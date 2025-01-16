六旬婦自稱從小能看見精靈「腿部巨大似橡樹」會在這些日子現蹤影

一名女子自稱是「精靈低語者」，也就是擁有看到「精靈」的能力，她也表示自己從小就能看到各種「神秘生物」，甚至包括美人魚。



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根據《Mirror》報導，來自英國康沃爾特魯羅60歲的Karen Kay表示，從小時候就開始看到精靈：

「它們通常和小孩比較容易產生連結，因為小孩心靈純潔，視野開放。當我四五歲時，我不只是相信，這已經成為我的生活方式。」



來自英國康沃爾特魯羅60歲的Karen Kay表示，從小時候就開始看到精靈。（fb@Karen Kay）

但到了16歲後，她被學校開除，在倫敦加入各種樂團，成為一名搖滾樂手，她也曾經是個龐克風格模特兒，惟還是沒有忘記這些從小看到的「朋友」：

「我打扮成黑暗精靈的模樣，擁有黑色翅膀和芭蕾短裙，也擁有了第一個精靈紋身。」



她深信精靈們會出現在擁有和諧生活的人們面前。（fb@Karen Kay）

Karen說，這些她看到的精靈，其實是所有生物，包括樹木和植物的「守護者」，為此她每天都坐在森林內冥想幾個小時，甚至之後看到了「亮光」。她坦誠剛開始還擔心「亮光」的出現是因為眼睛出現問題，但經過檢查後發現她視力沒問題。她也表示其實自己只有見過完整形態的精靈兩次：

「並非每個人都會通過相同的方式看到精靈。」

「它們會轉變形態，但你更有可能在『閾限』時看到它們，比如冬至、五一節或萬聖節。」



她分享說，大約15年前，從超市開車回家時，看到過一個巨大精靈的腿部，於是放慢車速，看到它就和一旁的大橡樹一樣巨大，隨後意識到它是那棵樹的守護者。

儘管身邊許多人都不理解她，但實際上她並非孤獨的，有一個國際性群體和她一樣，相信仙女和「神秘生物」的存在，並且會聚集一起。

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2007年，她創辦了一本名為《FAE - Fairies and Enchantment》的童話雜誌，並每年主辦「The Fairy Ball」活動，Karen表示想要創造一個感覺像「成年人仙境夜總會」的活動：

「那是一個讓人放心的空間，人們可以打扮自己，盡情玩樂。」



她也深信精靈們會出現在擁有和諧生活的人們面前：「它們只會從世界拿取生活需要的物品，捍衛自然世界的地球生物。」 Karen也通過戶外「儀式」和這些超自然生物建立聯繫，她會使用玫瑰花瓣和有機泥土來沐浴：

「其實最好的方式就是走進大自然。」



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她也通過一個「沐浴儀式」來接近這些生物，她在浴缸擺放人魚雕像，沙子、番梘、貝殼和蠟燭等，背景則播放海浪的聲音：

「燈光昏暗中，我閉上眼，迷迷糊糊間，有時候我真的強烈感覺到自己擁有尾巴（變成人魚）。」



Karen 說，從來沒有要求別人相信她：

「人們可以說我有妄想症，但就算我們長大後，也沒有必要捨棄魔法。」



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