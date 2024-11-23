面試難題｜被問3口叫「品」5口叫什麼？2求職者答案不同均獲取錄
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
有些人在求職面試時，會遇到面試官的機智提問。
最近就有名網友表示，自己面試時，被問及：「兩口叫呂，三口叫品，那四口、五口叫什麼？」
有2名求職者，給了面試官這答案，最終兩人都被公司錄取。
點圖放大看看2位成功獲取錄者的回答：
+6
大陸有名王姓網友分享，他表示自己去求職時，收到一家大型公司的面試邀請。
當天有很多求職者一起面試，而面試官劈頭就問：
兩口叫呂，三口叫品，那四口、五口叫什麼？
這時不少求職者回答不出來，以致沉默好幾秒。
輪到王男回答時，他很自信地說：
我覺得四個口，叫做「田」，五個口，叫做「吾」。
而另一位則是說：
四個口的話，可以叫「昌」，五個口的話，也可以叫做「唱」。
【延伸閱讀】面試難題｜被問「圓周率無限循環，倒背要多久？」這樣答當場錄取
你又會如何回答？點圖放大看看最終獲取錄者的答案：
+6
【延伸閱讀】面試題目｜被問「什麼東西愈生氣愈大？」女求職者羞吐2字獲取錄
如果是你會怎麼回應？其他求職者這樣答秒被淘汰（點圖放大閱讀）：
+9
2014面試而家先有回音 上網先知間公司係慣犯 網民估係呢個原因日本綜藝揭東大天才超另類思考方式 分享求職面試奇招：100%錄取喺搵工App同求職者面試 考官問1句話即讓對方原形畢露即時foul走日女為追空姐夢 機場誕女嬰後埋在樹下 隔日如常面試台版KK園區｜53歲男見工 一到面試地點即被囚禁 警救人影片曝光又話唔睇樣？女網民齊爆見工被要求除口罩 有個面試官下句更噁心
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】