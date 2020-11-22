揀水果貼士｜番石榴翠綠偏白甜度較高？教你挑選秘訣延長保鮮方法

高纖低卡的番石榴（台灣稱芭樂），富含維他命C與抗氧化成分，不僅可養顏美容，更有飽足感！然而，好番石榴該如何挑選呢？台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師建議，番石榴以當季產品質較好，建議選擇顏色翠綠、口感硬脆的番石榴為佳；若想延長保存，則可用濕袋包好放入雪櫃冷藏，以延長番石榴的新鮮度。

▼番石榴的挑選與保存貼士（點擊下圖看清！👇👇👇）

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台灣一年四季都可以買到番石榴，但是以當季9至11月的番石榴品質為佳。番石榴的尺寸有大有小，建議以中型果較好，表皮有顆粒狀的凸出物，顏色呈漂亮的綠色，若顏色翠綠偏白的番石榴甜度較高。

一般人偏好番石榴硬脆的口感，但過熟的芭樂顏色會變淡，質地也會變軟，失去原有脆脆的口感，但相對較適合牙口不好的老年人食用。

番石榴清洗宜輕柔，因為維他命C多處於番石榴表皮處，若過度搓洗恐使營養流失；若番石榴表皮有碰撞、蟲咬等狀況，可用刀削除後再食用。

若想延長番石榴的保鮮時間，建議買回來後可保持番石榴表皮稍微濕潤，再用塑膠袋包好後放入雪櫃冷藏。若在室溫下存放，約2至3天即會熟成變軟，故建議儘早食用完畢為佳。

番石榴的挑選與保存貼士（健談授權使用）

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