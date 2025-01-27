揀車厘子貼士｜唔係紅就好！邊粒更甜多營養睇1部位即知＋保存5招

車厘子正值當造，最受歡迎的莫過於塔斯曼尼亞車厘子，選購時除了要提防偽冒膺品之外，鮮甜美味的車厘子應該如何挑選？鮮紅或暗紅好？



揀車厘子｜營養是否豐富 只需看1個部位

一般人選購車厘子，會先看它是否夠大顆、顏色夠不夠紅、有沒有變軟破損等，但原來還有一個部分，最多人忽略，卻是鑒別車厘子夠不夠甜、營養夠不夠充足的重要線索。

以下哪顆車厘子較甜、較有營養？

哪顆車厘子A或B，你認為較美味及較甜？（《相葉學》影片截圖）

據日本百年頂級水果名店「千疋屋」的採購部長石部一保講解，按圖了解靚車厘子的鑒別方法︰

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據日本百年頂級水果名店「千疋屋」的採購部長石部一保在日本節目《相葉學》中解釋，所有水果都有果莖，那是非常重要的部分來鑒別水果的營養是否足夠、是否較甜。

揀車厘子｜觀察車厘子2大重點

1 莖的顏色

綠色莖的車厘子，是剛收穫不久的車厘子，新鮮多汁，果肉會更有彈性。

2 莖的粗幼

作為吸收樹木營養的通道橋樑，莖軸較粗的車厘子能吸收更多的養分，味道相對也較甜美，揀蘋果也同樣道理。

因此，A車厘子較鮮甜、營養較豐富。



塔斯車厘子分別有3種尺寸，左起30-32mm（第1、2粒）、32-34mm及36mm+（資料圖片）

揀車厘子貼士｜爆口車厘子不能吃？

至於近年爆紅的塔斯曼尼亞車厘子分別有3種尺寸：32-34mm、30-32mm及36mm+，愈大的車厘子愈容易出現「爆口」，屬常見現象，別以為它爛掉，只要仍結實光澤，沒有發霉，清洗後便可食用。塔斯曼尼亞車厘子2025｜品種甜度/防偽4招+內行人6貼士點揀點保存

車厘子保存方法

車厘子保鮮期大概7天左右，愈遲到港的車厘子當然愈新鮮，保鮮期較長。

1 存放雪櫃

車厘子買回家後應存放在雪櫃的蔬菜格，不宜放置室溫，否則容易發霉。

2 勿拆包裝

如買盒裝的車厘子，建議用回原裝膠袋把車厘子封好，存放在雪櫃的蔬菜格。

3 抹乾放進紙袋

若然是散裝車厘子，應先把表面完全抹乾，放進紙袋、不密封的容器或膠袋內，再存放存放在雪櫃的蔬菜格。

4 勿去椗清洗

未經清洗並帶梗的車厘子可保存更長時間，建議吃吃多少就洗多少，不要一次過清洗。

5 徹底晾乾存放

清洗了的車厘子應晾乾後才儲存，避免直接放在雪櫃，容易變質。