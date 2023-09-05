3歲童突發高燒以為確診新冠　腳冒「幾排水泡」　元兇竟是「它」

一名台灣3歲男童先前與父母一起前往樂園玩耍，回家後竟離奇發高燒，並在送醫檢查後發現竟是罹患「急性蜂窩性組織炎」。



家長得知此事後非常驚訝，於是便與醫師一起尋找孩子患病的原因，這才得知元兇竟是一雙「膠鞋」。

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臉書「鰻魚家家酒」發文指出，她在去年10月時，帶著當時3歲半的兒子威利前往麗寶樂園玩耍，且威利因為非常喜歡一雙「豬豬人鞋」，故不論何時何地都堅持要穿它出門。

然而，這雙膠鞋卻因大小剛好的關係，竟發生了「吃腳」的情況，導致威利的後腳跟長出不太明顯的水泡。

鰻魚媽本來並沒有對此感到太緊張，不料威利卻在次日開始發燒，且體溫還有逐漸上升的趨勢。

原以為是確診Covid-19，於是她便焦急地帶著威利搭計程車就醫，這才發現她兒子腳後跟的水泡竟惡化成「帶狀」，確定罹患「瀰漫性發炎」（急性蜂窩性組織炎）。

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醫生解釋，此病況應為膠鞋束帶摩擦所致，儘管威利腳後跟的傷口不大，但礙於孩童抵抗力較弱，故只要有一點點細菌入侵，就可能引發感染。

所幸威利在住院接受治療後，順利恢復了健康。

鰻魚媽呼籲，若有幫孩子購買膠鞋的話，務必多加留意尺寸問題，若有發生「合腳」、「太緊」的情況，建議就別讓孩子繼續穿著走動。

若孩子執意要穿的話，則應把束帶拉起來，以免在腳上留下傷口，引發蜂窩性組織炎。

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