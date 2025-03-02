哈佛認證9大廢物特質　3分鐘熱度、拖延症、選擇障礙症都上榜

你是「廢物」嗎？雖然很多人會拿這個詞來自嘲，但沒有人真心想當。不過這次你要賴也賴不掉了，因為根據《TVBS》報導，美國哈佛大學曾有研究列出「成為廢物」的9大特質，血淋淋結果叫許多網友痛哭到天明，哀嚎全中招！究竟哪些殘酷特徵你也有？一起來看看！



哈佛大學曾有研究列出「成為廢物」的9大特質。（《星期日檔案》截圖）

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＃自我設限

自我設限說白一點就是殺死自己潛能，導致一生成就平庸無奇。所以想成功，永遠別給自己設「高度」，即便它能幫你阻擋挫敗感，但是卻會剝奪你「再往上一步」的機會。



＃拒絕學習

自我成長就是不斷和自己戰鬥，所以一但你內心鬆懈，抱持「好想舒舒服服躺在沙發玩手機、看電影」的心態，早晚會被別人比下去。



＃恐懼犯錯

恐懼，會讓一個人停留在原地瞻前顧後，深怕一個錯誤招來他人批評和異樣眼光，凡事都小心翼翼。可坦白說，心智弱小的人才會害怕這些挫折。



＃害怕被拒絕

人要有被討厭的勇氣，否則老是把自尊放第一位、在意他人看法，結果只會裹足不前，導致成果不如預期，甚至達不成目標。



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＃選擇逃避現實

常做白日夢；喜歡隨心所欲；沉迷遊戲或科幻小說；覺得現實世界殘酷；無法脫離生活圈或面對不確定環境，都是逃避現實的心態。



＃老是選擇障礙

英國哲學家懷海德（Whitehead）曾說「畏懼錯誤就是毀滅進步」，可見個性搖擺不定、有選擇障礙的人，無論其他能力多強，人生競賽中總會被堅定的人擠到一頭。



＃拖延症

著名思想家羅曼羅蘭曾表示：「懶惰是很奇怪的東西，它讓你以為那是安逸，是休息，是福氣；但實際上它所給你的是無聊，是倦怠，是消沉。」



由此可見，一天到晚找藉口能拖就拖、能懶就懶、一昧想著「我太忙」、「隔一天在弄也沒關係」的人，只會掉入消極逃避問題，結果「懊悔過去」和「幻想未來」的陷阱中。

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＃熱度永遠3分鐘

坊間有句名言是這樣說的「世界上有80%的失敗都源於半途而廢」，也就是說，再雄心勃勃的計劃，只要你3分鐘熱度，終究只能心灰意冷的放棄，收穫不到甜美果實。



＃愛找藉口

找藉口很容易，也是掩飾自己無知最簡單的方法，但你注意到了嗎？這些愛替自己辯護的人有一個共通點，即沒有野心、沒有追求成功的慾望、沒有人生目標。



對此，不少網民看完表示：

「全中可以到哪邊領獎？」

「看來我通過廢物測驗了」

「真好，我是哈佛認證的廢物」

「看來我是廢物中的廢物」

「太棒了 我全部都有了 我要當廢物王」

「學者是不是以我為研究對象啊」



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