚至對人生絕望。他曾到多家醫院求診，卻未能找到有效治療方法，更沒有醫師相信他日吞百顆瀉藥。陳小姐在網路看到邱建銘醫師治療相關病症的新聞報導，只能抱著最後希望從台北來到台中慈濟醫院求醫。

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心理生理同時治療 患者腸道獲新生

邱建銘主任分析，陳小姐並非單純腸道問題，更重要的是長期承受的心理壓力。邱主任認為病人焦慮情緒及腹瀉方式，導致肛門括約肌長期緊縮，更加重便秘問題。因此，他從心理調適入手，讓陳小姐學會放鬆心情，透過按摩肛門的生物回饋訓練，恢復肛門肌肉的自主功能。最後以腹腔鏡手術切除已經完全失去功能恢復無望的大腸，再吻合盲腸與直腸，同時也預防手術後過度的腹瀉或夜間滲便。

長達2個月的治療過程也不是一切順利，陳小姐手術後從原本照顧家庭的角色轉變成被照顧者，曾一時無法適應又引發焦慮，不吃不喝還吵著要出院。邱建銘不斷開導，讓病人安心穩定情緒，持續配合按摩肛門和放鬆訓練，解決便秘連焦慮症狀都改善。

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陳小姐回診時特別準備花束感恩邱建銘主任，頻頻道謝：「邱醫師是我的再生父母！」病人醫師溫馨擁抱，滿滿感激與祝福流露在無聲之間。邱建銘表示，腸道有人體第2大腦之稱，便秘不能只處理腸道問題，還要考量心理壓力等因素。他特別提醒，長期依賴瀉藥會造成腸道不可逆的損害，建議有便秘問題都要尋求專業醫療建議與正確治療方式，以免延誤或加重病情。

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