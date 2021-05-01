蘋果切開見到粒核附近有白絲　其實係啲乜？專家：最好成個唔好食

撰文： 食力 最後更新日期： 2021-05-01 09:30

外表看起來新鮮漂亮的蘋果，切開卻發現中間種籽的部份有疑似黴菌絲的灰白色絲狀物，其實是受到了真菌感染所引起的疾病，一般稱為「霉心病（moldy core）」，若長期存放的話，有時候感染的部份會擴散到果肉中並導致果肉腐爛（core rot）。

文：黃欣培（食品科學研究員）

一年四季都能吃到的蘋果是很多人經常會食用的水果之一，但不少人曾反應過一顆外表新鮮漂亮的蘋果，切開卻發現中間種籽的部份有疑似黴菌絲的灰白色絲狀物？那究竟是不是發霉？

蘋果切開見到白色絲狀物係咪發霉？仲應唔應該食？（點圖看詳細解釋）▼▼▼

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非保存不當！果實發育期就已受到污染

會造成蘋果感染霉心病的原因，有的消費者可能會認為這是賣場的溫濕度保存不當所致，但其實這是由果園中自然存在的許多不同種類的真菌感染所致，例如青黴菌（Penicillium）、鏈隔孢菌（Alternaria）、葡萄孢菌（Botrytis）……等等。

在蘋果開花時，真菌會透過花萼中的開口進入發育中的果實，或是有以真菌為食的螨蟲將真菌孢子運輸到果核中，當這些真菌的孢子從花萼進入果核中時，蘋果就會遭受到感染，最常發生於開花期時潮濕的天氣。

此外，有些流行的商業品種蘋果，從花萼延伸到果核有較大開口， 例如富士（Fuji）、五爪（Red Delicious）和金冠（Golden Delicious）蘋果等等，就會特別容易受到感染；而像是史密斯青蘋果（Granny Smith）、布雷本（Braeburn）蘋果就因為花萼的開口較小，比較不易受到感染。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：切開蘋果發現果核有白色絲狀物！是發霉嗎？】