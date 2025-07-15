「會發光的貓」真實存在？瀕危動物澳洲現蹤　為何夜光原因仍未知

一名攝影師在露營的時候偶遇一群可愛的小生物，這些神秘的生物體形像家貓，但牠們竟然會發出光芒，有金色與蜜桃色的光澤，甚至還有紅色光暈，每一隻發出的光線都不一樣，這讓他感到十分驚奇。



根據The Dodo報導，野生動物攝影師艾爾德里奇（Ben Alldridge）去年他到塔斯馬尼亞西南部偏遠地區露營時，偶遇到一群神秘可愛的小生物，這些可愛的小生物擁有棕色毛皮與白色斑點，最令人驚豔的是，這些小動物竟然在夜晚會發光，這讓艾爾德里奇感到非常驚訝，連忙拿起相機捕捉了幾張令人驚豔的照片，並上傳到個人IG帳號「@benjaminalldridge」上。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

艾爾德里奇所拍到會發光的小生物叫做東部鼬袋鼠（Eastern Quoll），牠們是生活在澳洲的有袋類動物，體型與家貓差不多，因此又被叫做「會發光的小貓」，該物種擁有棕灰色或黑色的毛皮，點綴著白色斑點，是塔斯馬尼亞特有的野生物種，身體會發光的原因是因為「生物螢光」（biofluorescence）的關係。

澳洲博物館館方表示，所謂的生物螢光是因為動物表面的某些蛋白質會吸收光線，並重新釋放成為肉眼可見的顏色，常見的有鮮豔的綠、藍或紅色，不過人類肉眼無法直接看見這種效果，必須透過紫外線燈才能觀察到，也因此艾爾德里奇能夠捕捉到會發光的東部鼬袋鼠，是因為他拿了紫外線閃光燈照射才能拍下這些驚人的照片。

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艾爾德里奇表示，他回家檢視拍攝的照片後被自己的照片震驚了：

「原本東部鼬袋鼠灰色的毛皮竟發出金色與蜜桃色的光澤，還有極為濃烈的紅色光暈，實在太驚人了。」



他過去曾在波諾朗野生動物保育園區（Bonorong Wildlife Sanctuary）拍過類似畫面，但這次在野外拍到更清晰、更自然的畫面，這些照片可能是第一份紀錄野生東部鼬袋鼠生物螢光的珍貴影像。

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生物螢光不只存在於東部鼬袋鼠，也出現在許多其他生物身上，然而由於人類看不見這種光，至今相關研究仍非常有限，科學家也無法確定這種發光是否有保護作用、傳遞訊息的功能，還是與繁殖有關，未來仍需大量研究才能釐清其意義。

遺憾的是，東部鼬袋鼠目前已被列為瀕危物種，受到氣候變遷、棲地消失與車禍等威脅，數量大幅下降，因此艾爾德里奇希望他所拍下的照片，能喚起更多人對這些神祕動物的關注與保育意識。

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