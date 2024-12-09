大陸一間公司在招募設計師時，面試官竟突然出了一道「牛過獨木橋，猜一字」的腦筋急轉彎，讓許多求職者傻眼，答不出來。



然而，一名應屆畢業的女大生則憑機智回答，讓面試官相當滿意，當場錄取。

面試難題｜求職被問「牛過獨木橋猜一字」 答案及出題原因曝光（01製圖）

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綜合陸媒報道，大陸一間公司在面試設計師時，竟出了道「牛過獨木橋，猜一字」的腦筋急轉彎，並且要求在1分鐘內回答，讓許多求職者傻眼、摸不著頭緒，最後直接選擇放棄回答。

有人甚至質疑：

根本就沒有這個字！

而面試官對於他們的反應感到相當失望，紛紛將這些求職者淘汰。

不過，其中一名應屆畢業的女大生從中脫穎而出。她迅速回答「生」，並進一步解釋：

牛過獨木橋，就是在牛字下面加一橫，正好是生。

如此優秀的反應力，讓面試官眼前一亮，並決定當場錄取她。

面試官表示，這道題目的設計主要是想測試求職者的想像力與反應能力。他補充，優秀的設計師除了具備精湛的繪圖技巧外，還需要擁有敏銳的觀察力、反應力，以及良好的溝通能力，才能與客戶順利合作。

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求職者「用2步驟」成功獲取錄 點圖放大看圖解答案：

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另一求職者答對也沒用 如何展現創意成關鍵 點圖放大看看獲取錄者的回答：

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