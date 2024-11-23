有些人在求職面試時，會遇到面試官的機智提問。



最近就有名網友表示，自己面試時，被問及：「兩口叫呂，三口叫品，那四口、五口叫什麼？」

有2名求職者，給了面試官這答案，最終兩人都被公司錄取。

面試難題｜被問3口叫「品」5口叫什麼？2求職者答案不同均獲取錄（01製圖）

點圖放大看看2位成功獲取錄者的回答：

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大陸有名王姓網友分享，他表示自己去求職時，收到一家大型公司的面試邀請。

當天有很多求職者一起面試，而面試官劈頭就問：

兩口叫呂，三口叫品，那四口、五口叫什麼？

這時不少求職者回答不出來，以致沉默好幾秒。

輪到王男回答時，他很自信地說：

我覺得四個口，叫做「田」，五個口，叫做「吾」。

而另一位則是說：

四個口的話，可以叫「昌」，五個口的話，也可以叫做「唱」。

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你又會如何回答？點圖放大看看最終獲取錄者的答案：

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如果是你會怎麼回應？其他求職者這樣答秒被淘汰（點圖放大閱讀）：

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】