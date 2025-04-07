偏頭痛許多人飽受困擾！尤其女性偏頭痛比男性多。



事實上常見偏頭痛問題有人長達20年，甚至更久，也有人頭痛每天都會發生，痛到無法上班，吃止痛藥也沒有效果，醫生提醒千萬不要因為偏頭痛就自行到藥局到藥房買成藥來使用，偏頭痛與壓力眠關係密切，建議病友應戒煙戒酒，注意每日正常作息，規律運動可降低偏頭痛發生頻率。

喝咖啡可減少偏頭痛？常有患者表示超有效 一眾神經科醫生這麼說（01製圖）

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偏頭痛是神經疾病裡，盛行率很高的疾病，尤其以女性為主，偏頭痛的診斷必須依照國際頭痛分類，包括嚴重和中度的疼痛，時間大概要4個小時到72小時，這種疼痛可能會伴隨著噁心嘔吐，或是怕光怕吵，有一些人頭痛發作時會在一邊或者是兩邊，但頭痛發作時，必須要休息，如果再繼續活動或工作，會造成工作效率變差，引發失能。

台北榮總一般神經科主任王嚴鋒解釋：「外在因素就像是天氣、食物，壓力之類的內在因素就像是女性荷爾蒙的波動，情緒、睡不好等等會容易誘發睡眠。一般來說男生跟女生相比的話，女生發生率大概是男性的3倍，在台灣的話，全台大概有10%人有偏頭痛，男生大概是5%，女生大概是15%」

女生因有月經的關係，所以在來經之後，她的發生率就是急遽的上升到男性的3倍。 台北榮總一般神經科主任王嚴鋒

成大醫院神經部主治醫生蘇慧真表示：「我們在診斷頭痛時，需要評估病人的發作頻率，所以我們有時候會讓病人寫頭痛日記，以頻率分辨嚴重程度，有比較輕的或是比較嚴重的。有一種陣發性頭痛是一個月的頭痛天數少於4天，或是4到8天甚至8到14天。」

但是如果你一個月內已經頭痛多於15天，就會視為慢性偏頭痛。 成大醫院神經部主治醫生蘇慧真

竹山秀傳醫院神經內科主治醫生林瑞榮則指：「如經過藥物的治療之後，仍然無法有效的壓制頭痛的發生，那這些病人在台灣的健保上就可以申請兩個特殊的藥物，一個就是肉毒桿菌毒素的局部注射，第二個是可以接受單株抗體的注射，叫CGRP的單株抗體注射。」

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但偏頭痛用藥與其它藥物可能會有交互作用以及副作用，務必要與醫生仔細討論。高雄秀傳醫院神經內科主治醫生詹智鈞便警告：「千萬不要因為偏頭痛就自行到藥局藥房買成藥來使用，因為長期使用這些強效止痛藥也有可能導致偏頭痛，而且還有機會發生藥物過度使用性的頭痛，這一類的患者很多都是因為他本身有偏頭痛，或者是緊縮型的頭痛，或者是叢發性頭痛。」

東元綜合醫院神經內科主治醫生陳錫銘補充：

至於常見的誘因，有些人提到吃某些食物，例如紅酒、巧克力或是一些柑橘類、味精，會誘發他們偏頭痛的發生。新竹因為風大，有些人也會因為吹風就覺得不舒服；最近天氣冷熱溫差變化很大，這也是個誘因。

有些人認為飲用咖啡能緩解頭痛。醫生指出，咖啡因在短時間內，確實具有抑制偏頭痛的效果，然而對某些人而言，偏頭痛惡化可能是咖啡因過度使用、成癮之後的戒斷症狀，也就是長期飲用咖啡後突然停止，反而容易引發頭痛。

台北榮總實證醫學科主任梁仁峯指：「有些人有頭痛又愛喝咖啡，結果無意間喝了咖啡就發現他的頭真的不痛了。但是咖啡因跟其它的止痛藥都是類似的，所以我們建議咖啡不要喝太多，每個禮拜用咖啡因來治療頭痛不要超過兩天。因為咖啡因跟其他止痛藥都是類似，如果你太常使用這些止痛藥或咖啡因來治療頭痛的話，它反而會造成頭痛越來越多；但如果不太常使用的話，其實是有效的。」

王嚴鋒也表示：「常常跟病人說盡量減少喝咖啡，病人會反駁說『但是我的頭痛喝咖啡會減緩』。實際上咖啡因對於頭痛是一把雙面刃，如果少量使用的話，是有點止痛的效果；但是如果喝太多，其實頭痛反而會增加，更不用說咖啡因喝太多還會出現咖啡因成癮。」

醫生提醒偏頭痛與壓力、睡眠關係密切，建議病友應戒煙戒酒，注意每日正常作息，經常規律運動可降低偏頭痛發生頻率。

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