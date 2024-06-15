口臭｜不清楚口腔異味源頭？看清4關鍵原因避免飯後做1事易傷牙

疫情趨緩後民眾不再需要時時戴著口罩，也因此「口氣清新」更顯得格外重要。尤其是口氣不好或口臭，8至9成以上源頭是口腔和鼻腔引起。



對此台灣台北市立聯合醫院陽明院區口腔醫學科主治醫師顏瑞瑩提醒，如果不清楚自己口腔異味的源頭，可以先找牙科醫師著手，症狀確認後才能有效轉診。

口氣不好4原因（點擊看清！👇👇👇）

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扁桃腺結石

如果是鼻腔相關問題，牙科中常碰到的是有扁桃腺結石的病人，異味很「衝」，且時有時無，有時結石會掉落至口腔或吞入，這個問題仰賴耳鼻喉科醫師的專業判斷和解決。

胃酸倒流

如果異味是胃酸與消化過食物的味道，就可能是因為胃酸倒流傳到口腔，不但會有酸味傳出，牙齒長期與酸性極高的胃酸接觸，也會對牙齒構造產生腐蝕，造成傷害。顏瑞瑩提醒，飯後或胃酸溢出後，較不適合馬上刷牙，因為此時的齒質特別脆弱，可以用清水或梳打水漱口，等到酸性中和之後，再來做清潔工作。

胃酸倒流分3大類（按圖👇👇👇）

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齲齒

造成異味的口腔疾病中，最大宗就屬齲齒和牙周病。齲齒窩洞、不清潔的牙縫以及不適合的假牙，都容易造成食物殘渣囤積，食物殘渣在經過細菌分解後會有異味釋出。

牙周病

牙周病則會造成牙齦發炎、腫脹、流血、牙縫變大、牙齦退縮而牙根易敏感，牙結石堆積成為致病菌繁殖溫床，口腔內的致病菌分泌毒素，引起牙周組織發炎反應，進一步造成骨頭破壞，嚴重的話會導致掉牙。

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口臭的最好治療方式就是「預防」，隨時都能保持口腔衛生。顏瑞瑩提醒，台灣民眾應至少每年1次定期檢查口腔，另外，年滿65歲或有糖尿病、高血壓、高血脂等三高問題、有血液 / 腹膜透析、有施打或服用抗骨質疏鬆藥物、有惡性腫瘤的病人等，即可定期每3個月進行超聲波洗牙與塗氟。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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