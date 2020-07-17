移民台灣買樓定租樓？美女Youtuber分析三大關鍵　堅拒做台灣樓奴

台北市居高不下的房價已成為常態，讓不少想買房的人為之卻步。台灣美女Youtuber「Nancy」曾拍攝影片，探討到底租屋和買房哪個好？她認為台北的房價過高，租金還比房貸便宜，在能力有限的情況下，租屋會比買房還要容易一些。

移民台灣拒絕做樓奴！點圖看美女網紅Nancy分析「台北不值得買房」三大原因▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

Nancy在影片中提到，她之所以會覺得台北的房子不值得買，原因是「房價和租金比例不對等」，如果買房子是為了投資，就必須考量到投資報酬率，也就是租金的收益與升值空間，然而現今台北市的房價飆高，租金相對偏低，如果買下後再以市場行情價出租，那麼回收的租金根本連房貸都不夠付。

點圖看更多台美女Youtuber「Nancy」美照▼▼▼

+ 19 + 18 + 17

她也提到，本身有在海外投資房地產，國外的租金是足以補貼房貸，甚至還會有賺錢，但她在台北買的房子是用來自己住，除了頭期款以外每個月仍要繳房貸，所以她強調一個觀念，以投資的角度來說，「有賺錢的房子才是資產，沒賺錢的房子等於負債。」

相關圖輯：安樂蝸｜70萬裝修550呎單位執位變文青打卡屋 原圖則其實仲好？（點圖放大▼▼▼）

+ 40 + 39 + 38

此外，「確認買房目的」很重要，因為投資和自住需要考量的層面完全不一樣，但這兩者都要秉持著「不要當樓奴」的前提，審慎衡量自身能力，別為了買房子而影響到原本的生活品質，最好是「每月房貸不超過家庭收入的3分之1」。

相關圖輯：【台灣買樓】有露台竟是伏？低層苦主揭5大缺點：買咗你一定後悔（點圖放大▼▼▼）

+ 5 + 4 + 3

她最後提到，要記得「買可以租的，租可以住的」，意思就是要買可以幫自己賺錢的房子，或是租一間住起來很舒服的房屋，如果真的有要買房，也要挑符合自己需求且負擔得起的再下手。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】