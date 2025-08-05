不是新聞8分鐘｜光明正大「偷電」惡女反駁｜大媽大鬧城巴遭KO

單車友衝紅燈 騎警突掉頭追出

單車友作為道路使用者之一，當然要遵守道路規則。最近有網民就在網上分享車Cam影片，顯示7月24日早上約11時，當片主司機按紅綠燈指示停車時，忽然有1輛單車在右邊呼嘯而過，完全沒有收慢之下直衝紅燈。此時，逆線停車等候轉燈號的車龍中，原來有1名交通警鐵騎目擊事發經過，隨即拐彎掉頭，準備追上衝紅燈的單車友，讓上傳影片的樓主也直言，「有時幸福嘅感覺，嚟得太突然」。

車長疑拒放輪椅斜板惹爭執

輪椅人士上下巴士，均須他人協助收放輪椅斜板。有巴士乘客於網上發文批評，1名46X線九巴司機拒絕為乘坐輪椅的婆婆放輪椅斜板，結果由同行的男子和外傭自行放斜板，下車時男子與司機爭執，並再度自行放斜板。發文的乘客將爭執過程拍下，公審司機工作態度，表示已向九巴投訴該司機。

大媽大鬧城巴遭正義男KO

乘搭巴士「發爛渣」？本港網絡瘋傳影片，指有大媽乘搭城巴796X時，因等車位置問題，一上車就責罵車長，其間粗口橫飛，「X你老X臭X啊！係你唔啱先！你而家咩態度啊！你打工唔係咁X樣吓嘛！」，又批評車長違反殘疾歧視條例，並向車長投擲飲品杯，巴士因而需要停駛，司機報警求助。最終有「正義哥」挺身而出，成功「KO」大媽，全車鼓掌。

激流都照行！港人黑雨返工片瘋傳

本港今日暴雨不斷，天文台兩度發出黑色暴雨警告（黑雨）信號，多區雨量更超過100毫米，多處水浸現「激流」。然而惡劣天氣無阻港人上班決心！本港網絡瘋傳港人黑雨各出奇謀上班影片，有的在激流中涉水而行，也有港人乘坐化身成「船」的巴士在水浸道路中奔馳，即使泥水湧入車廂仍「勇往直前」。

黑雨｜港九行人路驚現噴泉瀑布 網民籲出街小心：香港處處奇景

本港連日持續大暴雨，天文台清晨近6時發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告）。連日大雨令多區出現如瀑布的水浸情況，而葵涌石蔭的中國銀行門口，網傳驚現高過人的「噴泉」水柱，而在不遠處的馬路亦出現小噴泉，當時有不少人撐着傘在涉水前行；半山干德道的大廈旁也出現瀑布奇景，影片在網上瘋傳。

光明正大「偷電」惡女大聲反駁

這也太厚臉皮了吧？有網民發文公審1名內地女子於Apple（蘋果）銅鑼灣分店偷用店內電源，為其私人電腦及手機充電，而且坐下來使用自家電腦，店內職員曾勸籲女子離開，惟女子卻「大聲夾惡」反問：「為什麼我不能坐在這裏，是有規定的嗎？」，職員無奈只能讓女子繼續坐下。樓主表示，女子是使用蘋果手機，但認出其電腦並非蘋果產品，而是Lenovo（聯想）。

港鐵大批男童「玩門」兼爆粗

港鐵又爆玩門事件？繼早前有乘客伸腳阻止港鐵車門關上後，近日社交平台又流傳影片，一群男童在列車上高呼有人「玩門」後群起在車廂內叫囂，爆粗稱「X你老X」、「玩門好威呀」、「玩門去197（列車編號）啦」，現場又傳出疑似拍車門的聲音。網民不滿他們在車廂大聲喧嘩，又貼出網傳訊息，疑不滿港鐵的列車款式行車安排而「玩門」，「如果171/216（列車編號）入黃埔嘅話，我就唔會繼續玩佢嘅門」，令網民無奈指：「佢哋老師睇到會點？」

扯髮潑熱湯 兩台女爭鮮互拼

食爭鮮變爭鬥？社交平台Threads瘋傳影片，指台灣爭鮮有2女因講電話太大聲問題起爭執，2女在店內爆發口角，其後互相1推撞及扯頭髮，打到幾乎「走光」，更潑灑疑似熱湯，店員一直在旁制止。警方到場後，2女人均表示互不提告，惟被警方依社會秩序維護法帶返警署。

內地女力數香港5大問題：死城一樣

來香港旅遊要先做「攻略」。有內地女於小紅書發文，大呻在香港旅遊經歷不似預期，並力數5大「罪狀」，包括港鐵車廂「很安靜，很壓抑」像到了「死城」一樣等，直指「香港不會再來第2次了」。

報警MK仔偷$78戒 後續超離譜

店舖盜竊是刑事罪行，不應以身試法！有旺角中心商場格仔舖店主於社交平台發布閉路電視（CCTV）影片，指有年輕男子偷竊價值78元戒指，遂上載影片尋人，並已報警處理。發帖1小時後，店方表示已收到影片中人聯絡，本來約好相關男子於7月28日（星期一）下午1時半見面，惟直至夜晚對方仍沒有現身，決定繼續循正常渠道追究。