北大副教授研包養現象　內地女遇已婚港男　付青春換錢稱「應得」

北京師範大學社會學院副教授肖索未，2009年博士畢業於美國加州大學柏克萊分校社會學系，研究領域主要包括性別研究、婚姻家庭和親密關係、人口流動。她2005年開始研究中國的包養現象，結果打破了一般人對「二奶」及包養者的傳統理解。2018年，她出版了《慾望與尊嚴》一書，以下是其中3個特別的故事。

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不能曝光的親密關係

【我需要有人照顧我】

Lucy｜26歲｜廣州人

Lucy的父母都是工薪階層，家裏人並不知道她跟著一個已婚的男人，以為她眼界高，挑三揀四，遲遲定不下來，一直在催她帶男朋友回來。Lucy是個漂亮女生，在18歲時交了第一個男朋友。男友大她2歲，自己做生意。兩人感情順利，也有結婚的打算，很快她就不再工作了。沒想到，5年後，男友生意失敗，怕被拖累，甩了Lucy，但那個時候，她已經很難找到一份夠自己開銷的工作。Lucy抱怨說：「這都要怪他（前男友），他不在乎我工不工作，人都是有惰性的。」

分手後的Lucy開了一家飾品店，但生意不好，無法維持原來的消費水平。其間也遇到過適合結婚的人，本地人有田有錢，但是當時她看不上他。「我現在後悔得要死。他現在的女朋友很不漂亮，我就心裡很不服氣。命不好，這麼好的男人讓她得到了，本來是我的。」Lucy現在的男友，是一個香港已婚的建築師，「我不喜歡他，但我需要有人照顧我。」

Lucy現在的男友，是一個香港已婚的建築師，「我不喜歡他，但我需要有人照顧我。」（電影《雛妓》劇照）

在他的幫助下，Lucy的生活很愜意，在市中心租住了一套一居室，出門就打車；用Estee Lauder和Dior化妝品，背LV包包；每日與朋友出入咖啡廳和酒吧，定期去香港購物，到各地旅遊；每年換3次髮型，花了1萬塊隆鼻，並考慮要去做抽脂手術……但這一切都需要她和男友鬥智鬥勇。每個月，Lucy拿到的錢都不固定。有時候需要她使一些小手段來讓男友給更多的錢，比如她會編故事，騙他說有親戚過生日，或者電器壞了。有時也會搬出朋友的老公：「人家買了一輛LEXUS做禮物，你給我買個浪琴手錶好不好？」

從男友那裡拿到的錢，Lucy覺得是應得的。她付出了青春、時間，而且還要忍受他的各種脾氣。「我忍了他那麼久了，我要是碰到可以嫁的人，我早就跟他分手了。他很煩的，經常打電話跟我說很無聊的東西。而且，他給我買的東西我都不喜歡，他都是照著自己喜歡的給我買，而不是我喜歡的。」Lucy的脾氣和她手上有多少錢有關。不缺錢時，男友發脾氣，她也敢回嘴。如果真沒錢了，只能對男友百依百順。「我以前脾氣還可以的，現在很容易著急，生氣，都是被他害的。我有時候真的很氣，胸口很難受，悶得厲害，還要忍他。」

我和她見面的那段時間，她正在頻繁考慮要 「找到一個可以結婚的人」 ，她瞞著男友做了很多努力，比如在網上發徵婚帖。我問：「上次見到的那個是什麼背景？」她說是公司職員，一個月幾千的那種。她說不是很喜歡的，但是試著交往一下，看看能不能結婚。Lucy陷入了一個僵局。對一些認真的追求者，她看不上他們的經濟實力。但對有錢人呢，她又很不信任：「條件這麼好的男人怎麼還單身呢？他肯定和我男朋友一樣就是玩玩的。」

從男友那裡拿到的錢，Lucy覺得是應得的。她付出了青春、時間，而且還要忍受他的各種脾氣。（電影《撒嬌女人最好命》劇照）

【我現在從不在男人面前低三下四】

阿英｜33歲｜西北農村

沈家村是廣州北部一個典型的城中村。33歲的阿英是這個村里有名的厲害女人。她在1997年，花7萬元買了一套兩室一廳，1999年又花了17萬買了檔口和三個單間。這些錢裡，有打工攢下來的，有問朋友借的，但絕大部分是被「老頭」包養的一年裡攢下來的。在遇到 「老頭」前，阿英顛沛流離。17歲不顧家里人的反對，偷跑出來打工。先後去了新疆、甘肅和河南，吃夠了「沒錢的苦」，一天就吃5個饅頭，睡在樓道裡。

在河南做服務員的時候，阿英和小食店的老闆好上了，為他打過三次胎，才知道他是有老婆的。又被人騙去深圳做「小姐」。最後輾轉來到廣州做卡拉OK服務員的時候，遇上了香港珠寶商人「老頭」。老頭每週都會來找她，給她送大大小小的禮物，也打點好她周圍的女朋友們。「他說他只有四五十歲，但是人家都講他有60歲，比我爸還老。我都不太願意跟他一起走，他還跟我生氣。不過沒有一個人對我這麼體貼過，而且捨得花錢，也沒有一定要求我跟他上床，他沒有提這種要求，後來是我自己都覺得不好意思了……我也是一半被他的錢感動了，一半被他的人感動了。」

礙於「已經花了他那麼多錢」，阿英和老頭在一起了，但她一直很矛盾：「那個晚上我也沒睡著，好像他身上有一股味，很難聞，又很肥，我感覺很噁心，很後悔。那些女孩子說：『你早晚要嫁人的，做一次跟做十次的感覺是一樣的。』拿了錢，以後回去找個年輕的、漂亮的。」

阿英：「他說他只有四五十歲，但是人家都講他有60歲，比我爸還老。我都不太願意跟他一起走，他還跟我生氣。」（電影《雛妓》劇照）

但兩個人的矛盾越來越厲害，老頭開始查崗，阿英也擔心鄰居的閒言碎語。一次劇烈的爭吵後，阿英忍不住在電話裡破口大罵，自此兩人就不再有聯繫了。離開老頭後，阿英置辦了房產，開了髮廊，主要靠房租生活。阿英開始有資格「挑男人」，而不是等著被男人挑。經過幾段不如意的感情後，阿英遇上了比她小6歲的小楊，她「最後的愛」。但村子裡的人閒言碎語，「有人說他是小白臉，說他運氣好，他就心裡不舒服了。」

同居3個月後，阿英懷孕了，她決定生下這個孩子，但是她對未來充滿了擔憂：「我沒有信心守他一輩子，我對他不放心，自己也沒有安全感。生了孩子，哪還有精力去照顧他，他各方面都很旺盛的，我對前途一點信心都沒有。但這個話題太敏感了，我們也沒有正面提過。」變化來得比預期更快。在她懷孕7個月的時候，小楊離開了，杳無音訊。阿英成了沒有男人的單身母親。鄰居時常當面調侃，也會在背後指指點點，但阿英強悍地維護著自己的尊嚴：「我現在從來不在男人面前低三下四的，用自己的錢花得舒服、自在。」她也承認，是那段包養的經歷改變了她的性格。她對過去是痛恨的，但也深知沒有當時，就沒有現在的自己。

經過幾段不如意的感情後，阿英遇上了比她小6歲的小楊，她「最後的愛」。但村子裡的人閒言碎語，「有人說他是小白臉，說他運氣好，他就心裡不舒服了。」（電影《志明與春嬌》劇照）

【今天不知明天事】

阿芳｜26歲｜貴州人

阿芳家裡是貴州農村的，19歲來廣州打工，每月能賺400~800元。在被包養之前，她有過一個男朋友阿強，已經開始存錢準備結婚了。沒想到男友背著阿芳加入了盜竊團伙，被判了7年。等了阿強兩年後，阿芳選擇了放棄。一次出去吃宵夜，認識了潮州人阿建。他是一個很小的商人，錢也不多，每個月給阿芳幾百塊的家用，一起過日子，阿芳也攢不下什麼錢。我跟阿芳聊的時候，她就一直在跟我說：「我也不知道我幹嘛要跟這個人，我沒錢沒份的，我就是傻。」

和阿建同居以後，阿芳能不出門就不出門。大部分時間就在家做家務，或看電視。幾乎沒有朋友，也不和鄰居多說幾句話。「這不是什麼光彩的事，有時候很怕被別人說……管他說不說，做人不可能十全十美的，生活只要自己過得好，不在乎別人怎麼說。」阿芳不在場的時候，我曾在檔口聽到鄰居們議論：「她肯定是被包的，每天都在家，又不上班」，「她那個男人是潮州人，潮州人不會娶外地人的」。

阿建很明確地跟她說過，不會離婚。他老婆樸實勤勞，照顧孩子、侍奉公婆、還打零工貼補家用。「他看上我是因為我和他老婆長得有點像。」阿芳也想不出，如果離開阿建，自己能幹什麼，「今日不知明日事」 。26歲，她不想回工廠，那裡沒有盼頭，也拼不過小姑娘；想去辦公室工作，但沒有學歷；也不想回老家隨便找個人結婚，在老家，「很多男的沒錢，又打老婆，又沒事做，成天喝酒，喝了酒就又吵又打，這樣過得很沒意思。

「我們那裡有很多人販子，賣女的到江蘇山東去，」阿芳說這話的時候，眼神裡竟然有點希望：「有時候有一種傻想，讓人家把我賣到那些地方去。到了那裡，我對他好，他也對我好。」肖教授後來回去找過阿芳，她已經不在了，據說是回老家嫁人了。

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