清華畢業生淪落到搞假宜家網站？原是走遍城中村研究街頭設計！

這個家居網站，像不像宜家的仿冒版？仔細一看，又非常搞笑，展示的都是城中村村民的日用品。造出這個網站的，是93年出生的男生黃河山，他畢業於清華美院，學的是視覺傳達，2016年，他從清華出發，走遍北上廣幾大城中村，曾被人當成記者、騙子、推銷員轟走，經過長達3年對民間設計的探索，寫成一套書，將其研究命名為「野生設計」。

他關注北京、廣州和深圳的城中村裏野生、接地氣的街頭設計：那些修車的大爺，做鋼材焊接的大叔……因為生活需要，就會用手邊現成的各種奇奇怪怪的材料，造出方便好用的日用品。

黃河山（右）。（攝影：吉井忍／一条提供）

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自述：黃河山 編輯：周樹婷（一条）

「假宜家」

我叫黃河山，2017年我與朋友姜凡做了一個「全家家居」網站，從城中村的大叔大爺大嬸那裡徵集了多件作品，並推出了我們的首發王牌系列產品（按圖看產品及其獨特處）▼

+ 4 + 3 + 2

其實，以上這個網站是虛構出來的，並不是真實存在。它是我和朋友姜凡在2017深港城市建築雙年展上的一個藝術項目。因為在城中村看到這些小凳子，就想去收集起來放到展覽上，讓觀眾體驗並且了解這些城中村居民的一些生活小智慧和故事。而當時在展覽上出現的那些凳子只是我在城中村發現的凳子中的三分之一。

「假宜家」在2017深港城市／建築雙城雙年展（一条提供）

在深圳，城中村是一個很重要的組成部分，深圳有兩千萬人口，有一千萬人都生活在這些城中村里面。這些小凳子的設計師都是深圳城中村的居民，是修車的大爺，做鋼材焊接的大叔……他們都沒有學過藝術或設計，只是因為生活需要，就會通過自己的手藝，用手邊現成的各種奇奇怪怪的材料，去把它製作出來。我發現有一個很有趣的現象，這些東西在普通城中村居民的眼裡沒什麼特別，但在一些設計圈、藝術圈的人看來，會有一種淡淡的藝術感。

這些東西在普通城中村居民的眼裡沒什麼特別，但在一些設計圈、藝術圈的人看來，會有一種淡淡的藝術感。（一条提供）

探尋野生設計

我會對這些城中村的小凳子感興趣，也是源於我畢業設計時做的研究叫《野生設計》，顧名思義，就是研究這些平民百姓設計師們十分「野生」且隨處可見的街頭設計。探尋野生設計的整個過程，是從2016年我做畢業設計時開始的。兩三年來，我就靠騎自行車或走路，幾乎走遍了北京、廣州、深圳的城中村。也短途地去了一些其他的城市，比如說河北的易縣，還有廣東的江門這些地方。

這其中最大的困難可能就是進入這些陌生的地方，別人會對你有些排斥。我也曾被人當成記者、騙子、推銷員來轟走，旁邊的人他就會直接走過來用手蓋著你的相機。經過這兩三年的探尋，我也對這些直接簡單粗暴，卻充滿創造性的野生設計，做了一些總結。

黃河山的新書《野生設計》。（一条提供）

野生設計的五大特點

1. 一切以功能性和有效為目的

在現實條件的限制下，人會被迫想出很多有意思的解決方案。（按圖看看例子）▼

2. 視覺、行為上都簡單粗暴

野生設計它會用一些特別簡單粗暴的方式去佔領你的眼睛，它有時候會用到一些人海戰術，它也可能會在一些意想不到的地方突然出現，讓你猝不及防。平時你可能會覺得它會有點煩人，但是當你真的急需某一個服務，比如一個維修公司的電話，你就會發現這些東西其實出現得很及時。（按圖看看例子）▼

3. 萬物皆可用

迫於現實條件，野生設計的媒介都十分簡單廉價，破紙皮、牆壁、門窗、路面、電線桿甚至是流浪動物都可以作為它展示的地方。（按圖看看例子）▼

4. 內容直擊痛點

野生設計強調內容表達的直接，一個詞語可以說明白的絕不會用一段話，一個字可以解決的絕不用兩個字。高度提煉濃縮過的內容再用娛樂性的話語，一下子打中你的興奮點。（按圖看看例子）▼

5. 字體設計花樣繁多

我對這些野生設計的字體，做了一個小小的分類，會有幾個級別。 （按圖看看例子）▼

野生設計產生於日常生活，也服務於日常生活

野生設計這種「野蠻」的氣質也許不是很好，但怎麼讓它變得更好？我們需要了解它形成的土壤是什麼，為什麼會這樣，而不是一上來就用設計師自己的審美趣味去改造它。

考察過程中我碰到過一個大叔，他開了一個特別小的雜貨舖，生意也不太好，生活拮据，但是他的歌詞寫作熱情依舊很高漲，從大學起一直寫到現在四十幾歲，還給自己印了一本作品集，在自己的小店鋪牆上貼了一些自己的歌詞作品，還想未來自己搞一些交流會。

做這些野生設計的人，他們其實每天都要疲於應對吃飯跟生存的問題，根本就沒有心情去思考什麼設計感或者藝術感。

考察過程中我碰到過一個大叔，他開了一個特別小的雜貨舖，生意也不太好，生活拮据，但是他的歌詞寫作熱情依舊很高漲，從大學起一直寫到現在四十幾歲，還給自己印了一本作品集。（一条提供）

野生設計它們看起來似乎是粗糙的，毫無美感，但是這種平民的態度會帶給我們不一樣的思考：沒有大師和權威，沒有需要追逐的時尚和潮流，人們也不會熱衷於標榜自己的審美情趣，不會急於建立個人風格。它以最基本的被我們忽略的設計邏輯，巧妙地利用有限的材料和空間，來服務於日常生活，解決了普通人生活裡一些真實的需求。我想展現給大家，在主流的視野範圍之外，還有這樣一個由我們人民群眾創造出來的，充滿活力和智慧的精彩世界。

野生設計它們看起來似乎是粗糙的，毫無美感，但是這種平民的態度會帶給我們不一樣的思考（一条提供）

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