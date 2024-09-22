有錢不等於變「大嘥鬼」　白手興家富翁分享5個慳大錢妙法

美國理財教養網站Parent Portfolio共同創辦人桑切士（Jonathan Sanchez），是白手起家的富翁。



現年40歲的他，在37歲那年資產淨值就達到100萬美元（779萬港元）。

他分享了5個即使財富已達百萬美元，仍會繼續保持的節儉習慣。

40歲前資產淨值已達100萬美金 白手興家富翁分享5個慳大錢妙法（01製圖）

美國理財教養網站Parent Portfolio共同創辦人桑切士（Jonathan Sanchez），是白手起家的富翁。（IG@parentportfolio）

2019年桑切士和妻子為了兩個年幼孩子的未來，開始認真思考累積財富的方法。（parentportfolio.com）

【懶人包】點圖放大看看桑切士分享的5個慳大錢妙法：

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根據CNBC報道，桑切士是在單親家庭長大，他的媽媽相當節儉，看到優惠券就會剪下來，甚至還會留著像是1980年代的衣服穿，並且認真的存錢，養成儲蓄的習慣。

在耳濡目染下，桑切士似乎也繼承了媽媽的節儉習慣，儘管後來成為軟體工程師，賺了不少錢，他仍秉持著母親從小的教養，不敢隨便花錢。

直到2019年桑切士和妻子為了兩個年幼孩子的未來，開始認真思考累積財富的方法，透過自學和財務顧問的幫助下，這對夫妻投資了3處租賃房產，2020年更創立了一個個人理財網站「Parent Portfolio」，幫助其他家庭理財。在37歲那年，淨資產已達100萬美元。

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39歲菲裔美籍的喬伊近234萬港元債務，靠著頭腦創業還清債務，甚至坐擁上千萬港元財產。（IG@bernadebtjoy）

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桑切士表示，儘管他的財務狀況大幅改善，但他仍堅持以下5個節儉習慣：

1. 經常光顧當地圖書館：

圖書館不僅可借書，還提供3D列印機、桌遊、看影片設備等免費資源，還可以參加烘焙課程、藝術教學、基礎自衛術訓練等社區活動。桑契斯說：

無論我賺多少錢，我永遠擁有一張借書證。

2. 自己煮咖啡：

每天早上在外購買一杯咖啡，長期下來可能成為一筆可觀開銷，因此他堅持在家沖煮咖啡，一包16美元（約124港元）的咖啡粉可使用兩個月以上。

不過他並不反對在外面買咖啡來喝，他和妻子也會光顧咖啡廳，但會把支出限制在每月設定的預算內。

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3. 自行DIY修理家中物品：

他認為節儉不只是省錢，也要善用現有物品。例如一個13年前購入的衣櫃，他多次自己修理鬆脫的抽屜導軌，花費不到幾美元就延長了衣櫃的使用年限，還能省下買新東西的支出。

4. 謹慎使用信用卡：

即使現在的生活相當寬裕，他仍堅持不以「未來收入」支付「當前消費」。

他會在每月繳清信用卡帳單，以避免支付利息，只在已編列預算且有足夠現金的情況下，才會刷卡消費。

當然也會好好研究信用卡點數累積方式，和回饋規則。

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5. 只買二手車：

桑契斯表示，夫妻倆不太重視車子，總是盡可能的把車開的久一點。

他們擁有2輛車，分別是2005年和2013年出廠的SUV，里程數都超過10萬英里（約16萬公里）。

他定期保養車輛，若維修成本太高，他會上網比較里程數、車齡、事故紀錄等因素，尋找性價比高的二手車。

桑切士坦言，他在成長過程中，擁有的東西並不多，但他學會如何利用他所擁有的東西來發揮創意：

我認為這影響了我今天做出的許多關於金錢的決定。我想做的是，能夠把錢花在寶貴的經驗上，無論是學習新技能還是我的家庭。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】